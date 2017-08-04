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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Волынец (93) шахтеры (554) уголь (699)

 Волынец: Кабмин решил заменить украинский газовый уголь дорогим американским

шахта добыча уголь горняки руда шахтёр

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец раскритиковал планы Кабинета Министров импортировать из США не только антрацит, но и 500 тыс. тонн угля газовой группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Волынец написал на свой странице в сети Facebook.

"Вчера на заседании Энергетического штаба под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона, было решено позволить ПАО "Центрэнерго" закупить 500 000 тонн угля марки "Г" в Соединенных Штатах Америки. Цена 1 тонны импортного топлива без доставки предположительно составит 105-106 долларов США. Когда же к этому добавить стоимость перевозки угля из порта к ТЭС, цена его возрастет до 121-122 долларов США. Итак, в национальной валюте (при нынешнем курсе) 1 тонна такого угля будет стоить примерно 3100 грн", - пишет он.

Глава шахтерских профсоюзов читает, что покупка за рубежом дорогого угля марки "Г" не имеет смысла, поскольку он в достаточном количестве добывается в украинских шахтах.

Читайте также: Цена угля из США не повлияет на тарифы для населения, - Минэнергоугля

"В то время, когда украинские шахтеры вынуждены акциями протеста выбивать себе деньги на зарплату, правительство решает покупать в США твердое топливо, которого достаточно в Украине. Вместо того, чтобы развивать отечественную угольную отрасль, украинская власть фактически инвестирует в американскую, покупая там уголь марки "Г" почти на 1000 грн дороже. Вместо того, чтобы вложить 500 млн грн в отечественную угольную отрасль, правительство решило заплатить зарубежным шахтерам (1000 грн х 500 000 т). При этом добыча украинского твердого топлива искусственно сдерживается. Поскольку уголь марки "Г" в отличие от антрацитового не может долго храниться и начинает гореть, превращаясь в пепел", - отмечает он.

По мнению Волынца, импорт газового угля из США приведет к упадку отечественной угледобычи и негативным социальным последствиям.

"Наши шахтеры и дальше будут терять рабочие места и возможность работать и кормить себя и свои семьи. Потому что Министерство энергетики и угольной промышленности планирует закрыть по три из четырех шахт в ГП "Первомайскуголь" и ОАО "Лисичанскуголь", еще три - в ГП "Мирноградуголь" (бывшее "Красноармейскуголь") и четыре из семи - в ГП "Львовуголь". Шахтерские города будут вымирать, а их инфраструктура и предприятия, связанные с рудниками, придут в упадок. За дорой импортный уголь заплатят все потребители", - пишет Волынец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик

Ранее сообщалось о подписании контрактов на закупку в США угля марки "А" (антрацит), который не добывается на контролируемых территориях Украины. ПАО "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy & Resources (США) контракт о поставке 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. По данным СМИ, цена американского антрацита составит 113 долларов/тонна, что существенно превышает цену, по которой осуществляют импорт другие компании из США.
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Потрібно прибирати мафію від влади і то терміново! Вони не мають жодного стриму, просто крадуть гроші вагонами! Всіх арештувати та посадити і конфіскувати все майно! А відпускати тільки після того як повернуть награбоване і сплатять збитки! В цьому сенсі Саакашвілі має безцінний досвід розмов з арештованими олігархами! В Грузії жоден олігарх не лишився зі своїми грошима!
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Скажу о главное- НИКТО В УКРАИНЕ до сих пор не возбудил уголовное дело против Порошенко (хотя бы фактовое) а именно как Президент в приватной обстановке не имея на то полномочий и прав смешав свои функции с функциями Исполнительной власти Минфина, Минэкономики. минэнерго пообещал Трампу купить между прочим уголек американский при переизбытке данного угля в смой Уукраине.. шото не гавкает Сытник НАеБУ и Югиг ГПу ни САП никто молчание придурков.. а вот бы взять регрессным иском лично к Порошенко и его автивам за ту лишнюю 1000 гривен и взыскать с его личной зарплаты.. раз и второе посоветовать Порошенко почитать еще раз Конституцию, Закон о КМУ и вообще поучить тезисы что такое ПАРЛАМЕНТСКО ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА....
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барыга со своими прихвостнями намного опаснее чем был зек
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А кто сидел под столом во время беседы в приватной обстановке?
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Ты в той приватной обстановке канделябр изображал?
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У Ахметова есть в собственности шахты в США откуда он не первый год транспортирует антрацит в порт Южный на балкерах тоннажом более 150 тысяч тонн. Просто к примеру. 27.04.15 тх "FAКARAVA" флаг Мальта 2012 год постройки, длина 300 метров , ширина 50 метров, тоннаж 206.000 тонн уголь.И по сегодняшний день несколько судов в месяц. Гройсман и Ко хотят кинуть нам ахметовский уголь по заоблачной цене. Так это будет формула ахметов-гройсман + , а нам очередное кидалово.
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ага. у меня тоже вопрос. когда это дамбасские кроты стали "нашими" шахтерами.
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ахмедке теперь меньше перепадет- вот он и плачется
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з якого переляку? шахты в пиндоссии куплены ахметкой.
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с какого перепуга?))
1. что все купленны?
2. или ты прочитал пару лет назад первую новость на корреспонденте, а до второй новости руки не дошли?
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цікаво, яка доля порохатого в ахмєтко-мириканському вугіллі ?
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чтоби газовый уголь стал украинским, сперва нужно вернуть оккупированние территории, а не финансировать сепаратистов
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Именно так! Но на доверчивых читателей подействует! "В то время, когда украинские шахтеры вынуждены акциями протеста выбивать себе деньги на зарплату" - еще чуть-чуть и будет похоже на передовицы газеты "Правда" времен СССР, такая же "забота о интересах человека труда", беспокойство, что шахтеры теряют возможность "кормить себя и свои семьи". Читаешь и думаешь: все те же скудоумные циничные приемчики от идеологической братвы из КПСС. Как-то печально, что у Ахметова с его деньгами не найдется ума нанять кого-то, от кого не так сильно воняло нафталином из прошлого.
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роттердам+, панамские офшоры, уголь из штатов в 1.5 раза дороже.
сколько эти твари будут еще над народом издеваться?
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В Украине нет свободных профсоюзов и никогда не было. Все остальное белый шум.
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Зустрічався з ним богато разів на зборах страйкарів, цілком адекватна людина !!!)))
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Матерь Божья! Это уже столько лет он нужную волну гонит.
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Цікава була людина , від тралейбусників Київа-грузин !!!))
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Чем? 500 тыс. тоннами угля? Чтобы потом выровнять цену с донецких шахт?
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Саме так - "белый шум" - така собі "суперечка" профспілок Ахмєтова , із Кабміном , того самого Ахмєтова ...
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Ну так правильно ж: даються кредити Україні, щоб за них же викуплявся товар за бугром та й ще відсотки за користування кредити бугру платили. МВФ - найкращий друг для любої країни.
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Будобудівельники вугільну галузь почали рехвормувати!!! Чекаємо на повний звіздець вугледобуванню в Україні !!!)))
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Главный редактор БизнесЦензора Сергей Головньов изложил в Facebook основные тренды рынка антрацита в Украине.

