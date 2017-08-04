EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  667  5
Все про:Олимпиада (759) победа (374) школа (1774)

 Украинские старшеклассники завоевали "золото" и "серебро" на Международной олимпиаде по информатике. ФОТО

информатики

Украинские старшеклассники привезли одно "золото" и две серебряные награды с Международной олимпиады по информатике, состоявшейся в Иране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, золотую медаль удалось завоевать ученику 11-го класса учебно-воспитательного комплекса "Голованевская общеобразовательная школа I-III ступеней имени Т.Г. Шевченко - гимназия" (Кировоградщина) Антону Ципко.

А одиннадцатиклассник Ужгородской общеобразовательной специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов Станислав Томаш возвращается домой с "серебром". Такую же награду получил и ученик 10-го класса Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 "Академическая гимназия" Илья Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом учебном году 100 школ будут работать по новому стандарту начального образования, - Гриневич

В этом году Международная олимпиада по информатике проходила в городе Тегеран (Иран) с 27 июля по 4 августа. На ней соревновались 318 участников из 84 стран мира.

Напомним, что украинские школьники в июле уже становились призерами других международных олимпиад. На соревнованиях по химии, математике и физике они завоевали 14 медалей, а по биологии - 4. Впереди у них еще 3 олимпиады - по географии, астрономии и экологии, которые пройдут в августе-ноябре.

Отметим, за 25 лет участия Украины в Международной олимпиаде по информатике украинские школьники получили 8 золотых, 24 серебряные и 44 бронзовые награды.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поздравляю!
ИТ сферу необходимо развивать в Украине! Такой потенциал там...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гарні і розумні діточки в нас ростуть.
Поздоровляю з перемогою!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские старшеклассники завоевали "золото" и "серебро" на Международной олимпиаде по информатике. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти