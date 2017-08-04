 52 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением законодательства, - ГФС

Об этом сообщила заместитель начальника управления организации таможенного контроля департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы (ГФС) Елена Мошинская на пресс-конференции в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, с начала 2017 года в режиме временного ввоза в Украину попали 380,521 тыс. автомобиль, тогда как за 2016 год таковых было 588,326 тыс., в 2015-м - 472,137 тыс.
ГФС напоминает, что ст. 470 Таможенного кодекса Украины устанавливает штраф в размере от 170 грн до 8,5 тыс. грн за превышение установленного срока транзитного перемещения автомобиля в зависимости от длительности срока превышения, а ст. 481 - штраф в размере от 850 до 17 тыс. грн за нарушение срока временного ввоза автомобиля.
С начала 2017 года уплачены штрафы на сумму 46,6 млн грн за 8,979 таких правонарушений - по ст. 470, 22,1 млн грн за 1,975 правонарушений - по ст. 481. Еще 69,6 млн грн штрафов уплачено за использование автомобиля в других целях, чем было задекларировано. При этом декларант получал льготы при уплате таможенных платежей. В таких случаях Таможенный кодекс устанавливает штраф в размере 300% от разницы между обычным и уплаченным льготным таможенным сбором.
"Повторно использовать ст. 470 (после уплаты штрафа по ней. - Ред.) нет смысла - это общее мнение центрального аппарата ГФС. Однако для тех, кто после уплаты штрафа продолжает пользоваться этим автомобилем, наступает ответственность в соответствии со ст. 485 Таможенного кодекса, где санкции значительно жестче", - пояснил заместитель директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Алексей Сивирин, отвечая на вопрос о вероятности использования автомобиля после уплаты штрафа по ст. 470 или при этом наложения повторного штрафа.
По его словам, ГФС разрабатывала проект закона, предусматривающий штраф в размере стоимости автомобиля за превышение пребывания транспортного средства на территории страны более чем 20 дней.
При этом А.Сивирин уточнил, что Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли уже согласовали законопроект, сейчас документ находится в Государственной регуляторной службе.
Кроме того, он сообщил, что в отдельных областях Украины таможенники совместно с Нацполицией проводят рейды по выявлению нарушителей таможенного законодательства водителями автомобилей с иностранными номерами.
"Проблема в том, что не так уж много прав у полиции, еще меньше прав у таможенников останавливать такую машину. Случались прецеденты, что сотрудница одной из таможен просто вызывала такси с такими номерами в таможню и затем составляли протокол", - отметил А.Сивирин.
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в бюджете мало денег, чтобы воровать?
или других, более насущных проблем в стране нет?
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посмотри цены на новые тачки и не мели чушь. Сравнивал цены в Украине, Польше и Германии на новый тушкан. Цена ОДИНАКОВАЯ !!!
Че за бредни ты тут пишешь. Давай ссылки на свою тойоту
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http://toyota.com.ua/auto/prado/price
В Германии:
https://www.toyota.de/automobile/land-cruiser/index/prices
Калькулятор есть?
Выбесил блеать просто своим бредом !!!
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На следуйщих выборах выберут Юлю и будут опять жрать и так до бесконечности на радость ватным мразям ...
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До этого была вменяемая цена расстаможить автомобиль и машины иностранных фирм и СП спокойно заезжали, становились на учет, получали желтые номера. Свои временно сдавали в ГАИ и если уезжали из Украины - получали обратно.
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Лучше заплатить 10 тыс штрафа, чем 200 тыс налогов.
Если сложить все налоги и сборы которые надо уплатить при растаможке, то цена средней легковушки увеличивается на 40%!
Тоесть сначала ты заплати 18% подоходный налог с зп, а после из того что останется когда покупаешь иномарку еще 40% ее стоимости! И это при украинских то зарплатах.
И эти твари еще сильнее хотят затянуть гайки? Они там в раде в конец коксом обдолбались чтоле.
Запомните фамилии подерживающих закононопроект до выборов, чтоб припомнить.
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А нашим нищебродам сливают чЭрмЭт 20ти летний по 3000 евро), т.к. его там утилизировать дороже чем продать нашим. Согласен, что дешево. В этом плюс. Но нахера оно НАМ тут надо?
Мы ж "це Європа" ? Или нет? Или жопа мира? Куда сливают шрот европейский.
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А лучше-ходить пешком, чтоб не мешать барям ездить.
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Тож поки не приведем молодь до Влади, не розбещену, так i будемо жити.
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