"Американская схема "Центрэнерго" - глобальная афера по отмыву денег. Госкомпания могла купить уголь в ЮАР по 83$ за тонну на CIF (в порту "Южный"), а покупает за 113$ в США? Почему Коземко не смог купить уголь в Африке на 30$ в тонне дешевле? У меня нет ответа кроме коррупционной составляющей."
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наверное потому что США дают $30млн. Украине и вероятнее всего для покрытия разницы с ЮАРским углем
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Нічого нового.... все в стилі нинішньої української "влади"......
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А ты настальгируешь по старой ОВОЩЬной владе?
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Тут, мабуть є 2 позиції.
1. "Наше" вугілля за лінією АТО.

2. Це такий засіб покращити співробітництво з США (читай Трампом).
Велика політика, сер ...

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И шо,давай ахметке откаты? Ну пускай продаёт государству дешевле....какие проблемы
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О, смотри. дерьмо всплыло. Что, у рената критические дни настали?
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у ахмета, как раз, всё пучком.пенсильванский уголёк с его шахт поплывёт в Украину.
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Уже! И давно.

http://korrespondent.net/business/companies/959060-delo-ahmetov-nachal-importirovat-ugol-iz-ssha
Но есть и другая информация: По прошествии четырех лет после приобретения "Метинвестом" United Coal Company, Ринат Ахметов вынужден констатировать, что его американская инвестиция себя не оправдала. Она не только не дала ему возможность посещать США, но и обернулась полным провалом с точки зрения чистой экономики. Так, в 2013 году United Coal Company пришлось полностью прекратить добычу энергетического угля, при том, что еще два года назад ее объем превышал 2 млн. тонн....
Очевидно, что эксперимент по ведению украинской монополией успешного бизнеса в условиях настоящего капитализма не удался. Получать сверхприбыли, менеджеры "Метинвеста" способны только в тепличных для Рината Ахметова условиях нашей родины.

http://sled.net.ua/biznes/akhmetova/v/sha/ne/poshel/2013/29/05
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так возродит добычу за наш счёт. и прибыль в баксах, нормально всё.
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Хочется верить, что нет. Хотя, живем то по новому.
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вроде пишут что такую компанию еще в 2012 году ликвидировали

В Sapphire Coal Company до текущего года работало около 200 человек, которые добывали более 1 млн. тонн угля в год. В настоящее время Sapphire Coal Company ликвидируется.

