EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  7717  116
Все про:Донецкая область (4538) Антитеррористическая операция (17228)

 Инженерное обустройство в селе Сопино приостановлено во избежание социального напряжения, - штаб АТО

фронт ато укрепления

Инженерное оборудование села Сопино Донецкой области проводилось для улучшения защиты населенного пункта от врага, однако работы временно приостановлены во избежание социального напряжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба АТО.

"2 августа Вооруженными силами Украины проводились мероприятия по инженерному оборудованию н.п. Сопино. Указанные мероприятия проводились с целью улучшения защиты указанного населенного пункта от возможных действий врага", - говорится в сообщении.

Отмечают, что с целью недопущения социального напряжения в Сопино проведение инженерных работ временно приостановлено.

Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге сообщил, что наблюдатели зафиксировали протест жителей подконтрольного властям Украины н.п. Сопино (Донецкая обл.) против окопов и блиндажей военных в их селе.

Читайте также: Террористы "ДНР" шестой день не пропускают наблюдателей ОБСЕ в Верхнешироковское на Донетчине
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
не убивайте этих мудаков в селе. просто привяжите их всех к кольям и выставить перед первой линией окопов, пусть их убьют русские, а русским отомстить за это
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а по ебалу вате пробовали давать? помогает с первого раза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви сдуріли?????? СБУ??????? Це вони в своїх велюрових мештах та лапсердаках поїдуть в тієє село?????? Ви дюже добре думаєте за СБУ((((((( Спитайте, коли вони власноруч, хоч муху зловили??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Врпрос "по-ебпалу" мог решить любой сержант)) И все "социальное напряжение" моментом-бы сдулось( Вопрос не в этом, а в том, ПОЧЕМУ НА КОРЕ ВСПЛЫЛА ТАКАЯ НОВОСТЬ??????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
протест жителей подконтрольного властям Украины н.п. Сопино Источник: https://censor.net.ua/n450456 - без коментарів ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВОПРОС??????????? ЧТО ЭТА НОВОСТЬ ДЕЛАЕТ на "якобы Украинском" ЦЕНЗОРЕ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
П.БУТУСОВ-Ви перегрылися??? Або-на кого працюєте?????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так скоро сопинцы будут идти впереди сепаров,пукин же не зря говорил.Он знает менталитет нашей донецкой ваты.Их не защищать надо,их надо выселять и желательно в рашу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я же гаворил что от братсва укранцы не аткозались, все надеятся что уних с русскими все наладиться
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнженерное обустройство в селе Сопино приостановлено во избежание социального напряжения, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти