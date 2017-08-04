 Говорить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются, - Продан

"На этой неделе вместе с представителями миссии МВФ подводили итоги совместной работы с наработки дорожной карты мероприятий по реформированию ГФС. Наши партнеры передали нам проект рекомендаций к плану реформ по результатам работы миссии с 19 июля по 1 августа 2017. Как и коллеги из МВФ, мы стремимся трансформировать ГФС в современный сервисный орган администрирования налогов. ГФС должна стать партнером для плательщиков и бизнеса. Но хочу отметить, что пока речь идет только о ряде рекомендаций по внедрению комплексной реформы. Говорить о конкретной модели, на базе которой будет сформирована структура фискальной службы, каким будет количество сотрудников ГФС, рано. Консультации с миссией МВФ по реформирования ГФС продолжаются. Проект предложения еще прорабатываются специалистами службы. После завершения консультаций наши предложения будут переданы МВФ для выработки согласованной всеми участниками процесса позиции", - отметил глава ГФС.