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 Политика Украины
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 Музыкантам немецкой группы "Scooter" грозит до 8 лет тюрьмы за посещение Крыма, - прокуратура

scooter

Прокуратура АР Крым внесла в Единый реестр досудебных расследований ведомости о посещения оккупированного Крыма музыкантами немецкой группы "Scooter", начато уголовное производство по статье 332-1 "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прокуратуре АРК.

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В ведомстве отметили, что в ЕРД внесли информацию после того, как в прокуратуру обратился один из народных депутатов Украины и заявил, что коллектив группы "Scooter" совершил преступление. Санкции статьи 332-1 предполагают до 8 лет тюрьмы.

В прокуратуре пояснили свою позицию: "Такие противоправные действия представителей иностранных государств и всемирно известных лиц, которые могут прямо или косвенно влиять на мнение своих поклонников, препятствуют усилиям Украины по восстановлению ее территориальной целостности, наносит ущерб национальным интересам нашего суверенного и независимого государства".

Также в ведомстве отметили, что музыкантов "Scooter" предупреждали об ответственности, которая может наступить в случае пренебрежения нормами украинского законодательства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Немецкая группа Scooter прибыла в оккупированный Крым. ФОТО

В прокуратуре Крыма сообщили, что хотят допросить музыкантов, для этого направят запросы в компетентные органы Федеративной Республики Германия.

Напомним, 3 августа в аэропорт Симферополя прибыли музыканты немецкой группы "Scooter" для выступления в оккупированном Крыму. Согласно украинскому законодательству, иностранцы имеют право въезжать на территорию аннексированного полуострова через контрольный пункты, которые находятся на территории материковой Украины, перед тем получив на это разрешение в государственных органах Украины.
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Али,я действительно не понимаю,почему так.Бывшего президента вора и уголовника мы судим уже три года,а тут сразу 8 лет.
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это в твоей пустой голове только так. в реальном мире иначе. и то что расия провела военные действия без открытого обьявления войны не снимет с нее ответственности.
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В реальном мире кроме военных действий расии,есть еще предательские действия нашей власти,которая крым просто освободила и передала врагам.А ты все грозишься кому-то там,умник немытый.
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Реально неадекват или прикидываешься? Вся верхушка, ВСУ в Крыму, на тот момент, за редким исключением, была пророссийская. Да и состояние ВСУ в то время понятно. Ты в состоянии спрогнозировать, чем бы закончились открытые военные действия??
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Или я чего-то не понимаю, но почему залётному в крысм фрицу- 8 лет тюрьмы, а кацапам, которые пачками ездят туда устраивать песни и пляски- всего лишь "запрет на въезд в Украину на 3 года"??? Казалось бы- лови кацапов в аэропорту, бери за рога- и в тюрьму, что реально отбило бы у них охоту соваться в Украину в принципе. Так нет же! Зато фрицу, до которого "не дотянуться" и который в Украину не собирается- 8 лет ТЮРЬМЫ! Какие же вы трусливые..... Тьфу!
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потомушто тамжыблянашилуди -адиннарот, мышыбратья шыкаладного цеха.
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Во-во!И я об этом).....Правосудие как Филькина грамота и Тришкин кафтан))Высокий Суд Лондона нервно курит махорку)))
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Я смотрю, ты уже "лечёный"? "Затяжная ремиссия"? :D

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Реально тупой или работаешь? Это сильный пропагандистский трюк, потому, что его участники - немцы, наши типа союзники и такие действия надо уничтожать в зародыше. На кацапов нас рать. Этих конченных не судить, а вешать надо через одного.
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Какой-какой "трюк"??? Ахаха! Давно я так не смеялся! Запрещать въезд АЖ на 3 года (да и то через одного) врагам, и "пужать" тюрьмой тех, кого, заведомо знаешь, что садить не сможешь и не будешь, даже если он САМ явицца в СБУ???! )))))))))))))))))) АФИГЕТЬ!)))))))))) А теперь напомни-ка мне, каким был предыдущий "сильный пропагандистский трюк"? Запретить въезд в Украину Ле Пенше, признающей крым расейским, а потом перед выборами во Франции самим же этого запрет отменить (чтоб не вышло вдруг как с Трампом....)??? Клоуны те, кто пыжится, не имея смелости и силы воли, и кто пишет тебе методички!)))) Хорошо хоть по Евровидению не дали заднюю...... Это ЕДИНСТВЕННЫЙ удачный "трюк" наших "акробатов"!)))))))))))))
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Такой "умный", такой "смелый", что хочется тебя прямым текстом послать запоребрик. Если ты проукраинец, то или больной или неадекват. Умник, запомни, все подобные действия обсуждаются и согласовываются с нашими союзниками. Значит так нужно Германии, по крайней мере, они поддерживают это заявление. Это должно получить общественный резонанс и отбить охоту у других иностранцев в погоне за длинным кацапским рублем.
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А по Ле Пен с кем "согласовывали"? С Пукиным? :D
Ну, а теперь объясни мне, "не проукраинцу" и "неадеквату", "патриёт" соевый: почему на тех, кого нужно "вешать через одного"), -"нас рать" до такой степени, что пускать их в Украину или отправлять назад с запретом на въезд (аж на 3 года) без отсидки в тюрьме?
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Прикинь, сколько таких "украинских гнид" в Украине, включая тебя?
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Их всех садить или через одного, и главное, зачем??
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короче будет скоотерам хау мач ис зэ фиш.
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Кто от этого пострадает?Группа Scooter?Или может быть крымские предатели?
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Прокуратура реально тупит. Достаточно административной ответственности, но чёткой подачи всех документов в прокуратуру ФРГ. Своими "8 лет" прокуратура превращает это в фарс. Диверсантам
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Все усрались прямо от этого приговора! Конченная власть, которая кроме популизма на радость соевой публики ничем не занимается
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А лизоньку писькову и весь мордорский политбомонд тусующийся в крыму, включая хуйло, не хотят посадить? Или шоколадный барыга своих бизнес партнеров не трогает?
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То, что туда ездит кацапская шваль никакой роли уже не играет. Рашка все-равно сдохнет под санкциями. Но пропускать туда наших союзников принципиально нельзя. 100%, что действия прокуратуры согласованы с немцами. Некуй шастать и все. А кацапы пусть ездят. Им же дороже
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Так закон один для всех или делим на "нравится-не нравится", от того и пляшем?
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Так там митька айфоня сегодня, мож его тоже посудите, козлота пэтина
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А где Скутер будет срок мотать?) В украинской тюрьме?) хотя бы штраф с них скачали, зачем публику смешить. Сажали бы лучше кацапов в тюрьму.
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И совсем другое дело адвокат Фейгин, путешествующий в Крым через РФ, с его специальным разрешением по нарушению законодательства от властей Украины.
Избирательное правосудие такое избирательное.
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Кто такой этот 'грозит'. Все о нем говорят, но никто не видел
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рабинович ("за жизнь"), тебе, кстати, то же грозит))
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Когда я была уже 4life, твой габинович был еще в жоппоблоке.
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Чомусь здається,що прокуратура займається показухою,замість того,щоб реально працювати.
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Укатать скутер на 8 лет это крутизна А укатать плотника и захера хотя бы на годик кишка тонка
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Не все в порядке со здоровьем? Это действия прокуратуры автономной республики Крым. Причем тут лугандонские сепары?
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да кому эти клоуны оттойные и пыльные нужны...))
это просто какой то галимый пиар ход...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМузыкантам немецкой группы "Scooter" грозит до 8 лет тюрьмы за посещение Крыма, - прокуратура
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