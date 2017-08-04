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 ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым

siemens

Совет ЕС принял в пятницу по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с нарушением суверенитета Украины, тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в оккупированный Россией Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу совета.

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"ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В рамках своей политики непризнания Совет запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе", - говорится в коммюнике.

Под санкции попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в Крым, говорится в материалах совета Европейского союза. Как поясняется в материалах, А.Черезов отвечал за принятие решения по поставкам газовых турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Крым. Е.Грабчак ответственен в Минэнерго за развитие электроэнергетических проектов в Крыму. С.Топор-Гилка как глава "Технопромэкспорта" провел с ООО "Сименс технологии газовых турбин" переговоры о поставках их турбин для проекта в Тамани на территории в России. Он отвечал за передачу газовых турбин в Крым. Кроме того, указано, что ОАО "Технопромэкспорт" закупило турбины для Тамани, но затем передало их в ООО для установки в Крыму. ООО "Технопромэкспорт" является нынешним владельцем турбин. ЗАО "Интеравтоматика", в составе акционеров которого Siemens, специализируется на системах управления, участвовало в строительстве и установке турбин в Крыму и Севастополе.

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Также в список включен глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Кроме того, в списке глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в оккупированном Крыму.

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Три физических и три юридических лица добавлены в санкционный список - это мощно...
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Незамедлительно, последовали ответные меры.

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8677
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Бешено плюсую! А в знак благодарности Путлеру предлагаю черенок смазать вазелином, ну, или табакерку из золота..))))
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Это хорошо))
Много, много радости кацапам принесет))
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Там еще место на "спине" свободное осталось? У нас большие планы относительно "спины", мы только начали.
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Не смішіть - ну добавили в цей список кількох осіб та кілька фірм. І - що?.............. Іншим разом, за необхідності - задіють інші фірми..........
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не смешить ваши эскандеры?
где то уже такое слышали.
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С такой фамилией и отрубить сук, на котором сидел...
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Все правильно. Сук нужно рубить. Чтобы другим неповадно было.
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Это усиление санкций???Лучше бы не позорились толераст зажравшийся этот ес,лучше бы не позорились.Да бабло правит миром.
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этож сколько пользы за неделю обломилось репоедам.
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На Софиевской площади выступает Авокян -- кривосися отдыхает
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И это все?! больше похоже на издевательство над Украиной.
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К сожалению Евросоюз против Американских санкций против самой России. Россия, за деньги Евросоюза уплаченные за газ, не строит жилье, не улучшает жилишный уровень своего народа, а продолжает вооружаться, изготавливать современное оружие, убивает украинцев, серийцев, готовится напасть на Прибалтику, Польшу, Румынию, угрожает человеческим ценностям демократии, свободе. По большому счету, вообще нельзя торговать с Россией, небходима изоляция России, новые Европейские санции против самой России.
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Шоо!!???И это ответ!!??три юридических лица которым погрозили пальчиком.Сименс в конец обурело!США как всегда должны за эту Европу отдуваться!??
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А как насчет этих?

Российский президент Владимир Путин в сентябре 2016 года обещал вице-канцлеру Германии Зигмару Габриэлю, что турбины Siemens не окажутся в Крыму. Об этом пишет Wirtschaftswoche со ссылкой на свои источники.
На встрече в Москве присутствовал посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Слова президента передали руководству Siemens, а те, по данным издания, решили поверить президенту РФ на слово.
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"ворон ворону, глаз не выклюет" - жирножопый ганс, жирножопому гансу, в труселя не нагадит...
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Ну раз Топор- Гилку наказали....ну тада да....как гаварица - топоряку на гиляку
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Всі щось вводять кацапам. А чи не лусне те куди вводять?
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а "Сименс" ниучёмнивинуват, просто баблишка хотел!.....
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Эти кукольные санкции декларация ... главное другое ... Сименс, который, наверное, был сам старейшей иностранной компанией, работавшей в рф, уходит оттуда ... теперь весь бизнес в мире знает, что слово х/ла ничего не стоит ... турбины эти криворукие все равно угробят, даже если установят ! ...
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Топор-Гилка - как ни крути, хвамилия украинская. Стал кацапом.
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Почему не наказывают Сименс?? Пару млрд штрафа евро и все остальные компании шарахались бы от прокаженных руснявых за километр!!
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Санкции-манкции. "Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна."(с)
Европа это бесхребетный и беспринципный слизняк. Единственный, кто может не только поставить обратно на место(возле параши(с)), но и без особого труда удушить зарвавшихся московитов, это Штаты.
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- Владимир Владимирович, страна катится в пропасть... Что будем делать?
- А давайте я их на волю выпущу!
- Кого?..
- Ну не росиян же. Мальков!
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ЧотАм кацапам ті санкції?

Специалисты Федерального исследовательского центра питания провели исследование и выявили в колбасе, выпускаемой компанией "Мортадель", следы человеческой ДНК.По словам эксперта, они были обнаружены в "Королевской" колбасе и сервелате."В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека.
Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее", - прокомментировал ситуацию сотрудник исследовательского центра.
Отмечается, что присуствие ДНК удалось установить при помощи специальной тест-системы. При этом соблюдались правила идентификации сырьевого состава мясной продукции.
На данный момент эксперты не могут объяснить происхождение "человеческих следов".
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Как по мне так чем больше там будет этой сволочной днк тем лучше всему миру
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Каждодневное добавление санкций делает Россию только сильнее. Скоро "тело" треснет от переизбытка силы
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такие дозы санкций для кацапов, и так часто.. русофобия!
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Под санкции в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в в ранее оккупированный проклятыми российскими фашистами захватчиками Украинский -Крым попали: замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Кроме того, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в оккупированном кремлёвскими фашистами Крыму.
И что это даёт? Ведь эта перечисленная фашистская свора знала о возможных санкциях подготовилась и спокойно перенесёт их. Для них главное что немецкие турбины теперь будут безотказно работать на оккупантов на захваченной украинской земле. А немцы и их компании они будут только предательски вздыхать и якобы сочувствовать украинскому народу который со всех сил бьётся за скорейшему возвращение своей родной но временно оккупированной украинской земли Крыма и Донбасса..
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Раньше карточных шулеров вежливо "учили" канделябрами. Может, и к России применить старый опыт ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым
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