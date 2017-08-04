 Волынец: Кабмин решил заменить украинский газовый уголь дорогим американским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Волынец написал на свой странице в сети Facebook.
"Вчера на заседании Энергетического штаба под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона, было решено позволить ПАО "Центрэнерго" закупить 500 000 тонн угля марки "Г" в Соединенных Штатах Америки. Цена 1 тонны импортного топлива без доставки предположительно составит 105-106 долларов США. Когда же к этому добавить стоимость перевозки угля из порта к ТЭС, цена его возрастет до 121-122 долларов США. Итак, в национальной валюте (при нынешнем курсе) 1 тонна такого угля будет стоить примерно 3100 грн", - пишет он.
Глава шахтерских профсоюзов читает, что покупка за рубежом дорогого угля марки "Г" не имеет смысла, поскольку он в достаточном количестве добывается в украинских шахтах.
"В то время, когда украинские шахтеры вынуждены акциями протеста выбивать себе деньги на зарплату, правительство решает покупать в США твердое топливо, которого достаточно в Украине. Вместо того, чтобы развивать отечественную угольную отрасль, украинская власть фактически инвестирует в американскую, покупая там уголь марки "Г" почти на 1000 грн дороже. Вместо того, чтобы вложить 500 млн грн в отечественную угольную отрасль, правительство решило заплатить зарубежным шахтерам (1000 грн х 500 000 т). При этом добыча украинского твердого топлива искусственно сдерживается. Поскольку уголь марки "Г" в отличие от антрацитового не может долго храниться и начинает гореть, превращаясь в пепел", - отмечает он.
По мнению Волынца, импорт газового угля из США приведет к упадку отечественной угледобычи и негативным социальным последствиям.
"Наши шахтеры и дальше будут терять рабочие места и возможность работать и кормить себя и свои семьи. Потому что Министерство энергетики и угольной промышленности планирует закрыть по три из четырех шахт в ГП "Первомайскуголь" и ОАО "Лисичанскуголь", еще три - в ГП "Мирноградуголь" (бывшее "Красноармейскуголь") и четыре из семи - в ГП "Львовуголь". Шахтерские города будут вымирать, а их инфраструктура и предприятия, связанные с рудниками, придут в упадок. За дорой импортный уголь заплатят все потребители", - пишет Волынец.
Ранее сообщалось о подписании контрактов на закупку в США угля марки "А" (антрацит), который не добывается на контролируемых территориях Украины. ПАО "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy & Resources (США) контракт о поставке 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. По данным СМИ, цена американского антрацита составит 113 долларов/тонна, что существенно превышает цену, по которой осуществляют импорт другие компании из США.
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1. что все купленны?
2. или ты прочитал пару лет назад первую новость на корреспонденте, а до второй новости руки не дошли?
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сколько эти твари будут еще над народом издеваться?
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https://censor.net.ua/photo_news/340341/sbu_vyzvala_na_dopros_predsedatelya_nezavisimogo_profsoyuza_gornyakov_volyntsa_dokument
https://censor.net.ua/photo_news/334002/nayiem_opublikoval_plan_dteka_ahmetova_krepost_zadacha_po_mitingam_shahterov_pod_vr_vypolnena_vedetsya
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"Американская схема "Центрэнерго" - глобальная афера по отмыву денег. Госкомпания могла купить уголь в ЮАР по 83$ за тонну на CIF (в порту "Южный"), а покупает за 113$ в США? Почему Коземко не смог купить уголь в Африке на 30$ в тонне дешевле? У меня нет ответа кроме коррупционной составляющей."
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1. "Наше" вугілля за лінією АТО.
2. Це такий засіб покращити співробітництво з США (читай Трампом).
Велика політика, сер ...
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http://korrespondent.net/business/companies/959060-delo-ahmetov-nachal-importirovat-ugol-iz-ssha
Но есть и другая информация: По прошествии четырех лет после приобретения "Метинвестом" United Coal Company, Ринат Ахметов вынужден констатировать, что его американская инвестиция себя не оправдала. Она не только не дала ему возможность посещать США, но и обернулась полным провалом с точки зрения чистой экономики. Так, в 2013 году United Coal Company пришлось полностью прекратить добычу энергетического угля, при том, что еще два года назад ее объем превышал 2 млн. тонн....
Очевидно, что эксперимент по ведению украинской монополией успешного бизнеса в условиях настоящего капитализма не удался. Получать сверхприбыли, менеджеры "Метинвеста" способны только в тепличных для Рината Ахметова условиях нашей родины.
http://sled.net.ua/biznes/akhmetova/v/sha/ne/poshel/2013/29/05
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В Sapphire Coal Company до текущего года работало около 200 человек, которые добывали более 1 млн. тонн угля в год. В настоящее время Sapphire Coal Company ликвидируется.
http://ukrrudprom.ua/news/Rinat_Ahmetov_zakrivaet_shahti_v_SSHA.html
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Они молчать не будут
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Пока не обоснуют тарифы, можно хоть с луны уголь таскать
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1…Почему Маргаррет Тетчер закрыла шахты в Британии?
2.Почему мы должны возрождать угольные шахты? Сколько это будет стоить,где их возрождать и кто за это всё будет платить?
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но не 250 дол, что платила Украина за уголь на ТЭС в 2014 году
2014-12-03 Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе
10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США уголь стоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
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https://antikor.com.ua/articles/177275-ahmetov_kupil_ugoljnuju_kompaniju_v_ssha
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он эти шахты купил еще в 2009 году, а потом пишут что вроде бы закрыл или приостановил работу
но антикор эту новость подает как свежую 01 июля 2017 :D
https://uk.wikipedia.org/wiki/United_Coal_Company
http://www.ostro.org/regions/37/economics/news/article-402405/
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Прохождение отопительного сезона-2016/17 уже обошлось украинцам в несколько раз дороже в годовом исчислении. Например, за отопление двухкомнатной квартиры площадью 70-75 кв. м необходимо было заплатить не менее 2,5 тыс. грн (5,2 тыс. руб.) в месяц. Для сравнения: средняя заработная плата на Украине тогда составила 6,2 тыс. грн (13 тыс. руб.) в месяц, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В этом году плата за отопление вырастет примерно на 10-15%.
Ранее возможный рост цен в своем отчете прогнозировал НБУ, при этом с этого года из-за требований МВФ потребители не смогут воспользоваться рассрочкой на оплату электроэнергии. Это привело к тому, что население уже начало откладывать деньги на оплату тепла.
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