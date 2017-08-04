 18 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей за два года существования Нацполиции, - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю второй годовщины Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Только за два года существования Нацполиции при исполнении своих служебных обязанностей 18 полицейских погибли", - сказал президент.
"К сожалению, нельзя еще сказать, что мы достигли коренного перелома в борьбе с криминалом во всех его многоликих проявлениях, в первую очередь тех, которые угрожают жизни и здоровью людей, безопасности и собственности граждан. Но есть хорошая новость, и она в том, что же преодолен тот негативный пик преступности, который был вызван сложной социально-экономической ситуацией, влиянием войны и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы ", - отметил Порошенко.
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Просто перед тем ,как писать , хорошо подумай ...
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Писать ничего не буду в этой теме.Потому,как лично для меня это табу!
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