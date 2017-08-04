 Суд арестовал 2 дома, 2 автомобиля, земельный участок и винный погреб Добкина

Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб народного депутата Михаила Добкина("Оппозиционный блок"). Определение суда от 19 июля доступно в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Генпрокуратура добивалась ареста имущества Добкина, поскольку инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает конфискацию.
Суд в полной мере удовлетворил ходатайство и наложил арест на два жилых дома (площадью 1136,9 кв. м и 127,6 кв. м), а также на винный погреб на 195,4 кв. м; на два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска; и на земельный участок площадью 0,0083 га.
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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они арестовуют вертолетные площадки дома, винные погреба...
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Не, недогадался???
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некоторые даже не ждали пока их приговорят, сами вешались...
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Просто удивляет обилие черных Крузиков на асфальте под гастрономами. Ведь с дороги эти знатоки науки и техники съезжать не собираются, а на асфальте ведь гораздо удобней на каком нибудь крутом пузотере ездить.
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"ты виноват льшь в том,
что хочеться мне кушать"
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