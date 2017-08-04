 Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов, принадлежавших связанной с экс-министром Клименко компании, - Матиос

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Главная военная прокуратура по решению Печерского суда передала 1 тыс. арестованных, задержанных Государственной пограничной службой и таможенными органами Украины, тысячу арестованных железнодорожных полувагонов", - сказал он на совместном брифинге с главой правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном в пятницу в Киеве.
А.Матиос отметил, что данные вагоны принадлежали до конфискации ООО "Юнисон Групп", которая связана с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.
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І головне- нашо Україні те залізяччя...
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составы идут сплошным потоком. НАВЕРНО БАРИГИ ИСПОЛНЯЮТ САНКЦИИ!!
Какие блин "полувагоны", там составы по пол километра .
Это наверно "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ!.
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киля бимба знал как правильно.
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https://youtu.be/2yssrd0NBdE
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Замiсть закупiвлi недостатньоï кiлькостi нових. Хитрий, цука!
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