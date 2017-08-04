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 Политика Украины, Происшествия
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 Суд допросит троих свидетелей попытки надеть браслет на Полякова

поляков максим

Суд согласился допросить троих свидетелей того, как детективы пытались надеть браслет на нардепа Максима Полякова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Речь идет о двоих детективах НАБУ, а также сотруднике прокуратуры Черкасской области.

Также САП передала суду видео этих событий от 27 июля.

По просьбе адвокатов Полякова суд сделал перерыв до 8 августа, чтобы они могли изучить материалы ходатайства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неисполнение решения суда о ношении электронного браслета нардепу Полякову грозит новое уголовное производство, - НАБУ

Как известно, САП требует взыскать с Полякова 304 тыс грн залога, поскольку он не соглашается носить электронный браслет.

Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.
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не хочет одевать браслет, ок! Значит нужно одеть "ошейник"
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Эта депутатская сволочь своровала миллионы и должна быть повешена по-хорошему.. а ОНО нам переключает внимание на "неправильную процедуру".. страна негодяев у власти!
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не страна негодяев а бочка дегтя ВОНЮЧЕГО и ТОШНОТВОРНОГО
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не страна негодяев а СТРАНА НЕГОДЯЕВ У ВЛАСТИ.. не нюхай клей или не прикидывайся дурачком - поросясос !!!
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ПШел в задницу
СТРАНА - УКРАИНА и не смей говорить про нее гадости. Кто к власти дорвался там что хочешь то и плети.
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Ты ИДИОТ или притворяешься??? Что плохого я сказал о своей стране? Я сказал что 3.14расы у власти типа тебя и дальше по тексту..
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Ошейник и намордник на них пора уже одевать ! Вообще оборзели уже, твари ...
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Смех... Суд допросит свидетелей попытки надеть ошейник (браслет) на нардепа Полякова.
А почему не самого Полякова.
Ведь он во всеуслышание заявил, что никаких браслетов одевать не будет, хоть бы небо упало на землю.
И ему ничего за это нет.
Вот и вся фемида и закон один для всех.
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Ну и мудило же этот поляков . добкин и то как мужик себя повёл .
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ну да, кто же еще им со скучным лицом прочитает дебилный текст?
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из этих свидетелей какой народ - такая власть?
открою секрет - это пропаганда от власть имущих.
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С Полякова на зоне выйдет знатный петух !!! Чепушило ещё то !!! :D .
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Любому на Цензоре надели бы за пару секунд. Наступив сапогом на голову и вырвав при этом пучок волос с кожей.
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дожились!!!..не соглашается? У Турму!, без базара и следствия!!!
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чисто юридически одеть электронный браслет не имеют право на народного депутата так как верховная рада не дала согласие на ограничения свободы народного депутата а браслет является частичным ограничением свободы
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Народный фронт и - браслеты... Алогизм какой-то - они ж за Родину кровь проливали, правда неизвестно на каких фронтах, ну, то такое...
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если Поляков не хочет браслет на ногу - надо одеть ему браслет на шею. И потуже затянуть.
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