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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (20307) Порошенко (13516) санкции (6370) Евросоюз (12070) Siemens (38)

 Порошенко поблагодарил Совет ЕС за новые санкции против России из-за "прецедента Сименса"

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Совету ЕС за введение новых санкций против России после так называемого "прецедента Сименса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Благодарен Совету ЕС за окончательное решение наложить санкции против России за "прецедент Сименс"!

Заслуженный ответ за неуважение к контрактным обязательствам и мощный сигнал агрессору о непоколебимом единстве и солидарности между столицами Европейского Союза. Совместно с ЕС и в дальнейшем будем на страже эффективного режима санкций, о чем мы говорили во время саммита Украина-ЕС в Киеве.

Попытки обойти санкции циничными схемам только увеличивать цену за агрессию. И быть этому пока не будет восстановлен суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым!"

Порошенко поблагодарил Совет ЕС за новые санкции против России из-за прецедента Сименса 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

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а ты шо не рад - шо вам вводят на постоянной основе?)))
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Андруша смицький " всё крепчает и крепчает"..Йому це подобається.
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А кто введет санкции на Рошен в Севастополе.Жаль не умею выставлять видео с телефона. В Бух Казачья,Героев Сталинграда, Юмашка и т д
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Independent Оpinian - ага, здесь даже проще чем с Сенатом США - одного звонка Петра Алексеевича было достаточно...
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Странно, что не причислил к своим "победам". ))))
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дак у него совесть есть - не то шо у некоторых))
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Від мене подяки без покарання Сіменс не буде.
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Не к столу будет сказано:

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Эксперты федерального исследовательского центра питания РАМН нашли ДНК человека в колбасной продукции подмосковного «Мортаделя».
ДНК нашли в зернистом сервелате и колбасе «Королевской». Образцы были взяты непосредственно на территории производителя.

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Согласно статистике, ежемесячно в Москве исчезают более двухсот человек. Я, конечно, выводов не делаю, но всё может быть :D .
А впрочем, пусть жрут мертвечину, с#ки гнусные.
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Тот, что с лева на фото - любил с Саакашвилли фотографироваться.
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Сами мы ,я понимаю,вводить санкции не собираемся.
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Та чего же,9 облэнерго под контролем рашки,стопроцентно мобильная связь,на подходе большая приватизация,еще чего нибудь прихватят
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Це брехливе свиняче рило, своїм виглядом, викликає тільки блювотний інкстинт.
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У тебе той інстинкт від частого погляду у дзеркало...
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пэтя, а когда народ Украины сможет поблагодорить тебя хоть за что нибудь, тварюка ты соевая
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пэтя, а когда народ Украины сможет поблагодорить тебя хоть за что нибудь
Я надеюсь, народ ещё своё слово скажет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил Совет ЕС за новые санкции против России из-за "прецедента Сименса"
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