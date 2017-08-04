EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  3429  63
Материалы по теме:
Все про:Добкин (1017) арест имущества (154)

 Суд арестовал 2 дома, 2 автомобиля, земельный участок и винный погреб Добкина

добкин

Депутату инкриминирована статья, которая предусматривает конфискацию.

Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб народного депутата Михаила Добкина("Оппозиционный блок"). Определение суда от 19 июля доступно в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Генпрокуратура добивалась ареста имущества Добкина, поскольку инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает конфискацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Добкина внесены все 50 миллионов гривен залога

Суд в полной мере удовлетворил ходатайство и наложил арест на два жилых дома (площадью 1136,9 кв. м и 127,6 кв. м), а также на винный погреб на 195,4 кв. м; на два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска; и на земельный участок площадью 0,0083 га.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да нет бухло нверное у Пэдро закончилось бухать нечего...вот итырит руками своих преданных псов у мантиях и форме бабуинов-наебунов хренпрокуроров и полицаев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно! Добкін повинен бідніти болісно і в муках! Бо як зразу все відібрати то воно падло повіситься. хоча це достойний варіант для колабораціоніста -рига добкіна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судячи по іпальнику у добкіних в погребах не тільки вино зберігається! І де фото відібраного майна? Хочу фото винного погреба!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Махницкий , Ярема и третий с мордатым рылом прокуроры значит все корупционеры . Их в первую очередь надо было посадить .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Делов-то... Залог внесет и снова его будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шикарно живет,свинья бесполезная. Можно только догадываться о маетках его учителя.- Сделай умное лицо - тебе никто денег не даст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может он с умным лицом про учителя следакам расскажет? Если доживет.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Боюсь,что его скорей всего оправдают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надіюсь що арешти представників нинішньої української "влади" - "не за горами"...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет , никого аристовывать они по всей видимости они не собираются,
они арестовуют вертолетные площадки дома, винные погреба...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это хорошо. ЦЕНЗОР! ГДЕ НОВОСТЬ О ЛЮДОЕДСТВЕ В КАЦАПИИ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Винный погреб - зачет.Прямо как Смольный взяли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну это мы свами в бутылках потребляем , а там в бочках , для них место надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока не будет смертной казни всё это цирк...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чепуха... в Китае есть. И что? Когда слюни текут рекой - устоять, наверное, очень трудно, я не пробовал - не тот род занятий, НО... короче - казнь не останавливает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё как останавливает . если останавливает , то уже навсегда .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты сравнил... Китай в котором 3,5 млрд населения и Украину в которой если 40 млн осталось то хорошо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И шо, это разве повод оставлять в живых подонков ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так сравни экономику Китая и нашу.
Не, недогадался???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если экономика Украины слабее , то корупционеров нельзя обижать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот в Сингапуре помогло...
некоторые даже не ждали пока их приговорят, сами вешались...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вернут, с процентами... Наши суды - всё могём...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
но не забрал же .опять шоколадная пыль в глаза
 показать весь комментарий
Ответить
 
А дома и машины СУДЕЙ - кто арестует? Или они на ЗП покупают? Нет доверия судам, нет доверия мусорам, нет доверия власти. Нужно учиться брать их за горло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
0,0083 га. - это участок под туалет с выгребной ямой ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там должны быть где-то рядом кальянная и химлаборатория по амфетамину. Ищите, ищите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надолго ли? Сейчас занесет кому надо и сколько надо и все вернут взад...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а его уже выпустили под залог, чтоб он смог уехать или ещё нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
С этим кАзлом все давно ясно, меня интересует другое. Вот почему если какой то "добкин", так сразу Крузик ? И вообще, почему именно Крузик, и именно черный) Если нужен микроавтобус со множеством лишних кнопочек и ненужных функций, то есть более комфортные и более интересные варианты. Если нужен внедорожник(в чем сомневаюсь), то какой еще крузик, ну старые 80 или 100 еще куда ни шло, и то, после обилия спец.доработок.
Просто удивляет обилие черных Крузиков на асфальте под гастрономами. Ведь с дороги эти знатоки науки и техники съезжать не собираются, а на асфальте ведь гораздо удобней на каком нибудь крутом пузотере ездить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Суд ... наложил арест ... на винный погреб на 195,4 кв. и уже которую неделю пытается сформулировать обвинения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как там у Крылова:
"ты виноват льшь в том,
что хочеться мне кушать"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Луцика сегодня,день борьбі с недвигой!Юга,де арешт скворечника,який робив Янукодло в ПТУ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Погріб може бути визнаний "винним" тільки за рішенням суду. До цього він має статус "підозрюваного".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Винный погреб в опись не вносить...................................................................................... Суд арестовал 2 дома, 2 автомобиля, земельный участок и винный погреб Добкина - Цензор.НЕТ 274
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После конфискации погребка, Югик уходит в отпуск. Печень Югика в ужасе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как в анекдоте. У пьяного боролись два человека. Один хотел спать, другой - какать. Победили оба!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на винный погреб - ошейник электрический, убежит же, собака!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А У ЕГО РОДСТВЕННИКОВ ЧТО НЕ НУЖНО КОНФИСКОВЫВАТЬ !!!??? ОН ЖЕ ИМ С НАГРАБЛЕННЫХ ДЕНЕГ ПОДАРКИ ДЕЛАЛ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал 2 дома, 2 автомобиля, земельный участок и винный погреб Добкина
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти