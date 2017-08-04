 Бальчун о возможности своей отставки: "Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны"

"Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить. Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать, и это может прекратиться тогда, когда будет принято соответствующее решение", - сказал Бальчун журналистам после брифинга в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом руководитель ПАО отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об уходе.
"Но наступил ли он уже, я пока не могу сказать", - добавил В.Бальчун.
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Ж/д ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной, несмотря на объявленный Бальчуном пропуск 25 грузовых поездов в сутки, едва пропускает 17, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко(11)
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6 год ·
Вчера долго ехал с Мариуполя слушая по радио всяких "экспертов" которые че то там "поясняли" о международном положении Украины, нынешней ситуации на фронте, экономике, нынешнем налогообложении и конечно боевых действиях. В студию звонили какие то люди которым было что сказать, "эксперты" их выслушивали, дискутировали.
Я поискал другую волну, но старенький "Блаупункт" упрямо меня возвращал к этой передаче. В итоге я смирился и решил воспринимать ее как юмористическую. А потом у меня воображение родило такие же передачи по другим экспертным направлениям и диалоги которые бы могли на них происходить.
- Здравствуйте. Сегодня на нашей передаче посвященной инновациям в логистике, да и вообще новинкам и новейшим разработкам мы пригласили известного эксперта, редактора популярного СМИ, имеющего 40 тысяч подписчиков на фейсбуке. Здравствуйте Юрий.
-Здравствуйте. Могу отметить что инновации реализуются очень медленно. Это по причине недостаточной воли специалистов в кварковой физике...
-Может быть квантовой?
- Кто из нас эксперт? Я сказал кварковой, значит кварковой. Именно это направление которое у нас имеет недостаточное количество патриотических специалистов, никак не может создать модуль антигравитации который бы позволил перемещать грузы любой тяжести.
-А какое у вас образование? Вы физик?
-У меня- девять классов. Нет, я не физик, я эксперт. Так вот к сожалению низкий уровень обучения и отсутствие воли принять решение о создании антигравитационных платформ в настоящее время очень сильно тормозят развитие в этой области.
- Постойте, у нас звонок. Здравствуйте, представьтесь пожалуйста.
-Добрый день. Меня зовут Алексей. У меня вопрос к уважаемому Юрию. Так вот, я недавно смотрел фильм "Пятый элемент" и увидел насколько просто решен вопрос с логистикой и вообще с транспортом. Он просто летает и потому не требует дорог. Что мешает нашим ученым сделать такой же двигатель? Почему они за столько лет этого не реализовали? Я вижу в этом какой то сговор. Возможно даже политический.
- Да , Алексей, вы правы, к сожалению. Отсутствие политической воли тоже уводит нас от летающего транспорта. Придется нам ездить на колесном транспорте, как и наши предки. Да, летающий транспорт уже есть, но он развивается очень медленно, причем ни о какой антигравитации не может быть и речи. Все те же винты изобретенные еще Леонардо Да Винчи...
-Кхм, но винты изобрел не Да Винчи...
-Ведущий, не перебивайте меня. Так вот, я пока не вижу достаточно активного развития в этой области.
- Окей, спасибо Юрий. Было очень интересно. А вы уважаемые слушатели не переключайтесь, у нас в гостях очередной эксперт с которым мы будем обсуждать причину по которой у нас нет клонирования органов и лекарства от всех болезней. Наш очередной эксперт....тоже Юрий. Здравствуйте Юрий!
- Мы все умрем!
- И мы тоже рады вас видеть в нашей студии. А сейчас у нас рекламная пауза. Не переключайтесь.
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