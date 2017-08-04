 Военная прокуратура открыла уголовное дело по факту взрыва на полигоне в Киевской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
"Установлено, что согласно приказу командира воинской части на территории военного полигона, расположенного в с. Девички Бориспольского района Киевской области, проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировки по управлению огнем бригадной артиллерийской группы. В ходе проведения учений около 11:00 военнослужащие произвели выстрел из 120-мм миномета 2С12 "Сани". Мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военнослужащие", - говорится в сообщении.
Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 414 (неосторожное обращение с оружием) УК Украины.
В прокуратуре напомнили, что в результате этого один военный погиб, пятеро ранены.
Военная прокуратура Дарницкого гарнизона проводит неотложные следственные действия.
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наверное потому что на его строительство бетона не хватило
и куда же делся бетон?
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Одно скажу, во все времена были потери на учениях, и танки переворачивались, и десантники разбивались, и боеприпасы взрывались. Учения это маленькая война и без жертв трудно обойтись. А они зачастую были из-за не выполнения правил и инструкций.
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