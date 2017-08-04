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 Политика Украины
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 Порошенко готов привлечь к расследованию убийства Шеремета иностранных специалистов

шеремет

Президент Украины Петр Порошенко обещает приложить все усилия по поиску и привлечению к ответственности исполнителей и заказчиков убийства украинского журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы встречаемся и со следователями, и с родственниками. Мы должны сделать всё для того, чтобы и заказчики, и исполнители были привлечены к ответственности… Мы со своей стороны, я со своей стороны сделаем всё, чтобы убийцы были найдены. Я сказал, что это дело чести. И следователи, и мы это с контроля не снимем", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Киеве после мероприятий по случаю Дня Национальной полиции Украины, отвечая на вопрос относительно результатов расследования убийства П.Шеремета.

Глава государства подчеркнул, что на встрече с родственниками П.Шеремета он просил, "чтобы они дали мне предложения по привлечению иностранцев в состав следственной группы".

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"Я с удовольствием сделаю всё, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность, а также возможность работы иностранцев в составе (следственной группы - Ред.)", - заверил он.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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Пускай еще на Гонгадзе вызовет...
Подождал пару лет и дал добро...убийца уже может собственной смертью згинул
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Он - просто шоколадный лапшевик и циничный барыга в одном флаконе !!! ...
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Такие дела в первіе три дня,не раскріваются,то становятся висяком.К чему єти понті Петя?Щоб казати,що мі не смогли и ві не зможете?
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Ну таки да. Вы раскрыли хитрый план Жадного Педро.
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Немае такого в украинському фольклоре.Може в мексиканскому кортеле е
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Есть, есть. Вы шо не читали в детстве казочку "Жадібний Педро і Шайтан-Бульдозер"?
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Це мабуть фантастика пiдозрюю.Бо сталася тiльки в 2014
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Ну так фольклор - такая штука, шо не изваяна в камне и чугунии. Он живет и развивается.
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Я об этом уже слышал.Так почему-же за год никого не привлекли???
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Обещать не значит жениться! Этим людям сколько не обещай ,а им всё мало!
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не рановато ли ? или светило прокуратуры в запое?.......
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Заглавие статьи можно сократить, просто.

Порошенко готов.
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04.08.17 18:06
Мы со своей стороны, я со своей стороны сделаем всё, чтобы убийцы были найдены. Я сказал, что это дело чести. И следователи, и мы это с контроля не снимем", - сказал П.Порошенко журналистам.

14 мая 2017, 20:29
"Давайте вместе подождем результатов расследования. Сейчас я не могу это комментировать. Если вы считаете, что президент Украины должен подменить Национальную полицию, которая проводит следствие по делу Шеремета, я должен создать отдельное следственное подразделение, которое будет производить отдельные следственные действия, мой ответ очень прост - это незаконно и неконституционно", - сказал он.
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Михо - все. Все паспорта аннулированы. Теперь он из Амрики невыездной.
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А почто Аваняны и Луценки государственный хлеб жрут? вызывай варягов, а этих - списывай с довольствия.
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Михо выступил в Варшаве на 73 годовщине повстання.Досталось орде-варвару московскому.
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Ладно,все убийсства нужно раскрывать....а кто такой Шеремет,что столько шума?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко готов привлечь к расследованию убийства Шеремета иностранных специалистов
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