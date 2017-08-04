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 Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили

саакашвили

Главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом заявили в пятницу журналистам в департаменте по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам и в соответствие с законом начаты все соответствующие процедуры", - сказали в департаменте.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что против М.Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и грузинская сторона будет требовать выдать его от любой страны, где он решит остановиться.

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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Не зря Петро встречался с главным акционером Газпрома
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ти що кацап сраний ? ну так збодря и горлопань!
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Проявляй остроумие и не переквалифицируйся!
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Главный акционер Газпрома - Росимущество.

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Не перестаю удивляться , как вдруг кацапорылые стали на защиту саака ! :D

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Саакашвили угроза олигархической системы в Украины,все телеканалы,продажные эксперты,тролли брошены мочить Михо,на кону миллиарды
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что было, то было. А трюки он и без галстука может отчебучивать. Из Грузии погнали, теперь ищет где еще заварить кашу.
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Напомню,что история с галстуком произошла,в 2008 г,когда Россия напала на Грузию и была угроза штурма Тбилиси,смешно да?
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А цирк на дроте Михо перенес в Украину. Сегодня 2017 год. Украина - другая. Михо - тот же.
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Цирк,это кормить Ахметова 25 лет,имея самую низкую зарплату в Европе,а ты в этом цирке клоун
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Це д кацап, що з нього взять, і влада у нас кацапська - ху*лу запрадалася
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Эта грузинская власть активно сотрудничает с НАТО и США,...Михо решил им помешать?
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История конечно - всегда занятна. Либо Саакашвили - международный мошенник, либо "засланец", (слова не путать). или тот кто еще хочет делать дело. Либо это т.н. "международные игры". Что дальше. Весомость доказательств. Любой стороны. Все остальное? Обычная пурга не в тему.
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США не захотели геморрой на свою голову, им и так там сейчас головняка хватает, вот и сбагрили друзьям по блоку - пусть расхлёбывают. Самое интересное, его оттуда выпроводили с недействительным паспортом. В этом случае должно было быть официальное согласие польской стороны его принять. На фига это полякам.....тоже не ясно. Как вариант - просочится через границу, тут его схватят и будет вселенский ор.
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Как вариант - просочится через границу, тут его схватят и будет вселенский ор.--таки да, и порох подставится еще раз)
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Как же Порошенко боиться Саакашвили,мелкий местечковый жлоб,позорит не только себя,но и всю страну
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Представляй доказательства, но не намыливайся смыться!
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Ты шлюха ,попроси доказательства у своего шоколадного сутенёра
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"Остроумное" высказывание ничего не доказывает!
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будь ласка.....тобі собачі будки прокурорів та суддів часів порошенка показать ?
Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили - Цензор.НЕТ 7518
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Рейтин грузинского "реформатора" в Украине был в районе статистической погрешности ! Это я тебе секретную информацию открываю!
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А я видел "рейтинг" где Вадим Рабинович в случае президентских выборов побеждает в первом туре! P,S сосни у хуйла ты мудак!
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Причем тут шоколад к грузинской прокуратуре или тебе просто так пукнуть захотелось?
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Похоже, позорит весь мир).
Кстати, а чего Порошенко должен бояться пончика?
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А как иначе........ в 2014 Порошенко боялся Сэмэна, в 2015 - Яроша, в 2016 боялся Гадю, после того как она сдулась начал бояться Садового, он утонул в горе мусора, начал бояться Михо. Сейчас сдуется он - найдут ещё кого-то..........это место пустым не бывает
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Да ни чего не прокручивается! Да по политическим причинам откажут, он на хорошем счету за бугром. Закрыть могли давным давно но все грузию отфутболили, потому,что саакашвили был всегда по европеским понятиям политкорректен!
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Не думаю что Порошенко удалось дистанцироваться - все только начинается. И еще ой как неизвестно - кто найдет, кто потеряет...
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ясно, что это политическое преследование от пидоРашки - ЕС таких людей не выдает...
вот и посмотрим, что сейчас важнее для ЕС - газпромовские деньги или закон...
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А почему к США не обращались, сцыкотно? Путлеровские холуи теперь в нормальных странах всегда будут отсасывать. А поляки - молодцы, никого луке не выдали.
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Секта «Іншої Росії» і Міхо

Зашквари Борового та інших російських лібералів через позбавлення громадянства Великого Грузина має дуже просте пояснення, яке граючись сформулював сам Боровой. На питання, хто прийде до влади якщо прибрати дядька Петра, Боровой з легкістю відповів: «Прийде Саакашвілі».

Зверніть, до речі, увагу з якою легкістю російський ліберал готовий гратися українським законодавством. За законом Міхо наразі ані президентом, ані депутатом стати не зможе за визначенням. Він права такого не має. Зупиняє це Борового? Та де там! Трохи змінити закон, якщо треба… Позбавити Міхо громадянства на, формально, бездоганній підставі - це кричуще порушення закону. А робити Міхо президентом - хай закон оближеться.



