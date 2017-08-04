 Новым главой пресс-службы Минобороны назначен помощник министра Чернобай

Новым руководителем Департамента коммуникаций Министерства обороны Украины стал помощник министра обороны по связям с общественностью, подполковник Алексей Чернобай. Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщила бывшая руководительница ведомства Оксана Гаврилюк.
"Процесс увольнения уже закончился, полномочия я уже передала. Я уже полностью свободный человек от Вооруженных сил и Министерства обороны. Уже назначен начальник управления: это помощник министра Алексей Чернобай", - заявила полковник.
"Механизм, который я запустила, в принципе, может работать и без меня. Там сложилась достаточно профессиональная команда. Я им благодарна за то, что были со мной, и уверена, что они продолжат то дело, которое я начала", - добавила Гаврилюк.
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скромница
Источник: https://censor.net.ua/n450449
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ясне діло потрібен підполковник -а то йцілий хенерал!!!
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