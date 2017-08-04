 МИД направил ноту протеста в МИД РФ в связи с визитом Медведева в оккупированный Крым

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т.н. "поездки" российских чиновников во временно оккупированные АР Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь" от 19 декабря 2016 года, а также обязательствами по двусторонними и многосторонними договорами, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в комментарии МИД..
МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные т.н. "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.
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Если в марте к президенту США положительно относились 38%, то теперь только 18. Доля тех, кто относится отрицательно, выросла в несколько раз - до 29%.
http://echo.msk.ru/news/2031236-echo.html
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