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 Экономика, Общество
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Все про:ГФС (3111) Продан Мирослав (15)

 Говорить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются, - Продан

продан мирослав

Консультации с Международным валютным фондом по реформированию Государственной фискальной службы еще продолжаются, поэтому говорить о модели структуры службы и количество сотрудников ДФС еще рано.

Об этом сегодня написал в Фейсбуке и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

"На этой неделе вместе с представителями миссии МВФ подводили итоги совместной работы с наработки дорожной карты мероприятий по реформированию ГФС. Наши партнеры передали нам проект рекомендаций к плану реформ по результатам работы миссии с 19 июля по 1 августа 2017. Как и коллеги из МВФ, мы стремимся трансформировать ГФС в современный сервисный орган администрирования налогов. ГФС должна стать партнером для плательщиков и бизнеса. Но хочу отметить, что пока речь идет только о ряде рекомендаций по внедрению комплексной реформы. Говорить о конкретной модели, на базе которой будет сформирована структура фискальной службы, каким будет количество сотрудников ГФС, рано. Консультации с миссией МВФ по реформирования ГФС продолжаются. Проект предложения еще прорабатываются специалистами службы. После завершения консультаций наши предложения будут переданы МВФ для выработки согласованной всеми участниками процесса позиции", - отметил глава ГФС.

Напомним, 1 августа эксперты Департамента по налогово-бюджетным вопросам Международного валютного фонда передали рекомендации в план реформ Государственной фискальной службы Украины. В документе, в частности, определено масштабность реформ, результаты, которых они призваны достичь, риски выполнения и возможные пути управления рисками и т. также составлен дорожную карту мер, которые необходимо осуществить для достижения этих целей.
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Харошше прізвище для нач.гфс.......запрдан ще краще в дусі жити по новому......
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О какой структуре ГФС можно говорить если в стране все налогообложение заточено под олигархов, чтоб те кто зарабатывают миллиарды спокойно выводили деньги в овшоры сплачивая мизерные налоги в Украине...
Нужно реформировать саму систему налогообложения, как сделал Саакашвилли в Грузии оставить понятных-прозрачных 6 налогов, которые должны платить все...
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Просто заменить всю жопорылую, полностью коррумпированную дфс, одним всеукраинским сервером взымания налогов-сами налоги снизить и соответственно платить будут все,в том числе и "слепые трасты"...исчезнут и "налоговые ямы" и "налоговые площадки" и "обнальные конторы"...а деньги в оффшорах объявить "грязными" с последующей конфискацией..вот такие несложные реформы,но перед ними надо кышнуть власть пейсатых с Украины
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Пошли вы вместе с МВФ в ...опу, своим умом надо жить, жополизы мвфовские.
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Не ну главное - шо!? Получить 10! млн. евро на реконструкцию переходов, т.е. калиток к людям. Освоено усего аш 3 ляма. Остальное? Котлован копали начальника. Теперь сыр-бор. Тот же ЕС и МВФ - ребром вопрос ставят где бабло? Где - где? В ... ну вот так то. Рулите в Гугл - он все знает.
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У начальника ГУ ГФС Львовской обл Кондры появилсяГоворить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются, - Продан - Цензор.НЕТ 5187седьмой заместитель - им стала родная сестра спикера ВРУ Андрея Парубия Елена
ФсёГоворить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются, - Продан - Цензор.НЕТ 5187Говорить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются, - Продан - Цензор.НЕТ 6350
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Напишите лучше, что за три года кредитов МВФ сделано, сколько точно выделили денег, и на что они потрачены все до копеки, пополнение золотовалютных запасов, эта отмазка непроходит, я думаю это мне и другим форумчанам интересно знать.
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Зачем в Украине президент и правительство ? - только кормить корупционеров казнокрадов ворюг . которые всё равно ничего не решают .
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Мабуть посадовці у своїй діяльностіна всю використовують інструкцію від МВФ,
що до правил користування горщиком у туалеті. Бо розробити свою інструкцію:
бракує фаху. Такому вчать лишень за кордоном.
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ВЫ хоть на очко без консультаций с МыВыФы сходить в состоянии? Или слабо?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГоворить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются, - Продан
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