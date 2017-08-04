 НАБУ сообщило о подозрении начальнику отдела прокуратуры Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.
Он подозревается в пособничестве в получении взятки. 10 тысяч долларов в марте получил начальник другого отдела прокуратуры Донецкой области при посредничестве адвоката. Деньги предназначались за возврат арестованного в уголовном производстве имущества (4,8 млн российских рублей).
"По версии следствия, вместо выполнения своих прямых функциональных обязанностей по предотвращению коррупции в Донецкой области указанное лицо принимало активное участие и способствовало совершению прокурором-коллегой тяжкого коррупционного преступления", - сообщается в информации специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Теперь подозреваемому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Прямо царить атмосфера підозри і шпіономанії.
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В старые - добрые времена, не сообщали о "подозрении" , а профессионально, доказывали вину. Сразу надевали наручники и на зону или "лесоповал". На основании - показаний, вещдоков, експертиз, ОРД и прочей - шелухи. Собранной - дотошно и в соответствии с законом. Работали профи. Что будет дальше? Сумма залога... и ничего дальше. Вот и все.
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