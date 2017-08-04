 Пентагон рекомендует передать Украине Javelin на сумму $50 млн, - телеканал NBC

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, эту информацию американскому телеканалу NBC подтвердили сразу три правительственных источника США.
"Собеседники рассказали, что предложенный пакет помощи включает противотанковые системы "Джавелин" на сумму примерно 50 млн долларов", - говорится в материале.
Хотя все три источника отметили, что в администрации США окончательного решения еще принято не было, по их словам, Пентагон такой шаг поддерживает.
"До сих пор также остается нерешенным, предоставят ли США "Джавелины" через посредника и будут ли американские военные тренировать в их использовании украинских коллег", - отмечает NBC.
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- Ой
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Т.е. всего около 200 ракет. Не много, но кацапам на первое время хватит.
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Це ускладнить "на киев","на львов","на лондан",на "рейкьявик".Горе асвабадитилям,визде хатят ущимить...
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Почем будет 1 джавелин и 1 танк?
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