 Украина требует отменить антигуманное судебное решение в отношении крымского активиста Балуха, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с вынесением псевдо-судом российского оккупационного режима в АР Крым приговора в деле гражданина Украины Владимира Балуха. (…) Требуем от российской стороны немедленно отменить это антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить какое-либо преследование гражданина Украины Владимира Балуха", - говорится в заявлении МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что, приговорив украинца под сфабрикованным предлогом к почти 4 годам лишения свободы "исключительно из-за его сознательной гражданской позиции и мирного сопротивления незаконной оккупации его родной земли", Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою циничное пренебрежение правами человека, свободами и человеческой жизнью в целом.
"Как государство-оккупант Российская Федерация пренебрегла и ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенным в резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)". В Украине также рассматривают дело Владимира Балуха как очередной факт нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнули в МИД.
Как сообщалось ранее, оккупационный "Раздольненский районный суд" вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
194 3
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Турпоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается, - Госпогранслужба(21)
Патруль ОБСЕ обстреляли во время попытки установить камеру на крыше ДФС(16)
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 122-мм миномет "ДНР" в 350 м от жилого массива в Донецке, - Хуг(7)
Глава МинВОТ Черныш: Готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем Донбасс(12)
Универсальное оружие против российского ворья(0)
Обиженный на командира наемник РФ на Донбассе подорвался на гранате, ранив еще троих террористов, - ГУР(36)
В оккупированном РФ Крыму начался дефицит топлива, - OilNews(95)
Ответить
Ответить
Ответить