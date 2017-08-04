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Все про:книги (418) русский язык (423) тираж (3) русификация (73)

 Тираж русскоязычных изданий за последние годы упал в два раза, - Книжная палата

книга

Если в 2011 году тираж книг на украинском и русском языках был равным, то сейчас ситуация разительно изменилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, по данным государственного научного учреждения "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова", по состоянию на 1 августа 2017 года в Украине издано 8757 книг и брошюр общим тиражом 14,908 млн экземпляров.

Среди них на украинском языке - 6053 издание тиражом 9,713 млн экземпляров, на русском языке - 1684 издание тиражом 4,334 млн экземпляров.

Для сравнения, в первом полугодии 2011 года в Украине выпустили 7671 наименований книг и брошюр на украинском языке тиражом 9,657 млн экземпляров. Количество русскоязычных изданий, вышедших в украинских издательствах, составляло 3013 названий тиражом 9,853 млн экземпляров. В 2012 году ситуация еще ухудшилась.

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Тираж русскоязычных изданий за последние годы упал в два раза, - Книжная палата 01

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Дурак ты...
Меньше будет книг и разного рода издательств на русском языке, постепенно будет падать процент русскоязычного населения в Украине. Будут переходить на украинский...
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Книги уже и так мало кто покупает...все таки XXI век
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Цензор.нет РУССКОЯЗЫЧНЫЙ.

Сравните количество тем на украинском и на русском языках!!!
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Кацап тяжко марить, число тем руською і українською мовою однакове, позаяк се один і той самий язик. А більшість тем і дописів подано суржиком, себто креольською говіркою прокацаплених дегенератів.
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А што такое? Разрыв шаблона? В Украине можно разговаривать на русском языке?
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если честно, я думаю что нужно совсем запретить - пусть, если хотят и есть прос, печатают частники, маленькими тиражами...
да, будет ломка, а потом привыкнут, ну или сдохнут от злости и от ностальжи по рускамыру....
совкодрочеров, ну совсем не жаль - мне их "мучения" будут только в радость....
столько горя и крови от них, скотов....
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А послушаешь наши радиостанции,...ничего не поменялось,одна и та же кацапская шняга
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Треба більш наполеглево нищити наслідки 350-тирічної асиміляціі українців московитами !!!)))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТираж русскоязычных изданий за последние годы упал в два раза, - Книжная палата
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