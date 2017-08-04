 Новые санкции США противоречат интересам Германии и ЕС, - Габриэль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Новая правовая ситуация в Соединенных Штатах является диаметрально противоположной интересам Германии и Европейского Союза", - заявил Габриэль в пятницу, 4 августа. Габриэль добавил, что за словам президента США Дональда Трампа должны последовать действия, которые покажут, что новый закон о санкциях не является направленным против европейских интересов и Вашингтон хочет договориться со своими друзьями в Европе.
В общем министр назвал американские санкции "проблематичными", сообщает агентство Reuters. По его мнению, США "преследуют свои экономические интересы". "Агрессивное сочетание внешнеполитических вопросов и американских экономических интересов, желание выбросить российский газ с европейского рынка, чтобы иметь возможность продавать американский, - этого мы не можем принять", - считает Габриэль.
Напомним, 2 августа президент США Трамп подписал поддержанный обеими палатами Конгресса закон об усилении санкций против России, Ирана и КНДР. Новые правила предусматривают штрафные меры как против российских компаний, так и против связанных с их проектами фирм и лиц. В частности санкции могут коснуться немецких фирм, вовлеченных в проект "Газпрома" "Северный поток-2".
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то так і скажи -шлюхо...
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главное что еврожопы, целые и невредимые и баблишко газпромовское могут заработать...
а то что это баблишко, в крови украинцев, так его и отмыть можно и вообще, деньги не пахнут, даже деньги росоФашитов...
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Необходимость создания организации связана с членством в ней, помимо социалистических, социал-демократических и посткоммунистических партий, также «демократических» (социал-либеральных, националистических и исламистских) партий без марксистского прошлого и идеологии интернационализма, которые не могли бы объяснить своим избирателям членство в Социалистическом интернационале. Среди таких партий Прогрессивного альянса - Демократическая партия США, и, в основном, видимо, Прогрессивный альянс нужен был для оформления союза Социнтерна и Демократической партии США. Привлечённые американскими спонсорами средства позволили значительно снизить расходы партий-членов по сравнению с Социалистическим Интернационалом[2], и партии с консультативным членством в Социнтерне здесь являются полноправными членами (такие, как Йеменская социалистическая партия). Благодаря низким взносам представлены, в отличие от Социнтерна, все курдские марксистские партии Ирана и Ирака.
Среди членов альянса - не членов Социнтерна или полноценно не участвующих в его деятельности - Индийский национальный конгресс, ФАТХ, Народнo-республиканская партия (Турция) (Прогрессивный альянс не выступает за признание геноцида армян, в отличие от Социнтерна, в связи с чем статус НРП в Социнтерне был достаточно неопределённым несмотря на формальное полноправное членство. То же самое можно сказать и о ФАТХ), Национальный союз за демократию (Мьянма), Партия национального действия Малайзии, Национальная партия (Пакистан), движение «Надежда» (Беларусь), Партия за демократию (Чили) (Хотя многие члены этой партии одновременно являются членами Социалистической партии Чили, но в Социнтерн она не входила, а в Прогрессивном альянсе представлены и она, и Социалистическая партия Чили) и т. д.
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