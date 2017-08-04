 Украинские старшеклассники завоевали "золото" и "серебро" на Международной олимпиаде по информатике. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, золотую медаль удалось завоевать ученику 11-го класса учебно-воспитательного комплекса "Голованевская общеобразовательная школа I-III ступеней имени Т.Г. Шевченко - гимназия" (Кировоградщина) Антону Ципко.
А одиннадцатиклассник Ужгородской общеобразовательной специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов Станислав Томаш возвращается домой с "серебром". Такую же награду получил и ученик 10-го класса Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 "Академическая гимназия" Илья Коваль.
В этом году Международная олимпиада по информатике проходила в городе Тегеран (Иран) с 27 июля по 4 августа. На ней соревновались 318 участников из 84 стран мира.
Напомним, что украинские школьники в июле уже становились призерами других международных олимпиад. На соревнованиях по химии, математике и физике они завоевали 14 медалей, а по биологии - 4. Впереди у них еще 3 олимпиады - по географии, астрономии и экологии, которые пройдут в августе-ноябре.
Отметим, за 25 лет участия Украины в Международной олимпиаде по информатике украинские школьники получили 8 золотых, 24 серебряные и 44 бронзовые награды.
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Поздоровляю з перемогою!
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