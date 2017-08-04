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Все про:вооружение (3452) Пентагон (436) США (13164)

 Пентагон рекомендует передать Украине Javelin на сумму $50 млн, - телеканал NBC

javelin джавелин

Пентагон выдал Белому дому официальную рекомендацию о необходимости передачи Украине современного противотанкового оружия для помощи в борьбе против российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, эту информацию американскому телеканалу NBC подтвердили сразу три правительственных источника США.

"Собеседники рассказали, что предложенный пакет помощи включает противотанковые системы "Джавелин" на сумму примерно 50 млн долларов", - говорится в материале.

Хотя все три источника отметили, что в администрации США окончательного решения еще принято не было, по их словам, Пентагон такой шаг поддерживает.

"До сих пор также остается нерешенным, предоставят ли США "Джавелины" через посредника и будут ли американские военные тренировать в их использовании украинских коллег", - отмечает NBC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос предоставления Украине оборонительного оружия остается на повестке дня, - Госдепартамент США
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Любитель "золотого дождя" Трамп не поддержит, чтобы Хуйло не расстраивать.
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маловато как то... но для начала хоть так... главное, что бы не бла-бла а реально начали поставлять
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Передать и использовать по назначению немедленно.
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Там условие не использовать на передовой а только во 2-3 линии обороны на случай прорыва.
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Ога. Третий день из-за поребрика эти фантазии кацапские раздаются.
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Он не первый кац, который пытается это протолкнуть. Ща он тебе и ссыль из сру-сегмента даст.
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ну ты вот все "переможное" настроение испортил Пентагон рекомендует передать Украине Javelin на сумму $50 млн, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 9756
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не очень важно сколько,сам факт наличия джавелинов=шанс в любой момент для ихтамнетов отправится в преисподнюю вместе с танком
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Если считать по 250 000 уе. за 1 шт. В википедии цена 246 000
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СРСР почав драп-марш з Афганістану після появи у моджахедів "Стінгерів".
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Стоимость экземпляра, FGM-148F: $ 246,000 (FY2014)

Т.е. всего около 200 ракет. Не много, но кацапам на первое время хватит.
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Ну передадут. А ракеты к ним кто будет покупать? Там одна штука стоит как хороший автомобиль (~ $80 000)
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то русофобство якесь буде)))

Це ускладнить "на киев","на львов","на лондан",на "рейкьявик".Горе асвабадитилям,визде хатят ущимить...
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согласно нашим данным, разрекламированный кремльтв захват радара был захватом ремкомплекта к нему, а настоящий радар уничтожили
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон рекомендует передать Украине Javelin на сумму $50 млн, - телеканал NBC
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