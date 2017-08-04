 Тираж русскоязычных изданий за последние годы упал в два раза, - Книжная палата

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, по данным государственного научного учреждения "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова", по состоянию на 1 августа 2017 года в Украине издано 8757 книг и брошюр общим тиражом 14,908 млн экземпляров.
Среди них на украинском языке - 6053 издание тиражом 9,713 млн экземпляров, на русском языке - 1684 издание тиражом 4,334 млн экземпляров.
Для сравнения, в первом полугодии 2011 года в Украине выпустили 7671 наименований книг и брошюр на украинском языке тиражом 9,657 млн экземпляров. Количество русскоязычных изданий, вышедших в украинских издательствах, составляло 3013 названий тиражом 9,853 млн экземпляров. В 2012 году ситуация еще ухудшилась.
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Меньше будет книг и разного рода издательств на русском языке, постепенно будет падать процент русскоязычного населения в Украине. Будут переходить на украинский...
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Сравните количество тем на украинском и на русском языках!!!
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да, будет ломка, а потом привыкнут, ну или сдохнут от злости и от ностальжи по рускамыру....
совкодрочеров, ну совсем не жаль - мне их "мучения" будут только в радость....
столько горя и крови от них, скотов....
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