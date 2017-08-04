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Все про:НАБУ (1883) взятка (4328) Донецкая область (4539)

 НАБУ сообщило о подозрении начальнику отдела прокуратуры Донецкой области

набу

Детективы Национального антикоррупционного бюро 3 августа сообщили о подозрении начальнику отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.

Он подозревается в пособничестве в получении взятки. 10 тысяч долларов в марте получил начальник другого отдела прокуратуры Донецкой области при посредничестве адвоката. Деньги предназначались за возврат арестованного в уголовном производстве имущества (4,8 млн российских рублей).

"По версии следствия, вместо выполнения своих прямых функциональных обязанностей по предотвращению коррупции в Донецкой области указанное лицо принимало активное участие и способствовало совершению прокурором-коллегой тяжкого коррупционного преступления", - сообщается в информации специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Теперь подозреваемому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Сразу привлекайте и того, кто его в это место засунул!
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Донецкой области... этих сразу можно сажать на безвылазно. все сепары.
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Они глубоко обеспокоены этим, и что дальше, все тупик, через неделю все забыли.
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"Детективы Национального антикоррупционного бюро 3 августа сообщили о подозрении начальнику отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Донецкой области..."
В старые - добрые времена, не сообщали о "подозрении" , а профессионально, доказывали вину. Сразу надевали наручники и на зону или "лесоповал". На основании - показаний, вещдоков, експертиз, ОРД и прочей - шелухи. Собранной - дотошно и в соответствии с законом. Работали профи. Что будет дальше? Сумма залога... и ничего дальше. Вот и все.
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А Захеру і Плотві сцикото підозру про держзраду!? Бо це торгівельні партнери Презіка з КО! Ню ню! = честь і хвала СБУ, прокуратурі, судам та взагалі, всій цій державній ...! = Слава Порошенку - воно переплюнуло в бездарності та огидності Ющенка Януковицького!
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еще про главного мусора донецкой области аброськина забыли его тоже нужно паковать
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ну хтось же призначав всіх цих "підозрілих" на посади...може їми поцікавились ...звідки стільки "підозрілих" в органах ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ сообщило о подозрении начальнику отдела прокуратуры Донецкой области
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