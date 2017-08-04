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 52 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением законодательства, - ГФС

гфс

В Украине находится 24,505 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией с нарушением режима временного ввоза, еще 27,604 тыс. – с нарушением транзитных сроков.

Об этом сообщила заместитель начальника управления организации таможенного контроля департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы (ГФС) Елена Мошинская на пресс-конференции в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, с начала 2017 года в режиме временного ввоза в Украину попали 380,521 тыс. автомобиль, тогда как за 2016 год таковых было 588,326 тыс., в 2015-м - 472,137 тыс.

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ГФС напоминает, что ст. 470 Таможенного кодекса Украины устанавливает штраф в размере от 170 грн до 8,5 тыс. грн за превышение установленного срока транзитного перемещения автомобиля в зависимости от длительности срока превышения, а ст. 481 - штраф в размере от 850 до 17 тыс. грн за нарушение срока временного ввоза автомобиля.

С начала 2017 года уплачены штрафы на сумму 46,6 млн грн за 8,979 таких правонарушений - по ст. 470, 22,1 млн грн за 1,975 правонарушений - по ст. 481. Еще 69,6 млн грн штрафов уплачено за использование автомобиля в других целях, чем было задекларировано. При этом декларант получал льготы при уплате таможенных платежей. В таких случаях Таможенный кодекс устанавливает штраф в размере 300% от разницы между обычным и уплаченным льготным таможенным сбором.

"Повторно использовать ст. 470 (после уплаты штрафа по ней. - Ред.) нет смысла - это общее мнение центрального аппарата ГФС. Однако для тех, кто после уплаты штрафа продолжает пользоваться этим автомобилем, наступает ответственность в соответствии со ст. 485 Таможенного кодекса, где санкции значительно жестче", - пояснил заместитель директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Алексей Сивирин, отвечая на вопрос о вероятности использования автомобиля после уплаты штрафа по ст. 470 или при этом наложения повторного штрафа.

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По его словам, ГФС разрабатывала проект закона, предусматривающий штраф в размере стоимости автомобиля за превышение пребывания транспортного средства на территории страны более чем 20 дней.

При этом А.Сивирин уточнил, что Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли уже согласовали законопроект, сейчас документ находится в Государственной регуляторной службе.

Кроме того, он сообщил, что в отдельных областях Украины таможенники совместно с Нацполицией проводят рейды по выявлению нарушителей таможенного законодательства водителями автомобилей с иностранными номерами.

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"Проблема в том, что не так уж много прав у полиции, еще меньше прав у таможенников останавливать такую машину. Случались прецеденты, что сотрудница одной из таможен просто вызывала такси с такими номерами в таможню и затем составляли протокол", - отметил А.Сивирин.
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та как вы ними уже запарили. изо дня в день.
в бюджете мало денег, чтобы воровать?
или других, более насущных проблем в стране нет?
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Ишь ты...не хотят жить по-новому со старыми машинами
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дЭбил уже более 2 миллионов. А нахрен людям ваше деу ?
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не дают людям купить не дорого хорошую маштну, ну что за правительство у нас такое антисоциальное ! Вместо того, чтоб поддержать смену старья савдеповского, они людей обдирают и жигуль 40-ка летний гнилой стоит как 8-10-ти летняя иномарка.
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Каждый патриот должен ездить на богдане а если ты хочешь жить как европеец и ездить на недорогом качественном авто - ты агент кремля !
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Ну так выходит! Зачем мне правительство, которое против того, чтоб я улучшил свое материальное положение,а вместо этого оплачивал их кортежи ?! Просто какое-то ярмо на народной шее!
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Ну свой-то бизнес они в оффшор вывели, что бы не платить налоги
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мне вообще нравятся такие заявления: "в Украину попали столько то машин..."
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А как ассоциация с ЕС заработает , что эти машины без растаможивания можно привести ?
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Правильно народ не хочет ихние таврии покупать без подушек безопасности и машинны с салонов которые все принадлежат депутатам по завышенным в два раза ценам.Как то смотрел рекламу :акция скилка на автомобил тойота теперь 99 999 долларов ,джип какойто,думаю зайду на немецкий сайт и посмотрю сколько такая же в германии ,охринет такая же стоила 30 тысяч ,вотт это разница.Вот зачем нужны такир законы и депутмтам и ихней крыше
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ты уверен насчет цен в салонах???
посмотри цены на новые тачки и не мели чушь. Сравнивал цены в Украине, Польше и Германии на новый тушкан. Цена ОДИНАКОВАЯ !!!
Че за бредни ты тут пишешь. Давай ссылки на свою тойоту
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в Украине:
http://toyota.com.ua/auto/prado/price
В Германии:
https://www.toyota.de/automobile/land-cruiser/index/prices

