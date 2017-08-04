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 Политика Украины
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Все про:Высший хозсуд (47) Киев (17787) Минобороны (5249) недвижимость (743)

 Высший хозсуд восстановил права Минобороны на недвижимость в Киеве

минобороны армия всу

Высший хозяйственный суд Украины оставил без изменений решения Хозяйственного суда г.Киева от 22 декабря 2016 года и признал за государством в лице Министерства обороны Украины право собственности на объекты недвижимости общей площадью 1189,6 кв. м. в г. Киеве по ул.Мельникова, 81-Б.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"19 июня 2017 г. постановлением Высшего хозяйственного суда Украины оставлено без изменений решение Хозяйственного суда города Киева от 22.12.2016 г. и признано за государством в лице Министерства обороны Украины право собственности на объекты недвижимости общей площадью 1189,6 кв. м., расположеные в г. Киеве по ул. Мельникова, 81, литера Б", - сообщили в Минобороны

"В связи со вступлением судебного решения в законную силу спланирована дальнейшая работа по государственной регистрации права собственности Министерства обороны Украины на указанные объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Хозсуд Киева в конце декабря 2016 года удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины и признал за Министерством обороны право собственности на объекты недвижимости военного городка №116 по ул.Мельникова в Шевченковском районе столицы - нежилыми помещениями общей площадью 1,19 тыс. кв. м и ориентировочной стоимостью 5,5 млн грн.

По данным военной прокуратуры, в 2007 году эти объекты были незаконно, без ведома Минобороны и Фонда государственного имущества, отчуждены руководством государственного предприятия (ГП) "Укрконверсбуд" (Киев) в пользу коммерческого предприятия в счет погашения задолженности, и в дальнейшем были реализованы Дельта Банку.
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аферисты в седьмом году крутанули бабло. и Дельта банк жулик тоже.
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м. Київ, вул. Мельникова, 81 - з 25 квітня 1953 р. по 17 серпня 1999 р. адреса Київського вищого інженерного радіотехнічного училищо ППО - елітарного військового ВУЗу
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Посадите наконец, генералов, которые незаконно передавали собственность минобороны.
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Не посадять нікого, бо на території КВІРТУ насьогодні розташована Акаднмія Генеральної прокуратури та Державна пенітенціарна служба України
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший хозсуд восстановил права Минобороны на недвижимость в Киеве
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