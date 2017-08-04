 Порошенко поблагодарил Совет ЕС за новые санкции против России из-за "прецедента Сименса"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Благодарен Совету ЕС за окончательное решение наложить санкции против России за "прецедент Сименс"!
Заслуженный ответ за неуважение к контрактным обязательствам и мощный сигнал агрессору о непоколебимом единстве и солидарности между столицами Европейского Союза. Совместно с ЕС и в дальнейшем будем на страже эффективного режима санкций, о чем мы говорили во время саммита Украина-ЕС в Киеве.
Попытки обойти санкции циничными схемам только увеличивать цену за агрессию. И быть этому пока не будет восстановлен суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым!"
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Эксперты федерального исследовательского центра питания РАМН нашли ДНК человека в колбасной продукции подмосковного «Мортаделя».
ДНК нашли в зернистом сервелате и колбасе «Королевской». Образцы были взяты непосредственно на территории производителя.
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А впрочем, пусть жрут мертвечину, с#ки гнусные.
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Я надеюсь, народ ещё своё слово скажет...
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