EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  194  3
Материалы по теме:
Все про:Крым (20307) МИД (4224) Балух Владимир (24)

 Украина требует отменить антигуманное судебное решение в отношении крымского активиста Балуха, - МИД

балух

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с приговором в деле гражданина Украины, крымского активиста Владимира Балуха и требует от российской стороны отменить это решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Также читайте: Адвокаты обжалуют приговор Балуха после его получения

"Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с вынесением псевдо-судом российского оккупационного режима в АР Крым приговора в деле гражданина Украины Владимира Балуха. (…) Требуем от российской стороны немедленно отменить это антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить какое-либо преследование гражданина Украины Владимира Балуха", - говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что, приговорив украинца под сфабрикованным предлогом к почти 4 годам лишения свободы "исключительно из-за его сознательной гражданской позиции и мирного сопротивления незаконной оккупации его родной земли", Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою циничное пренебрежение правами человека, свободами и человеческой жизнью в целом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Приговоренный к 3 годам и 7 месяцам колонии крымчанин Балух: Я не хочу, чтобы когда-то дети Украины упрекнули меня в слабости. АУДИО

"Как государство-оккупант Российская Федерация пренебрегла и ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенным в резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)". В Украине также рассматривают дело Владимира Балуха как очередной факт нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось ранее, оккупационный "Раздольненский районный суд" вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму

Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну наконец-то хоть кто-то выразился в поддержку крымского активиста ВЛАДИМИРА БАЛУХА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ждали приговора?!! Проснулись?: 1) Геращенко; 2) МИД; 3) политиканы подтянутся попиариться... Напомню: "...ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года"!!!Исто
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина требует отменить антигуманное судебное решение в отношении крымского активиста Балуха, - МИД
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти