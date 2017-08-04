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 Политика Украины
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 Турпоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается, - Госпогранслужба

Украинские пограничники фиксируют уменьшение туристического потока в Крым со стороны материка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Если в июле 2016 года админграницу пересекли 363 тысячи человек и 63 тысячи транспортных средств, то в июле 2017-го - 323 тысячи человек и 47 тысяч транспортных средств. Подчеркну, что имеется в виду пересечение в обе стороны. Налицо стойкая тенденция снижения транспортного потока на оккупированный полуостров", - отметил спикер.

Радиослушатель из Крыма поделился впечатлениями о проходе через админграницу оккупированного полуострова: "Пересекал 26 числа границу в Крым уже, ездил к отцу в гости. С полпервого ночи до полчетвертого нас Россия продержала. Я ездил на бусике, с пешим переходом. Народу собралось неимоверно много, целый час просто не пропускали и не оформляли. Держали нас ночью. По моим наблюдениям, с украинской стороны почти все ездят в Крым к родственникам, только 20% - именно отдыхать как туристы".

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3 августа подконтрольное Кремлю Министерство туризма аннексированного Крыма сообщило, что с января по июль нынешнего года Крым принял 2 миллиона 859 тысяч туристов. В то же время экс-министр туризма и курортов АРК Александр Лиев, опираясь на статистические данные, сообщил о том, что Крым за полгода посетили лишь 100 тысяч украинских туристов.
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Круто ты придумал девиз ))) Главное что подходит ! Причем везде )
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"Без топора - не плотник; без мозга - не работник"
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Зачем рубать??7 Достаточно на лентах СРУнэта пускать слушок, что пот видом отдыхающих в Крым просачиваются группы диверсантов, а там пошло-поехало. ФСБэшные крысы им устроят сладкий отдых
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Во брехло кацапское . В лучшие времена в Крым приезжало около 2 - ух миллионов туристов . А тут почти три ляма нарисовал клоун .
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Можно еще приезжать со своими канистрами бензина и хавкой. И лопать сало и колбасу из сумок ,сев напротив их кафешек )))
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Крым умирает. Вслед за ним и аборигены.
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кацапы крым переименовали? Правильную кликуху дали, скоро и кацапию всю так называть можно))
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турпоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается. Лично меня это мало радует, ибо очень удивляет и огорчает само существование данного туропотока. Это же каким нужно быть говном, что бы добровольно везти свои деньги предателям Родины, нашей Родины, той страны в которой и живешь. И дело далеко не в деньгах, сам факт добровольной поездки гражданина Украины на оккупированную территорию легитимизирует оккупацию, в той или иной мере.
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Зрозуміти можна тільки тих у кого батьки та діти.
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В будь яких правилах є винятки. Але з винятків турпотоку ніяк не буде.
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У мого племінника там батьки та він туди ні ногою.Купили ці ахвіцери рф ще при неньці там будинок і жили зі своєю двоголовою пташкою нікуди не виходячи і клянучи бандериків.Та ось диво замість чужої неньки прийшла родная мать- (их) .І що змінилось у ахвіцерів багато щастя з наша хата в крим та вже наш.А з хати все так і не виходять .
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За місяць більше 300 тис. лише з України.............. А згідно даних Росії - Крим за період січень-липень відвідало 2859,9 тис. туристів. Виходить що Росія нічого і не перебільшує?
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Едут и очень едут. Смотрите на ютубе наших мудаков украинцев которые едут к кацапне в Крым.
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Турпоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается, - Госпогранслужба т.е. ездиют таки "ту-ту- турурысты, авантурысты" , по логике турпоток должен был в минус тихонько отойти , а может назад в Украину их не пускать, хотя тут тоже нюансов до яух, парадокс намечается, ёпта! (https://www.youtube.com/watch?v=rDsWJGgHXiE

"Крамбамбуля" - Турысты (2004)


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враховуючи, що в половини з тих, хто перетнув - банально там чи родичи, чи квартири, чи будинки залишились, то 150 тисяч це ТЬХУ для піку сезону!)
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тем у кого туго с подсчетом.300 тыс-это ничего.причем триста это в оба конца.как бы кацапам не хотелось а в крыму жопа.Недавно смотрел привязку к логистике.В лучшие времена,когда крым еще не был в оккупации основной поток туристов приходился на ЖД транспорт.потом рейсовые автобусы и авиация.и в конце паром и автотранспорт.Симферопольский аэропорт как был малоприемистым так им и остался.ЖД-умер еще в 14-м.Вобщем сейчас только автотранспорт да и то л.авто в основном.Так что крымский туризм накрылся медным тазом.И перспектива его мрачная.Кацапы по просту делают военную базу в крыму.
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Как можно ехать отдыхать к оккупантам, не могу этого понять.
Поэтому предлагаю взять на учет всех тех, кто в перод войны посещает оккупированный Крым, как не влагонадежных. Это учитывать при выдаче заграничных паспортов, при получении кредитов (сбегут, после не найдешь), при поступлении на работу в государственные учреждения и т.д. Эта информация должна быть
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якщо там живуть старенькі батьки, хворі родичі, і т.д. -людину можна хрозуміти, а коли тупо отдохнуть,то латентний сєпар як мінімум. ІМХО
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурпоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается, - Госпогранслужба
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