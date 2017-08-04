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 Политика Украины
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 МИД направил ноту протеста в МИД РФ в связи с визитом Медведева в оккупированный Крым

крым затулин мид автономия

Министерство иностранных дел Украины выразило протест и направило ноту протеста в МИД РФ в связи с визитом российской делегации во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в оккупированный Крым 4 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т.н. "поездки" российских чиновников во временно оккупированные АР Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь" от 19 декабря 2016 года, а также обязательствами по двусторонними и многосторонними договорами, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в комментарии МИД..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский премьер Медведев сегодня приедет в оккупированный Крым

МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные т.н. "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Читайте: Украина требует отменить антигуманное судебное решение в отношении крымского активиста Балуха, - МИД
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Взагалі то - кожного дня до Криму в'їзджають десятки тисяч людей, минуючи українські пункти пропуску................ і - що????????????
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Ой, нулёвка : " десятки тысяч каждый день"? Транспорта не хватит . Не смеши мои тапочки
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Воно кацап. Колись тут паскудило під ніком "андрій смицький". Деактивовано за пости з образами пам'яті полеглих воїнів ЗСУ. Хай не вводить Вас в оману його українська мова.
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фсе, Трампу хана!!!
Россияне разлюбили Дональда Трампа, выяснил ВЦИОМ
Если в марте к президенту США положительно относились 38%, то теперь только 18. Доля тех, кто относится отрицательно, выросла в несколько раз - до 29%.
http://echo.msk.ru/news/2031236-echo.html


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А "інфа" "цензора" про більше як 300 тис. щомісяця - як тобі, "не нульовка"???............
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а в загалі, скільки хуйло вилізало пузіків пацанов ніхто не знає - і що!....
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згоден гарне діло. а тепер назвіть тих народних депутатів верх.зради які мають майно в криму і їздять туди відпочивати. що з ними робити ? чи одів вишиванку і одразу тобі індульгенція ? чи як ?
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Та нудно дімону на мацкве,от вого і вирішило хоч кудись прошвирнутись.Бо ні в яку ж другу нормальну країну не запрошують,а так до крисчан навідається,скаже,що бабла немає,в морі засраному поплаває,як гімно,так,гляди,і день пройде.Можна і знову на мацкву,до пахана.Хоч трохи розвіється...
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А может не ноту протеста- а открыть уголовное дело ? Вон в материале выше кому-то грозит 15 дет за незаконное посещение Крыма. А Медведев что не человек? или кишка тонка у нашей ГПУ?
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Вот таких номеров сегодня, как на крайнем авто (это пункт пропуска Чонгар, въезд в Крым, прямо сейчас), на трассе до Мелитополя - прорва, просто поток. Ну, хуле, дамбасы устале к концу недели, едуть отдыхнуть у Скрым. Суки.

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пускай собирают по больше информации о военных базах кацапов в крыму за этим они и едут туда, это нам на руку
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да пусть едет...может опять шо прикольное ляпнет... давай димон, жги - в Крыму можно говорить все, что в голову стукнет...
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Он скутеру грозяться 8 років впаяти.....А дімон вже рецидивіст -другий раз в Крим незаконно свою дупу приволікає.То що йому 16 років заочно дадуть?
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Понравилось ему прикалываться над убогими. Еще одно селфи снимет и порвет весь интернет.
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Пора бы МИДу уже знать, что срала Параша на ихние ноты. А айфончик пускай ездит себе на здоровье. Пускай радует крысчан хорошим настроением.
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недимон уже заслужил себе шину на шею и канистру бензина
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ответ кацапов на санкции США
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Специалисты Института питания РАМН, обнаружили ДНК человека в колбасе подмосковного «Мортаделя»
Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», - заявил сотрудник ФИЦ питания.
Образцы взяты на территории производства компании в Подмосковье.
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животные едят животных ... заповедник дебилов
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а что? надо на себе подобных кацапов присаживать.Чего их с дамбаса без пользы в козломордию камазами волокти? А так на колбасу пойдут! собак на всех не хватает,а ихтамнетов дохлых -хоть греблю гати!
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