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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5248) пресс-служба (18) пресс-секретарь (48)

 Новым главой пресс-службы Минобороны назначен помощник министра Чернобай

минобороны армия всу

Ранее Оксана Гаврилюк сообщила, что уходит с поста начальника Управления коммуникаций и прессы Минобороны.

Новым руководителем Департамента коммуникаций Министерства обороны Украины стал помощник министра обороны по связям с общественностью, подполковник Алексей Чернобай. Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщила бывшая руководительница ведомства Оксана Гаврилюк.

"Процесс увольнения уже закончился, полномочия я уже передала. Я уже полностью свободный человек от Вооруженных сил и Министерства обороны. Уже назначен начальник управления: это помощник министра Алексей Чернобай", - заявила полковник.

"Механизм, который я запустила, в принципе, может работать и без меня. Там сложилась достаточно профессиональная команда. Я им благодарна за то, что были со мной, и уверена, что они продолжат то дело, которое я начала", - добавила Гаврилюк.

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язиком молоти -це ж не мішки тягати...
ясне діло потрібен підполковник -а то йцілий хенерал!!!
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Мрачная хвамилия...Чернобай...Хуже только парашенко при котором солдаты в обморок падают.
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Нельзя в преслужбу назначать людей с такими"говорящими"фамилиями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовым главой пресс-службы Минобороны назначен помощник министра Чернобай
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