Навіщо їм Саакашвілі на чолі України? Для втілення їхньої заповітної мрії - повалення Путіна. Не надто гарно цитувати себе самого, але доведеться: «оці бєлолєнтачнеки, «Другая Расія» та інші російські ліберальні антипутінці,.. ідеально схожі на кремлян. Схожі вони своїм власним постімперським синдромом.

Простий маркер цього синдрому - їхнє ставлення до України. І ті заселенці Росії, що працюють за зубчастим муром Кремля, і їхні опоненти з іншого боку зубчастого муру, бачать в Україні одне й те саме - іншу Росію.

Тільки для одних з них Україна - занадто інша Росія, а для інших - недостатньо…

…Та сама фігня з російськими лібералами. З якогось незрозумілого переляку вони намарили собі ніби наш життєвий поклик - повалити Пуйла для їхнього щирого задоволення. А потім - злитися з ними в екстазі нового совка, тільки уже правильного. Де-е-емократичного.
Навіщо нам це? Ну… «Ми рєформи дєлаєм лучше вас!» - Мілов…

…А фокус в тому, що ми і є інша держава. Самостійна держава. І - інша. Не така як вони. Десь - схожа, десь - ні. Інша.

І не збираємося ми міняти їхню владу так, аби там посіло те саме що й зараз, але під більш демократичним тюнингом. Тому цим гаврикам, із більш демократичним тюнингом ми так само нічого не винні, весь їхній лемент, штибу: «На вас атвєцтвєнасть» нас лише смішить.

А нас не забули спитати, накинувши атвєцтвєнасть?»

Ідеться саме про це. Порошенко будує Україну - самодостатню незалежну державу, мета якої наразі - звільнити свої території, і зняти з країни-агресора відшкодування за заподіяне. Край. Ломитися танками на Москву або добробатами на Ростов нам нафіг не треба - своїх турбот не бракує.

Рос-лібералам же треба саме аби ми, звільнивши свою землю, лізли «звільняти» землю їхню - нашою кров'ю і ресурсами нашої держави. Навіщо? Ну аби Путіна повалити, їх-солодких - до влади привести і взагалі розбудувати «Росію їхніх мрій» нашими руками. Нашою кров'ю і нашими ресурсами. Бо на руки своїх громадян вони не розраховують, в сенсі - взагалі.

Ми для них не незалежна країна, а щось на кшталт Донських козаків Краснова для інтелігента, що сидить в Росії під більшовиками. Який-такий незалежний Дон? Козаки мусять здійснити похід на Москву і повернути їм «як було» до Леніна і Троцького! Зобов'язані!

Їм уже очевидно, що керівник-українець таких проектів реалізовувати не стане - нам чхати на імперську велич, нам - своє будувати. Їх здатен реалізувати той, хто готовий всім пожертвувати задля свого честолюбства. Великий Грузин, наприклад.

Закінчу процітувавши одну мою хорошу знайому: «Фундаменталізм це продукт мозку потужністю одну звивину». Всерйоз вірячи в те що Міхо - великий реформатор, за яким українці як щури за гаммельським щуроловом попхаються на Майдан, аби зробити його владою, Боровой і боровісти думки не припускають, що українці банально пальцем о палець не вдарять заради Міхо. Бо - не хочуть.

Бо знають уже йому ціну, як реформатору. І картоплю з вогню для секти «Іншої Росії» тягати - не збираються.
Дмитро Вовнянко
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чо,незнакомые буквы?яндекс тлумач не тлумачует?
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Мій тест добігає кінця.
Ще трошки - і зроблю остаточні висновки.
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!000 подерживаю. Михо иі с тобой! Слава Украине!
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В этом и заключалась месть бездарного Свинорылого презика. Лишить его гражданства чтобы прокуратура могла требовать выдачи в любой стране, где он будет находиться.
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Не знаю в чем его обвиняют, но саакашвили вошел в историю , как человек, который изменил грузию в лучшую сторону! Пусть лучше грузины посмотрят на украинских президентов,да и поймут , что саакашвили ягненок по сравнению с нашими презиками!
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и что такого он сделал в грузии, что эта самая измененная грузия требует его тушку?..
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Саакашвілі підтримав Петра, коли прийшли за Коломойським та Корбаном. Тепер прийшли за Міхо.
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Надеюсь, что и под нынешними будет гореть земля повсюду.
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ага, от взрыва твоего пердака будет повсюду земля гореть...
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За Савченко здесь жопы тоже рвали горе патриоты
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ггг... кто тут ныл, что петя выдаст михо грузии?..
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У кого-то еще остались сомнения по какому поводу ездил недавно гидрант в Грузию???
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Тикай миша в какую нибудь другу страну где с Грузией не подписан договор про экстрадицию в какой нибудь Мозамбик или Винисуэлу там тоже "реформы" нужны !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили
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