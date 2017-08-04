 С начала суток ранен один украинский воин. Террористы применили минометы под Песками, - штаб АТО

Так, ночью и днем, боевики из гранатометов и стрелкового оружия четыре раза вели огонь по Новоалександровке, на Луганском направлении.

На Донецком направлении, около 6-00 утра, в результате обстрела нашего опорного пункта из гранатометов, один украинский военный получил ранения. Кроме того, в полдень, враг применил минометы калибра 120 миллиметров по нашим укреплениям на подступах к поселку Пески.

На Приморском направлении под обстрел врага дважды попали подразделения сил АТО в Чермалыке.