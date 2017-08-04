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 Политика Украины
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 Суд обязал НАБУ вернуть "прейскурант" по лоббированию законопроекта в парламенте, изъятый по "янтарному делу"

косянчук

Соломенский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро вернуть Виктору Косянчуку так называемую дорожную карту по подготовке и лоббированию законопроекта в интересах янтарного бизнеса.

Об этом журналисту Цензор.НЕТ сообщили прокуроры САП Валентин Мусияка и Максим Кравченко.

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Судья Ирина Усатова решила, что вещь является временно изъятой и поскольку НАБУ и САП не ходатайствовали об аресте, то ее нужно вернуть.

Но прокуроры САП не согласны, поскольку этот "прейскурант" был в перечне вещей, в отношении которых получено разрешение на отыскание в постановлении суда об обыске у подозреваемого Виктора Косянчука. Прокуроры объясняют, что не должны отдельно обращаться за арестом таких вещей.

Об обсуждении этого "прейскуранта" идет речь на видео, которое отсняла агент НАБУ Екатерина Сивоконь. Также его копия была обнаружена на компьютере Косянчука.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Розенблат: Я сидел в ресторане с женщиной. Теперь я понял, что она была агентом НАБУ. ВИДЕО

4 июля судья Ирина Усатова зачитала полный текст решения. Прокуроры отметили, что судья не позволила им присутствовать в зале, когда зачитывала это решение. Судья посчитала, что прокуроры не имеют права находиться в зале, поскольку не являются стороной спора, а такими сторонами являются НАБУ и Косянчук с адвокатами.

Напомним, что 22 июня суд взял Виктор Косянчука под ночной домашний арест. Он является одним из подозреваемых по "янтарному делу". По материалам дела именно от Косянчука агент НАБУ узнала расценки по подготовке законопроекта. Агент Сивоконь познакомилась с ним как с адвокатом главы секретариата межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль" Вадима Руденко. По данным НАБУ, Косянчук получил от агента Сивоконь 11 тыс долларов для "Депутатского контроля".

19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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А по якому праву суддя повертає ключовий доказ у справі злочинцю?
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Ви цей бурштин в землю закопували? То і нелізьте викопувать хазяйни срані. Він такий їхній як і кожного з нас.
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життя по новому и бал правит бес предел
А судьи шоколада обьелись

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одну из главных улик суд присудил отдать подозреваемому в корупции .вот это судьи .
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Можно вопрос, а ты форумчанина Матрос Кошка в этом году в друзья добавил или раньше.
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Даже не интересуюсь этим вопросом . ОТВЕЧАЮ : никого никогда в друзья не добавлял !
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Более того- что это за дружба такая ? Объясни , малыш ! Чем они отличаются от моих РЕАЛЬНЫХ друзей ? Ответь ?
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Я не за то, просто парадокс какой то, в последний раз он заходил в Цензор 30 ноября 2016 года, а друзей он подтверждает в этом году, как такое может быть.
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Значит Стець работает . Мне тут один порохосмок нагрузил , что у него 400 друзей . Народ свидетель .
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все говна примазавшееся к майдану начало своих родычей пристраивать на липкие места

Сергій@Волошин‏ @SergVoloshin 1 ч.1 час назад

Сестра Парубия. При Януковиче обвиняли во взятке, а теперь повысили в должности Во Львове обсуждают карьерный взлет в Госфискальной службе
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Надо вернуть, а то вдруг забудут сколько откатов требовать , уроды ...
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...Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не смогла принять решение о введении тарифа на доставку газа из-за митинга представителей Федерации профсоюзов Украины, которые помешали проведению заседания.До закрытия заседания начальник Департамента регулирования отношений в нефтегазовой сфере Татьяна Рябуха сообщила, что согласно предложенным изменениям в проекте, тариф на услуги по распределению газа (абонплату) предлагается рассчитывать исходя не из максимальной присоединённой мощности, то есть максимального потребления газа всеми приборами потребителя (как это предлагалось ранее), а на основе заказанной мощности, которую определит комиссия. "Предлагается переход от технической мощности, которая на сегодня предусмотрена нормативными документами, к заказанной мощности", - сказала она.По ее словам, для бытового потребителя, у которого есть только газовая плита (независимо от наличия или отсутствия счетчика), заказанная мощность составит 1,2 куб. м в час, тогда как ранее было значение 2,5 куб. м в час.Согласно проекту, для других категорий потребителей (у которых кроме плиты может быть газовая колонка или котел), были предложены следующие диапазоны заказанной мощности - до 2,5 куб. м в час; от 2,5 до 4 куб. м в час; от 4 до 6 куб. м в час; от 6 до 10 куб. м в час; от 10 до 16 куб. м в час.
Напомним, более тысячи членов профсоюзных организаций и активистов со всей Украины митингуют под зданием Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с требованием не принимать решение о введении тарифа на доставку газа.https://antikor.com.ua/articles/183269-nkreku_otlohila_vvedenie_abonplaty_za_gaz_iz-za_aktsii_protesta
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал НАБУ вернуть "прейскурант" по лоббированию законопроекта в парламенте, изъятый по "янтарному делу"
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