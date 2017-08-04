 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 122-мм миномет "ДНР" в 350 м от жилого массива в Донецке, - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве в пятницу.
"На минувшей неделе наблюдатели зафиксировали 43 единицы вооружения, размещенных "с нарушением соответствующих линий отвода" - 24 в подконтрольных и 19 в неподконтрольных правительству районах", - сказал
По его словам, 29 июля беспилотник миссии зафиксировал 122-мм миномет в подконтрольном "ДНР" микрорайоне Трудовских Петровского района в Донецке.
"На расстоянии лишь 350 м от жилого массива этот миномет является непосредственной угрозой для местных жителей, поскольку неминуемым является огонь в ответ…Не удивительно, что мы фиксируем много жертв среди гражданского населения именно в этом районе", - отметил он.
Хуг также отметил, что "ДНР" попыталась спрятать от наблюдателей вооружение.
По словам замглавы миссии, с 6 мая только в микрорайоне Трудовских погибли 3 и получили ранения 20 жителей, а патрули СММ сталкивались с ограничениями в своей работе со стороны "ДНР".
"Так называемая "ДНР" - не единственная, кто размещает вооружение в жилых районах и возле них", - заявил Хуг.
В доказательство своих слов он продемонстрировал изображение, снятое, по его утверждению, беспилотником СММ 20 июля текущего года.
"Зафиксированы два миномета рядом с жилым массивом в подконтрольном правительству поселке Пески", - сказал Хуг.
Первый замглавы миссии также рассказал, что наблюдатели зафиксировали протест жителей подконтрольного властям Украины н.п.Сопино (Донецкая обл.) против окопов и блиндажей военных в их селе.
"Люди, которые принимают решения размещать силы, средства и позиции в жилых районах, также отказываются разводить силы даже на трех согласованных участках, а именно в районе Станицы Луганской, Петровского и Золотого", - отметил Хуг.
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На правой врезке видно, как его пытаются закрыть брезентом.
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