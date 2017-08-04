 Инженерное обустройство в селе Сопино приостановлено во избежание социального напряжения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба АТО.
"2 августа Вооруженными силами Украины проводились мероприятия по инженерному оборудованию н.п. Сопино. Указанные мероприятия проводились с целью улучшения защиты указанного населенного пункта от возможных действий врага", - говорится в сообщении.
Отмечают, что с целью недопущения социального напряжения в Сопино проведение инженерных работ временно приостановлено.
Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге сообщил, что наблюдатели зафиксировали протест жителей подконтрольного властям Украины н.п. Сопино (Донецкая обл.) против окопов и блиндажей военных в их селе.
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