 ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу совета.
"ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В рамках своей политики непризнания Совет запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе", - говорится в коммюнике.
Под санкции попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в Крым, говорится в материалах совета Европейского союза. Как поясняется в материалах, А.Черезов отвечал за принятие решения по поставкам газовых турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Крым. Е.Грабчак ответственен в Минэнерго за развитие электроэнергетических проектов в Крыму. С.Топор-Гилка как глава "Технопромэкспорта" провел с ООО "Сименс технологии газовых турбин" переговоры о поставках их турбин для проекта в Тамани на территории в России. Он отвечал за передачу газовых турбин в Крым. Кроме того, указано, что ОАО "Технопромэкспорт" закупило турбины для Тамани, но затем передало их в ООО для установки в Крыму. ООО "Технопромэкспорт" является нынешним владельцем турбин. ЗАО "Интеравтоматика", в составе акционеров которого Siemens, специализируется на системах управления, участвовало в строительстве и установке турбин в Крыму и Севастополе.
Также в список включен глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Кроме того, в списке глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в оккупированном Крыму.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Много, много радости кацапам принесет))
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где то уже такое слышали.
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Российский президент Владимир Путин в сентябре 2016 года обещал вице-канцлеру Германии Зигмару Габриэлю, что турбины Siemens не окажутся в Крыму. Об этом пишет Wirtschaftswoche со ссылкой на свои источники.
На встрече в Москве присутствовал посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Слова президента передали руководству Siemens, а те, по данным издания, решили поверить президенту РФ на слово.
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Европа это бесхребетный и беспринципный слизняк. Единственный, кто может не только поставить обратно на место(возле параши(с)), но и без особого труда удушить зарвавшихся московитов, это Штаты.
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- А давайте я их на волю выпущу!
- Кого?..
- Ну не росиян же. Мальков!
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Специалисты Федерального исследовательского центра питания провели исследование и выявили в колбасе, выпускаемой компанией "Мортадель", следы человеческой ДНК.По словам эксперта, они были обнаружены в "Королевской" колбасе и сервелате."В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека.
Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее", - прокомментировал ситуацию сотрудник исследовательского центра.
Отмечается, что присуствие ДНК удалось установить при помощи специальной тест-системы. При этом соблюдались правила идентификации сырьевого состава мясной продукции.
На данный момент эксперты не могут объяснить происхождение "человеческих следов".
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И что это даёт? Ведь эта перечисленная фашистская свора знала о возможных санкциях подготовилась и спокойно перенесёт их. Для них главное что немецкие турбины теперь будут безотказно работать на оккупантов на захваченной украинской земле. А немцы и их компании они будут только предательски вздыхать и якобы сочувствовать украинскому народу который со всех сил бьётся за скорейшему возвращение своей родной но временно оккупированной украинской земли Крыма и Донбасса..
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