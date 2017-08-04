 Турпоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается, - Госпогранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Если в июле 2016 года админграницу пересекли 363 тысячи человек и 63 тысячи транспортных средств, то в июле 2017-го - 323 тысячи человек и 47 тысяч транспортных средств. Подчеркну, что имеется в виду пересечение в обе стороны. Налицо стойкая тенденция снижения транспортного потока на оккупированный полуостров", - отметил спикер.
Радиослушатель из Крыма поделился впечатлениями о проходе через админграницу оккупированного полуострова: "Пересекал 26 числа границу в Крым уже, ездил к отцу в гости. С полпервого ночи до полчетвертого нас Россия продержала. Я ездил на бусике, с пешим переходом. Народу собралось неимоверно много, целый час просто не пропускали и не оформляли. Держали нас ночью. По моим наблюдениям, с украинской стороны почти все ездят в Крым к родственникам, только 20% - именно отдыхать как туристы".
3 августа подконтрольное Кремлю Министерство туризма аннексированного Крыма сообщило, что с января по июль нынешнего года Крым принял 2 миллиона 859 тысяч туристов. В то же время экс-министр туризма и курортов АРК Александр Лиев, опираясь на статистические данные, сообщил о том, что Крым за полгода посетили лишь 100 тысяч украинских туристов.
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"Крамбамбуля" - Турысты (2004)
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Поэтому предлагаю взять на учет всех тех, кто в перод войны посещает оккупированный Крым, как не влагонадежных. Это учитывать при выдаче заграничных паспортов, при получении кредитов (сбегут, после не найдешь), при поступлении на работу в государственные учреждения и т.д. Эта информация должна быть
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