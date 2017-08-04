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 Политика Украины
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 18 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей за два года существования Нацполиции, - Порошенко

порошенко

За два года существования Национальной полиции Украины при исполнении служебных обязанностей погибло 18 полицейских.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю второй годовщины Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Только за два года существования Нацполиции при исполнении своих служебных обязанностей 18 полицейских погибли", - сказал президент.

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"К сожалению, нельзя еще сказать, что мы достигли коренного перелома в борьбе с криминалом во всех его многоликих проявлениях, в первую очередь тех, которые угрожают жизни и здоровью людей, безопасности и собственности граждан. Но есть хорошая новость, и она в том, что же преодолен тот негативный пик преступности, который был вызван сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы ", - отметил Порошенко.

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Генерал Москаль хвалився якось що за весь час його керівництва підрозділами та главками МВС під час оперативних заходів та затримань небезпечних злочинців не загинув жоден співробітник МВС, а Москаль розгромив та пересаджав в Криму банди які налічували 10 тис. активних бандитів!!!!! 18 поліціянтів загинувших на вулиці це катастрофа!!!!!!! Княжичи, розстріл одними ментами інших це супер-катастрофа!!!!!!! Аваков має йти з посади!
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Это те что пороха от народа защищают, дальше без комментариев.
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половину сами перестреляли, остальных бандиты. так кто бандит?
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Шестеро из них - это погибшие в Княжичах при перестрелке между собой.
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Очень мало по сравнению с незачтопогибшими на востоке.
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За 2 роки загинуло 18 поліцейських при виконанні службових обов'язків, а за 25 років існування міліції в незалежній Україні загинуло так більше тисячі міліціонерів. І ти, Президент, пенсіонерів міліції кинув через борт разом з Яценюком і вашими партіями людей на напризволяще - протягом майже 2 років ціленаправлено не перераховуєте пенсії пенсіонерам міліції. Я думаю, що поліцейські зроблять належні висновки про те, що і їх може чекати в майбутньому, гарант ти наш ненаглядний.
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А что тогда полицейские против народа идут, если они так пороха ненавидят.
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Не путаю, по приказу полицейские тоже пойдут против народа.
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Более того , ВСУ , по приказу того же Полторака , могут любой город Украины перемолоть . Как тебе ???
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Потому , что , малыш : Приказ есть приказ . Есть уставы .

Просто перед тем ,как писать , хорошо подумай ...
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почему нет статистики, сколько людей за два года погибло под их колёсами и по халатности?
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это из старых кадров или новых .погибло .извиняюсь спросить
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Да ладно вам, врачей больше погибает при исполнении служебных обязанностей.
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6 в Княжичах + 2 в Днепре из-за непрофессиональности 18-8 =10 и ещё вопрос сколько из десяти по собственной вине...
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У меня в городе пока все живые . И претензий к ним нет . Кроме наездов на маршрутчиков за бесплатный проезд на службу.
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Співчуваю тим хто загинув при цій клятій війні. Порахуйте скільки Героїв з ЗСУ таДОБРОБАТІВ загинуло. І гражданін порошенко озвучте грошові компенсації ЗСУ та поліція.
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Смотрю читаю комментари,у людей полное разочарование.
Писать ничего не буду в этой теме.Потому,как лично для меня это табу!
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а сколько вложили денег в воспитания патриотизма у полицейских , куда меньше чем барыги вывезли в офшора , а если майдан опять пошлете народ убивать а пполицейским скажите что это ПЯТАЯ КОЛОНА или рука москвы или что вы там еще понапридумали ????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины18 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей за два года существования Нацполиции, - Порошенко
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