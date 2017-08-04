 Музыкантам немецкой группы "Scooter" грозит до 8 лет тюрьмы за посещение Крыма, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прокуратуре АРК.
В ведомстве отметили, что в ЕРД внесли информацию после того, как в прокуратуру обратился один из народных депутатов Украины и заявил, что коллектив группы "Scooter" совершил преступление. Санкции статьи 332-1 предполагают до 8 лет тюрьмы.
В прокуратуре пояснили свою позицию: "Такие противоправные действия представителей иностранных государств и всемирно известных лиц, которые могут прямо или косвенно влиять на мнение своих поклонников, препятствуют усилиям Украины по восстановлению ее территориальной целостности, наносит ущерб национальным интересам нашего суверенного и независимого государства".
Также в ведомстве отметили, что музыкантов "Scooter" предупреждали об ответственности, которая может наступить в случае пренебрежения нормами украинского законодательства.
В прокуратуре Крыма сообщили, что хотят допросить музыкантов, для этого направят запросы в компетентные органы Федеративной Республики Германия.
Напомним, 3 августа в аэропорт Симферополя прибыли музыканты немецкой группы "Scooter" для выступления в оккупированном Крыму. Согласно украинскому законодательству, иностранцы имеют право въезжать на территорию аннексированного полуострова через контрольный пункты, которые находятся на территории материковой Украины, перед тем получив на это разрешение в государственных органах Украины.
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Ну, а теперь объясни мне, "не проукраинцу" и "неадеквату", "патриёт" соевый: почему на тех, кого нужно "вешать через одного"), -"нас рать" до такой степени, что пускать их в Украину или отправлять назад с запретом на въезд (аж на 3 года) без отсидки в тюрьме?
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Избирательное правосудие такое избирательное.
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это просто какой то галимый пиар ход...
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