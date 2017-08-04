Пентагон рекомендует передать Украине системы Javelin на сумму $50 млн, - телеканал NBC.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, эту информацию американскому телеканалу NBC подтвердили сразу три правительственных источника США.
"Собеседники рассказали, что предложенный пакет помощи включает противотанковые системы "Джавелин" на сумму примерно 50 млн долларов", - говорится в материале.
Хотя все три источника отметили, что в администрации США окончательного решения еще принято не было, по их словам, Пентагон такой шаг поддерживает.
"До сих пор также остается нерешенным, предоставят ли США "Джавелины" через посредника и будут ли американские военные тренировать в их использовании украинских коллег", - отмечает NBC.
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Американские инструкторы будут за этим следить.
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Скорее бы.
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И в странах Балтии.
Путин своими беларусскими ученями разбудил Герцена,
тьфу, блин, не Герцена, а НАТО.
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