http://ukrrudprom.ua/news/Rinat_Ahmetov_zakrivaet_shahti_v_SSHA.html
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Может и так. Поживем, посмотрим. Все равно, ахметова в мишке не утаишь, загудит.
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все равно это станет известно- амеры если что сами расскажут, чей уголь мы у них покупаем))
Они молчать не будут
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мысль : если я бы был хозяином шахт ТО я бы такого профосоюзника за свою эффективность работы в течении недели уволил бы на хрен!! сколько лет оно вот бубнит ноет а толку ж ноль абсолютный!! ну и нах мне такой профосоюз спрашивается - ни мне ни тем более самим работникам нах не нужен!!!
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Хозяин шахт не имеет права уволить профсоюзника.
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Саудиты откупились от трампа миллиардными контрактами..катар еще бОльшим контрактом на вооружение...а Пете впихнули контракт на уголь😃
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Мутно все это, впрочем как обычно у этой быдлоэлиты.
Пока не обоснуют тарифы, можно хоть с луны уголь таскать
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И когда шахтеры научатся просто добывать и продавать уголь по рыночной цене, а не требовать у государства "вложить 500 млн грн в отечественную угольную отрасль"? 500 лямов мима носа проплывают, там красть не перекрасть, а не дают
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Такое впечатление что кроме гребаных шахтеров все остальные в масле катаются. Ликвидировать угледобычу как класс. Угнетенные и оскорбленные коленовставальщики. Человеческие жизни дороже.
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Если назначит в Кабмин идиота то он совершит точно такую же покупку. Хотя похоже все идиоты уже там и занимаю ключевые посты. А Петя их ватажок. А может сразу доллары поменять по единичке, и ими топить? Кажись калорий при их сжигании , даже больше получится, .....только вот как с откатами быть?
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Пару вопросов:
1…Почему Маргаррет Тетчер закрыла шахты в Британии?
2.Почему мы должны возрождать угольные шахты? Сколько это будет стоить,где их возрождать и кто за это всё будет платить?
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Відроджувати потрібно примусити дамбасян. Кайло в руки і вперед, за тарілку супу.
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Тому,що на переоборудовання ТЕЦ,треба много грошей
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Тетчер закрыла шахты , которые не могли конкурировать с дешёвым импортным углём. Остальные шахты приватизировались и получили государственную поддержку. Если наш уголь дороже американского , то ваши слова имеют смысл. А если нет..., то в очередной теме мы будем гнать на Гройсмана - почему поднялись тарифы?
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помниться как это чмо орало ещё до АТО.Мы мол триста тысяч шахтеров не допустим того остановим это,а результат гудки ахмета,и сидение в норах где им привычней
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барыга решил вылизать трампу очко и обязался купить этот ненужный стране уголь, срань шидовская
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"Цена 1 тонны импортного топлива без доставки предположительно составит 105-106 долларов США. Когда же к этому добавить стоимость перевозки угля из порта к ТЭС, цена его возрастет до 121-122 долларов США" - бред сивой кобылы. Антрацит стоит примерно так. И стесняюсь спросить, уголь марки Г попадает с шахт на ТЭС по волшебству или его всё же возить нужно по ж/д? Про то, что большая часть шахт убыточна даже упоминать не буду.
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Когда продавец или тот кто защищает интересы продавца начинает заботится об интересах покупателя я чото как покупатель напрягаюсь )
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Хватит Волынец в кресле профсоюзов десятилетиями сидеть и только болтать.
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113 дол за тонну, эт конечно, до хрена

но не 250 дол, что платила Украина за уголь на ТЭС в 2014 году

2014-12-03 Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе

10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.

Из статьи усматривается:

1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.

2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США уголь стоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.

3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
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Вот не верю Волынцу. Почему-то. И Азирову с Януковичем не верил. Почему-то. И Бойкам с вилкулами не верил. Почему-то...
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Так покупать будут у того же Ахметова. У него в США шахты свои тоже имеются...

https://antikor.com.ua/articles/177275-ahmetov_kupil_ugoljnuju_kompaniju_v_ssha
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:D

он эти шахты купил еще в 2009 году, а потом пишут что вроде бы закрыл или приостановил работу
но антикор эту новость подает как свежую 01 июля 2017 :D

https://uk.wikipedia.org/wiki/United_Coal_Company

http://www.ostro.org/regions/37/economics/news/article-402405/
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Он и XCOAL Energy & Resources может спокойно владеть. Никто ведь не знает толком...
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Цены в новом контракте на поставку американского антрацита могут болезненно отразиться на украинских потребителях, поскольку цены на отопление на 80% зависят от стоимости угля.
Прохождение отопительного сезона-2016/17 уже обошлось украинцам в несколько раз дороже в годовом исчислении. Например, за отопление двухкомнатной квартиры площадью 70-75 кв. м необходимо было заплатить не менее 2,5 тыс. грн (5,2 тыс. руб.) в месяц. Для сравнения: средняя заработная плата на Украине тогда составила 6,2 тыс. грн (13 тыс. руб.) в месяц, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В этом году плата за отопление вырастет примерно на 10-15%.

Ранее возможный рост цен в своем отчете прогнозировал НБУ, при этом с этого года из-за требований МВФ потребители не смогут воспользоваться рассрочкой на оплату электроэнергии. Это привело к тому, что население уже начало откладывать деньги на оплату тепла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолынец: Кабмин решил заменить украинский газовый уголь дорогим американским
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