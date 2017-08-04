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 Общество
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Все про:Львов (3630) мусор (454) тарифы (1483) мусоропереработка (88)

 Во Львове в два раза повысили тарифы на вывоз мусора для населения

львов свалка мусор

Исполком Львовского горсовета согласовал повышение тарифов на вывоз мусора для населения в два раза – с нынешних 70 копеек за каждый квадратный метр жилой площади до 1,4 грн. По новым тарифам львовяне начнут платить с 1 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zaxid.net.

"Корректировать тарифы надо системно и регулярно. Эту корректировка тарифов мы должны были делать в прошлом мае или прошлом июне, но, когда произошел на полигоне весь этот процесс, город был в стрессе. Мы прекрасно понимаем, что, когда площадки переполнены, выносить на исполком вопрос о корректировке тарифов на вывоз было бы не корректно, потому что человек должен платить тогда, когда чисто, когда мусор вывезен. Поэтому перевозчики больше года работали себе в убыток. Они не получали тех средств, которые должны были бы получать, потому что зарплата выросла, топливо, другие расходы. Я понимаю, что эти тарифы четко просчитаны и к ним нет замечаний", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из того или другого района. Вывоз тонны мусора составит 719-803 грн. Самая низкая стоимость вывоза мусора в ЛКП "Львовспецкоммунтранс" (719,9 грн за тонну), ООО "Санком-Львов" (742,9 грн), ООО "Спецавтотранс-Львов" (755,3 грн), ООО "АВЕ Львов" (785,9 грн). Стоимость вывоза твердых бытовых отходов частными компаниями "Гринера" и "ДВ-Экомир" отличается примерно на одну гривню (803,7 грн и 802 грн соответственно). Тарифы на вывоз мусора возрастут также для бюджетных учреждений (с 753 до 842 грн за тонну) и для юридических лиц.

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Как известно, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.

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По ходу Вы понятия не имеете о мусоре...
Петро очень хорошо этим вопросом владеет! - вы думаете все торты и канфеты продаются до 0?
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покращення от: - я вам покажу, как надо управлять (с)
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Ну звичайно........... адже це сміття потрібно везти в інші області.......... та ще і нелегально.
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Мафія отримала собі сміттєвий бізнес і починає накручувати ціни, щоб отримувати надприбутки. А скільки з цих тарифів перевізники будуть віддавати на новий сміттєпереробний завод? Гройсман вже виділив земельну ділянку?
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С таким подходом, жители Львова могут устроить свалку перед горсоветом. И будут правы !!!
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Підняли і підняли. А от прив'язка тарифа до 1 м2 жилої площі- повна дурня. Це треба міняти в усій країні, як я розумію.
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Перший раз таке чую. У нас плата за кількість людей проживаючих в квартирі.
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Сміття від життєдіяльності людей, а не від кількості в них м2 жилої площі.
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Ну с квадратуры налог на богатство получается . С дома в 500 кв . м . где прописан один судья больше платится , чем с комуналки где проживает 8 человек .
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Власть не справляется. А платить за это будут люди. И так было всегда. В прямом и переносном смысле.
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А вот и причина нарисовалась. Завтра отключат воду, а через неделю повысят в два раза и все останутся довольны и ещё спасибо скажут, что включили.
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Плата за мусор в квадратных метрах жилплощади ???!!!! - вот Садовой молодчина, вот так надо бабло косить, это тебе не 10 грн с человека .....
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10 грн с человека - ерунда. Вы просто понятия не имеете, что такое мусор, особенно когда его пристроить некуда.
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Я после того, как перестал пользоваться общественным мусоропроводом - лишний пакет домой не беру! Все коробки утилизруются на месте покупки...
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Сжечь самому можно, но далеко не все горит...Перегнить тоже не все сможет...
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Выход следующий - добавить в стоимость товара +10% и после этого о мусоре вообще не говорить!
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вы правы "понятия не имею", до мусорного контейнера мне дойти не трудно и мусор за 10 грн с человека у нас вывозят каждый день
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Нда.......
Готовился к выборам тов. Садовой, оттого и тарифы не повышал, пока весь город не засрали....
Самонемочь.......
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВо Львове в два раза повысили тарифы на вывоз мусора для населения
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