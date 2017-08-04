 Говорить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются, - Продан

Об этом сегодня написал в Фейсбуке и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.
"На этой неделе вместе с представителями миссии МВФ подводили итоги совместной работы с наработки дорожной карты мероприятий по реформированию ГФС. Наши партнеры передали нам проект рекомендаций к плану реформ по результатам работы миссии с 19 июля по 1 августа 2017. Как и коллеги из МВФ, мы стремимся трансформировать ГФС в современный сервисный орган администрирования налогов. ГФС должна стать партнером для плательщиков и бизнеса. Но хочу отметить, что пока речь идет только о ряде рекомендаций по внедрению комплексной реформы. Говорить о конкретной модели, на базе которой будет сформирована структура фискальной службы, каким будет количество сотрудников ГФС, рано. Консультации с миссией МВФ по реформирования ГФС продолжаются. Проект предложения еще прорабатываются специалистами службы. После завершения консультаций наши предложения будут переданы МВФ для выработки согласованной всеми участниками процесса позиции", - отметил глава ГФС.
Напомним, 1 августа эксперты Департамента по налогово-бюджетным вопросам Международного валютного фонда передали рекомендации в план реформ Государственной фискальной службы Украины. В документе, в частности, определено масштабность реформ, результаты, которых они призваны достичь, риски выполнения и возможные пути управления рисками и т. также составлен дорожную карту мер, которые необходимо осуществить для достижения этих целей.
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Нужно реформировать саму систему налогообложения, как сделал Саакашвилли в Грузии оставить понятных-прозрачных 6 налогов, которые должны платить все...
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Фсё
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що до правил користування горщиком у туалеті. Бо розробити свою інструкцію:
бракує фаху. Такому вчать лишень за кордоном.
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