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 Патруль ОБСЕ обстреляли во время попытки установить камеру на крыше ДФС

хуг

Работники подрядной организации пытались установить камеру видеонаблюдения на крыше фильтровальной станции, что позволило бы обеспечить круглосуточный мониторинг в этом районе.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел а районе Донецкой фильтровальной станции 3 августа. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Только вчера, 3 августа, на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между подконтрольной правительству Авдеевкой и подконтрольной так называемой "ДНР" Ясиноватой, наблюдатели СММ и работники подрядной организации попали под огонь из стрелкового оружия", - заявил он.

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"Работники подрядной организации пытались установить камеру (видеонаблюдение) на крыше фильтровальной станции, что позволило бы нам обеспечить круглосуточный мониторинг в этом районе", - добавил Хуг.

По его словам, обстрел по гражданским лицам осуществлялся несмотря на то, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон поспособствовал ранее получению гарантий безопасности для установления локального режима прекращения огня в радиусе 15 км вокруг фильтровальной станции.
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Хорошая новость. Жаль ,что западники не используют методы чекистов,выставляя трупы привезенных с морга иных людей. - Для обострения восприятия мировой общественности.
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Странно. Как это они до сих пор не поняли, что гарантии русских ничего не стоят
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Договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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сколько их должны застрелить, чтобы они поняли чего стоят рашистские гарантии?
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вот бы басурина послушать тот ракажет про летающие по кривой траектории снаряды
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Стрельба боевиков улучшает зрение членов ОБСЕ....и к окулисту не ходи
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"...попали под огонь из стрелкового оружия..."
И как всегда, "дипломатично" не упомянуто, кто же стрелял.
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Да пристрелите этих обсешников, пусть не путаются под ногами. Все равно от них толк нулевой, только виски жрут.
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Хороший случай. Ещё один факт в папочку Курту Волкеру. А ОБСЕшникам быть терпилами положено по штату.
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ВИДНО ЯВНО ДОГОВОРИЛИСЬ !!! МОЖНО БЫЛО ПРИ РЕМОНТЕ ВМЕСТЕ С РАБОЧИМИ ПОСТАВИТЬ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПатруль ОБСЕ обстреляли во время попытки установить камеру на крыше ДФС
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