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 Пентагон рекомендует передать Украине системы Javelin на сумму $50 млн, - телеканал NBC

javelin джавелин

Пентагон выдал Белому дому официальную рекомендацию о необходимости передачи Украине современного противотанкового оружия для помощи в борьбе против российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, эту информацию американскому телеканалу NBC подтвердили сразу три правительственных источника США.

"Собеседники рассказали, что предложенный пакет помощи включает противотанковые системы "Джавелин" на сумму примерно 50 млн долларов", - говорится в материале.

Хотя все три источника отметили, что в администрации США окончательного решения еще принято не было, по их словам, Пентагон такой шаг поддерживает.

"До сих пор также остается нерешенным, предоставят ли США "Джавелины" через посредника и будут ли американские военные тренировать в их использовании украинских коллег", - отмечает NBC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос предоставления Украине оборонительного оружия остается на повестке дня, - Госдепартамент США
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Американские инструкторы будут за этим следить.
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Пентагон рекомендует передать Украине системы Javelin на сумму $50 млн, - телеканал NBC.

Скорее бы.
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Если Пентагон рекомендует, то их в Польше уже полно.
И в странах Балтии.
Путин своими беларусскими ученями разбудил Герцена,
тьфу, блин, не Герцена, а НАТО.
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первый же ролик на Ютубе о распылении бурято-ненецкого "экипажа" "Джавой" соберет миллион просмотров за пару часов...
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Головна проблема України, це не відсутність Джевелинів, а імпотенція влади!!!)))
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Булоб не погано якби амери надали Україні ще з пару сотен прокурорів!!!)))
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Кожен постріл з Джавелина має бути заснятий на відіо і викладений у мережу. Лише за таких умов. Бо наш Жирний Барига може їх запросто продати росіянам
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твой мозх он уже продал...виходить ти - запроданець
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Ай шо ж вы делаете с кацапами, чертяки??!! Они же изойдут на *овно, шо уже и Джавелины не понадобятся
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Реб'ята ,не будьте ідіотами,джавеліни в рашки ,певен,вже давно є,та це ніяк не означає що на россіі зуміють зробити копію чи захист
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сколько стоит 1 джавелин ? и сколько стоит один выстрел с него?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон рекомендует передать Украине системы Javelin на сумму $50 млн, - телеканал NBC
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