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 Политика Украины
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Все про:отставка (2358) увольнение (1425) Укрзализныця (1149) Бальчун Войцех (108)

 Бальчун о возможности своей отставки: "Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны"

бальчун войцех

Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявляет, что пока не определился с вопросом, пришло ли время ему покинуть занимаемую должность, однако подчеркивает, что по результатам своей работы "может спокойно смотреть в зеркало".

"Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить. Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать, и это может прекратиться тогда, когда будет принято соответствующее решение", - сказал Бальчун журналистам после брифинга в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом руководитель ПАО отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об уходе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко написал обращение к Гройсману о нецелесообразности продления контракта с Бальчуном, - "Украинская правда"

"Но наступил ли он уже, я пока не могу сказать", - добавил В.Бальчун.
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Бальчун це найбільш успішний менеджер України! Вивести Укрзалізницю зі страшних збитків у 17 млрд грн в 2015 році до прибутків в 2016 та 2017 роках це надзвичайний успіх! Таких менеджерів потрібно завалювати грошима і підписувати з ними довгострокові контракти! Бальчуна в прем'єри!!!!!!!! Одна людина за один рік принесла Україні більше 17 млрд грн прибутку! Тільки тим що приймала владі рішення і не давала красти найближчому оточенню! Бальчуна в Прем'єри!
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Так оно и есть. Хотя больше вероятности, что там Сеня старается.
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"Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны"(с) Стесняюсь спросить, это в зеркале так хорошо видны результаты работы ?
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Кто в последнее время катался на паровозе? Какие там "результаты работы" можно рассмотреть?
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паровоз стоит на запасном пути слова "омельяна"

https://imagecdn3.luxnet.ua/tv24/resources/photos/news/620_DIR/201706/830849_1741050.jpg?201706174822

Киев → Жмеринка 23:57 из Киева Киев-Пасс.Сид ~ 183 грн.
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Тиждень тому - з Яремче у Львів, і зі Львова в Дніпро. Покращення не побачив. З придбанням квитків - стало навіть гірше, ніж було.
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Serg Marco
6 год ·

Вчера долго ехал с Мариуполя слушая по радио всяких "экспертов" которые че то там "поясняли" о международном положении Украины, нынешней ситуации на фронте, экономике, нынешнем налогообложении и конечно боевых действиях. В студию звонили какие то люди которым было что сказать, "эксперты" их выслушивали, дискутировали.
Я поискал другую волну, но старенький "Блаупункт" упрямо меня возвращал к этой передаче. В итоге я смирился и решил воспринимать ее как юмористическую. А потом у меня воображение родило такие же передачи по другим экспертным направлениям и диалоги которые бы могли на них происходить.

- Здравствуйте. Сегодня на нашей передаче посвященной инновациям в логистике, да и вообще новинкам и новейшим разработкам мы пригласили известного эксперта, редактора популярного СМИ, имеющего 40 тысяч подписчиков на фейсбуке. Здравствуйте Юрий.
-Здравствуйте. Могу отметить что инновации реализуются очень медленно. Это по причине недостаточной воли специалистов в кварковой физике...
-Может быть квантовой?
- Кто из нас эксперт? Я сказал кварковой, значит кварковой. Именно это направление которое у нас имеет недостаточное количество патриотических специалистов, никак не может создать модуль антигравитации который бы позволил перемещать грузы любой тяжести.
-А какое у вас образование? Вы физик?
-У меня- девять классов. Нет, я не физик, я эксперт. Так вот к сожалению низкий уровень обучения и отсутствие воли принять решение о создании антигравитационных платформ в настоящее время очень сильно тормозят развитие в этой области.
- Постойте, у нас звонок. Здравствуйте, представьтесь пожалуйста.
-Добрый день. Меня зовут Алексей. У меня вопрос к уважаемому Юрию. Так вот, я недавно смотрел фильм "Пятый элемент" и увидел насколько просто решен вопрос с логистикой и вообще с транспортом. Он просто летает и потому не требует дорог. Что мешает нашим ученым сделать такой же двигатель? Почему они за столько лет этого не реализовали? Я вижу в этом какой то сговор. Возможно даже политический.
- Да , Алексей, вы правы, к сожалению. Отсутствие политической воли тоже уводит нас от летающего транспорта. Придется нам ездить на колесном транспорте, как и наши предки. Да, летающий транспорт уже есть, но он развивается очень медленно, причем ни о какой антигравитации не может быть и речи. Все те же винты изобретенные еще Леонардо Да Винчи...
-Кхм, но винты изобрел не Да Винчи...
-Ведущий, не перебивайте меня. Так вот, я пока не вижу достаточно активного развития в этой области.
- Окей, спасибо Юрий. Было очень интересно. А вы уважаемые слушатели не переключайтесь, у нас в гостях очередной эксперт с которым мы будем обсуждать причину по которой у нас нет клонирования органов и лекарства от всех болезней. Наш очередной эксперт....тоже Юрий. Здравствуйте Юрий!
- Мы все умрем!
- И мы тоже рады вас видеть в нашей студии. А сейчас у нас рекламная пауза. Не переключайтесь.
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Справді,Бальчун - залізничний експерт широкого профілю міжнародного значення .
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киев-сумы интерсити+, просто жесть, стулья вместо сидений
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А неужели так трудно додуматься до того, что для внутренней реорганизации УЗ нужны огромные деньги. Или повышать стоимость билетов, или зарабатывать их другими способами. Повышать стоимость билетов, вы бы тут орали, что он ничего не делает, а только повышает тарифы. Бальчун пошёл другим путём. Начал развивать международные пассажирские перевозки и зарабатывать деньги. Вышел в прибыль. Теперь потихоньку уже может менять и качество внутренних перевозок.
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Кролю с Ахметом неймется посадить своего и косить бабло !
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Чергова "вдала" реформа,типу енергетичної "вротердам хрест" чи мусорської "перевдягнули і забули".
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Луценко уже приготовил для бальчуна подарок и просит Гройсмана не продлевать с ним контракт.
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гон..он польский, поездил бы он этими поездами сейчас в жару когда окна не открываются. А сам с польской братвой пристроенной в наб совете Укрзалізниці по пятницам самолетом на Польшу сваливает и в понедельник на работу возвращается. Тут же его ничего не держит.
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Ерунда обсуждается, а тем временем Михо прилетел почему-то в Польшу. США его туда закинуло десантом.
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Шут его знает. Наверное будет переходить границу партизанскими тропами и готовить переворот в глубоком подполье. Хотя для таких целей ему в Цюрих надо.
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Луценко гнида бестолковая. Лезит куда нужно и не нужно.Видать видит схему как обогатиться на ЖД , а Бальчун ему помеха.....Омелян номер 2 короче)))).
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"Дивлюсь у дзеркало і насолоджуюсь.Боже,який красавЄц!"
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Хоть в одной схеме отмывания бабок замечен был? В отличии от наших доморощенных папередников и рэволюционеров!
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ТОЧНО !!! ЧТО ПОКА ОН В ЗЕРКАЛО СМОТРЕЛ - ВАГОНЫ, ДА И СОСТАВЫ НАЛЕВО ШЛИ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБальчун о возможности своей отставки: "Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны"
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