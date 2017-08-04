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 С начала суток ранен один украинский воин. Террористы применили минометы под Песками, - штаб АТО

ато

Сегодняшний день, к сожалению, не принес мира на землю Донбасса. Дневная интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок и дальше остается без принципиальных изменений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, ночью и днем, боевики из гранатометов и стрелкового оружия четыре раза вели огонь по Новоалександровке, на Луганском направлении.

На Донецком направлении, около 6-00 утра, в результате обстрела нашего опорного пункта из гранатометов, один украинский военный получил ранения. Кроме того, в полдень, враг применил минометы калибра 120 миллиметров по нашим укреплениям на подступах к поселку Пески.

На Приморском направлении под обстрел врага дважды попали подразделения сил АТО в Чермалыке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инженерное обустройство в селе Сопино приостановлено во избежание социального напряжения, - штаб АТО

Стоит добавить, что недавно некоторые интернет-ресурсы распространили информацию об оборудовании украинскими военными укреплений в поселке Сопино. Работы проводились с целью усиления защиты населенного пункта от боевиков. Однако, понимая нежелание селян находиться в непосредственной близости к линии обороны, руководство АТО приняло решение о приостановке работ. Это решение еще раз показывает, что украинская армия не только защищает мирное население, но и прислушивается к мнению общества и пытается всеми способами обезопасить гражданских".

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Однако, понимая нежелание селян находиться в непосредственной близости к линии обороны, руководство АТО приняло решение о приостановке работ. Это решение еще раз показывает, что украинская армия не только защищает мирное население, но и прислушивается к мнению общества и пытается всеми способами обезопасить гражданских".Источник:https://censor.net.ua/n450479
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