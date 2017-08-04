 Суд допросит троих свидетелей попытки надеть браслет на Полякова

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Речь идет о двоих детективах НАБУ, а также сотруднике прокуратуры Черкасской области.
Также САП передала суду видео этих событий от 27 июля.
По просьбе адвокатов Полякова суд сделал перерыв до 8 августа, чтобы они могли изучить материалы ходатайства.
Как известно, САП требует взыскать с Полякова 304 тыс грн залога, поскольку он не соглашается носить электронный браслет.
Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.
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СТРАНА - УКРАИНА и не смей говорить про нее гадости. Кто к власти дорвался там что хочешь то и плети.
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А почему не самого Полякова.
Ведь он во всеуслышание заявил, что никаких браслетов одевать не будет, хоть бы небо упало на землю.
И ему ничего за это нет.
Вот и вся фемида и закон один для всех.
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открою секрет - это пропаганда от власть имущих.
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Какой ты народный депутат,ты падло голимый 3.14дор
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