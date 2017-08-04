 Суд обязал НАБУ вернуть "прейскурант" по лоббированию законопроекта в парламенте, изъятый по "янтарному делу"

Об этом журналисту Цензор.НЕТ сообщили прокуроры САП Валентин Мусияка и Максим Кравченко.
Судья Ирина Усатова решила, что вещь является временно изъятой и поскольку НАБУ и САП не ходатайствовали об аресте, то ее нужно вернуть.
Но прокуроры САП не согласны, поскольку этот "прейскурант" был в перечне вещей, в отношении которых получено разрешение на отыскание в постановлении суда об обыске у подозреваемого Виктора Косянчука. Прокуроры объясняют, что не должны отдельно обращаться за арестом таких вещей.
Об обсуждении этого "прейскуранта" идет речь на видео, которое отсняла агент НАБУ Екатерина Сивоконь. Также его копия была обнаружена на компьютере Косянчука.
4 июля судья Ирина Усатова зачитала полный текст решения. Прокуроры отметили, что судья не позволила им присутствовать в зале, когда зачитывала это решение. Судья посчитала, что прокуроры не имеют права находиться в зале, поскольку не являются стороной спора, а такими сторонами являются НАБУ и Косянчук с адвокатами.
Напомним, что 22 июня суд взял Виктор Косянчука под ночной домашний арест. Он является одним из подозреваемых по "янтарному делу". По материалам дела именно от Косянчука агент НАБУ узнала расценки по подготовке законопроекта. Агент Сивоконь познакомилась с ним как с адвокатом главы секретариата межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль" Вадима Руденко. По данным НАБУ, Косянчук получил от агента Сивоконь 11 тыс долларов для "Депутатского контроля".
19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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А судьи шоколада обьелись
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Сергій@Волошин @SergVoloshin 1 ч.1 час назад
Сестра Парубия. При Януковиче обвиняли во взятке, а теперь повысили в должности Во Львове обсуждают карьерный взлет в Госфискальной службе
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Напомним, более тысячи членов профсоюзных организаций и активистов со всей Украины митингуют под зданием Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с требованием не принимать решение о введении тарифа на доставку газа.https://antikor.com.ua/articles/183269-nkreku_otlohila_vvedenie_abonplaty_za_gaz_iz-za_aktsii_protesta
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