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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1148) вагоны (51) Матиос Анатолий (528) Клименко (333) Бальчун Войцех (107)

 Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов, принадлежавших связанной с экс-министром Клименко компании, - Матиос

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По решению Печерского районного суда г.Киева Главная военная прокуратура передала ПАО "Укрзализныця" 1 тыс. арестованных железнодорожных полувагонов, принадлежавших компании, связанной с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Главная военная прокуратура по решению Печерского суда передала 1 тыс. арестованных, задержанных Государственной пограничной службой и таможенными органами Украины, тысячу арестованных железнодорожных полувагонов", - сказал он на совместном брифинге с главой правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном в пятницу в Киеве.

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А.Матиос отметил, что данные вагоны принадлежали до конфискации ООО "Юнисон Групп", которая связана с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.
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вот это пэрэмога!!! Передать то, что стояло на отстое. Да, вот это работа
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я думаю, что матиос хотел распилить те вагоны на метал, но Бальчун не дал, пришлось вернуть те вагоны
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Пiдступний Матиос цей.Бальчуну якусь подляну в тех документах,задним числом оформит
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От усе в цій новині не так! Починаючи з Печерського суду і закінчуючи Матіосом. :D
І головне- нашо Україні те залізяччя...
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Так.Треба Колесникова ставить,замiсть рокера
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Ну а що!Луцик доносы Гросе на Бальчуна,неспроста строчит.Рокером обзывают.Бальцерович,той вообще забил вже на консультации Украины,по впровадженню реформ
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Ты як Стрелок,якимось фактам верешь,а не своим глазам,та гаманцю.Як в Библии,по делам судите их
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Да пусть поставят наблюдающих на Юго -Западной жд. Там на Мааскву и в раиссю
составы идут сплошным потоком. НАВЕРНО БАРИГИ ИСПОЛНЯЮТ САНКЦИИ!!
Какие блин "полувагоны", там составы по пол километра .
Это наверно "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ!.
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слово полувагоны написано с ошибками.
киля бимба знал как правильно.
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Обратите внимание ! Шел четвертый год президентства. Еще чуть-чуть и пережили бы вагоны доброго парашенка. Доброго для врага.
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Міхо вже у Польщі. І чхати він хотів на усі заборони:

https://youtu.be/2yssrd0NBdE
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Не знаю. но вагонов Рос. жд все больше и больше. Агресоор , однако
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Ай да Бальчун, видавив таки конфiскат!
Замiсть закупiвлi недостатньоï кiлькостi нових. Хитрий, цука!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов, принадлежавших связанной с экс-министром Клименко компании, - Матиос
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