 Высший хозсуд восстановил права Минобороны на недвижимость в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"19 июня 2017 г. постановлением Высшего хозяйственного суда Украины оставлено без изменений решение Хозяйственного суда города Киева от 22.12.2016 г. и признано за государством в лице Министерства обороны Украины право собственности на объекты недвижимости общей площадью 1189,6 кв. м., расположеные в г. Киеве по ул. Мельникова, 81, литера Б", - сообщили в Минобороны
"В связи со вступлением судебного решения в законную силу спланирована дальнейшая работа по государственной регистрации права собственности Министерства обороны Украины на указанные объекты недвижимости", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Хозсуд Киева в конце декабря 2016 года удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины и признал за Министерством обороны право собственности на объекты недвижимости военного городка №116 по ул.Мельникова в Шевченковском районе столицы - нежилыми помещениями общей площадью 1,19 тыс. кв. м и ориентировочной стоимостью 5,5 млн грн.
По данным военной прокуратуры, в 2007 году эти объекты были незаконно, без ведома Минобороны и Фонда государственного имущества, отчуждены руководством государственного предприятия (ГП) "Укрконверсбуд" (Киев) в пользу коммерческого предприятия в счет погашения задолженности, и в дальнейшем были реализованы Дельта Банку.
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