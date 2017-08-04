 Прокуратура сообщила о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму 39 млн депутату Киевского облсовета

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сообщении отмечается: " В пятницу, 4 августа, прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского областного совета 7 созыва, руководителю фракции "Наш край" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, находясь в должности председателя Киево-Святошинской РГА, действуя вопреки интересам службы, подписал 21 распоряжение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка общей площадью 12 га в собственность гражданам для ведения индивидуального садоводства.Выбытие указанных земель из государственной собственности состоялось с нарушением законодательства, поскольку они относятся к землям лесного фонда и находятся в пользовании Боярского лесничества обособленного подразделения НУБиП Украины "Боярская лесная опытная станция".Только Кабинет Министров Украины имеет право распоряжаться указанной категорией земель.Рыночная стоимость незаконно выбыть 12 га земель составляет 39 млн гривен. Досудебное расследование продолжается.Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан".