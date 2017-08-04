 Во Львове в два раза повысили тарифы на вывоз мусора для населения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zaxid.net.
"Корректировать тарифы надо системно и регулярно. Эту корректировка тарифов мы должны были делать в прошлом мае или прошлом июне, но, когда произошел на полигоне весь этот процесс, город был в стрессе. Мы прекрасно понимаем, что, когда площадки переполнены, выносить на исполком вопрос о корректировке тарифов на вывоз было бы не корректно, потому что человек должен платить тогда, когда чисто, когда мусор вывезен. Поэтому перевозчики больше года работали себе в убыток. Они не получали тех средств, которые должны были бы получать, потому что зарплата выросла, топливо, другие расходы. Я понимаю, что эти тарифы четко просчитаны и к ним нет замечаний", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.
Тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из того или другого района. Вывоз тонны мусора составит 719-803 грн. Самая низкая стоимость вывоза мусора в ЛКП "Львовспецкоммунтранс" (719,9 грн за тонну), ООО "Санком-Львов" (742,9 грн), ООО "Спецавтотранс-Львов" (755,3 грн), ООО "АВЕ Львов" (785,9 грн). Стоимость вывоза твердых бытовых отходов частными компаниями "Гринера" и "ДВ-Экомир" отличается примерно на одну гривню (803,7 грн и 802 грн соответственно). Тарифы на вывоз мусора возрастут также для бюджетных учреждений (с 753 до 842 грн за тонну) и для юридических лиц.
Как известно, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.
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Петро очень хорошо этим вопросом владеет! - вы думаете все торты и канфеты продаются до 0?
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Я после того, как перестал пользоваться общественным мусоропроводом - лишний пакет домой не беру! Все коробки утилизруются на месте покупки...
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Сжечь самому можно, но далеко не все горит...Перегнить тоже не все сможет...
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Выход следующий - добавить в стоимость товара +10% и после этого о мусоре вообще не говорить!
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Готовился к выборам тов. Садовой, оттого и тарифы не повышал, пока весь город не засрали....
Самонемочь.......
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