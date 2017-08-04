 Патруль ОБСЕ обстреляли во время попытки установить камеру на крыше ДФС

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел а районе Донецкой фильтровальной станции 3 августа. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
"Только вчера, 3 августа, на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между подконтрольной правительству Авдеевкой и подконтрольной так называемой "ДНР" Ясиноватой, наблюдатели СММ и работники подрядной организации попали под огонь из стрелкового оружия", - заявил он.
"Работники подрядной организации пытались установить камеру (видеонаблюдение) на крыше фильтровальной станции, что позволило бы нам обеспечить круглосуточный мониторинг в этом районе", - добавил Хуг.
По его словам, обстрел по гражданским лицам осуществлялся несмотря на то, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон поспособствовал ранее получению гарантий безопасности для установления локального режима прекращения огня в радиусе 15 км вокруг фильтровальной станции.
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И как всегда, "дипломатично" не упомянуто, кто же стрелял.
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