Калькулятор есть?
Выбесил блеать просто своим бредом !!!
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Выброли в один тур Барыгу - вот теперь жрите ...
На следуйщих выборах выберут Юлю и будут опять жрать и так до бесконечности на радость ватным мразям ...
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та не. йулеволю будет. причем ее сам шыкаладный свинтит, и правильно сделает.
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Если бы у меня был выбор между новым ЗАЗ (других не выпускают) и десятилетним Ауди - выбрал бы Ауди.
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и так каждый бы сделал, но нет, наши улицы должны быть в савдеповких жигулях да москвичах, потому что жадной власти жалко, чтоб люди хоть в чем-то были лучше чем в мордоре, хотя даже там машины дешевле.
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Я уточню, что тут даже без вариантов. ЗАЗ вообще не машина а синдром нищего совкодрочера. Ето как выбирать между б/у ноутбуком и новеньким ламповым телявизором с 3-мя каналами показывающими москву.
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Затягли з вирішенням проблеми- а тепер жорсткістю нічого не доб'єтеся. Шукайте компроміс.
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Дійсно! Питання уже позавчора необхідно було вирішити! Те, що затягується, свідчить про відсутність бажання позбутися "совковості" у владі! Хоча, поява повідомлень про ці авто, не " совпадение", а підготовка електорату до неадекватного рішення влади!
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Бо будете мати свіжу проблему, куди подіти 54 000 металевого непотрібу. Дістанете людей - вони їх просто спалять. Бо ви ж дурні при владі. Рахують вони як оштрафувати. Скоро не буде кого штрафувати і оподатковувати. Люди массово виїзджають і правильно роблять, бо будуть собі прекрасно і законно їздити на дешевих машинах і добре заробляти і мати до себе ставлення від нової рідної держави як до Людини, а не худоби.
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Всю эту расстаможку затеял еще кучманоид в 1997 году.
До этого была вменяемая цена расстаможить автомобиль и машины иностранных фирм и СП спокойно заезжали, становились на учет, получали желтые номера. Свои временно сдавали в ГАИ и если уезжали из Украины - получали обратно.
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Напоминают они о штрафах. А шо они хотели, дебилы б..
Лучше заплатить 10 тыс штрафа, чем 200 тыс налогов.
Если сложить все налоги и сборы которые надо уплатить при растаможке, то цена средней легковушки увеличивается на 40%!
Тоесть сначала ты заплати 18% подоходный налог с зп, а после из того что останется когда покупаешь иномарку еще 40% ее стоимости! И это при украинских то зарплатах.
И эти твари еще сильнее хотят затянуть гайки? Они там в раде в конец коксом обдолбались чтоле.
Запомните фамилии подерживающих закононопроект до выборов, чтоб припомнить.
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машина ОТ 2010го года стоит почти одинаково, что у нас что в польше/литве. Ну по крайней мере разница будет не такая существенная, учитывая кучу доп затрат связанных с поездкой, перегоном и проч.
А нашим нищебродам сливают чЭрмЭт 20ти летний по 3000 евро), т.к. его там утилизировать дороже чем продать нашим. Согласен, что дешево. В этом плюс. Но нахера оно НАМ тут надо?
Мы ж "це Європа" ? Или нет? Или жопа мира? Куда сливают шрот европейский.
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Не звизди. ЧэрМэт это наши 30 летние тазике по ШТУКЕ баксов!!!
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У нас несколько десятков депутатов находятся в Украине и тем более в парламенте с нарушением законодательства... Да что там депутатов- у нас гавный пгокугог прямо с УДО прыгнул в кресло гавного пгокугога без образования без ничего...
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И воще! ХОЛОПЫ должны ездить на чермете, если нет денег.
А лучше-ходить пешком, чтоб не мешать барям ездить.
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Когда вы твари уже нажретесь? Нужно было вас всех перебить еще во время Майдана. Так нет, кричали что не нужно крови мы цивилизованные либерасты... Какие мы нах. цивилизованные когда одно ворье и уголовщина во власти. В стране где главный прокурор уголовник ничего не может быть хорошего.
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автомобиль не средство передвижения а розкошь ...для населения Украины
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Или Опель Астра 2000го года за туже штуку баксов в Польше. Зарубежные ДРОАВА говорите???52 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением законодательства, - ГФС - Цензор.НЕТ 7162
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Холопы должны ездить на металлоломе и убиваться, дабы барям места больше было...
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Бариги тiльки посмiхаються читаючи нашi коменти. Всi прийнятi Закони ВР, для них шановнiх.
Тож поки не приведем молодь до Влади, не розбещену, так i будемо жити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины52 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением законодательства, - ГФС
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