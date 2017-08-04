 Адвокаты обжалуют приговор Балуха после его получения

Об этом 4 августа в комментарии Крым.Реалии сообщила адвокат Ольга Динзе, передает Цензор.НЕТ.
"Мы конечно не ожидали обвинительный приговор. Версия о подкидывании Балуху взрывчатых веществ и боеприпасов не проверялась, ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного следствия. Мы считаем приговор очень суровым, а его вина была недоказана. Соответственно мы будем обжаловать приговор после его получения", - рассказала Динзе.
Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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