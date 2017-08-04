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 Политика Украины
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 С начала года на Донбассе погибли 59 гражданских, 282 получили ранения, - Хуг

По данным наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с начала 2017 года на Донбассе погибли 59 гражданских лиц и 282 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такие данные привел на брифинге первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Количество гражданских лиц, которые получают ранения и гибнут, растет. Количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения с начала этого года в настоящее время достигает 341 человека: 59 погибли и 282 получили ранения", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году выросло на 50%, - ОБСЕ
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А в Києві поліцаї паради водять в той час, коли потрібно захищати громадян на сході України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года на Донбассе погибли 59 гражданских, 282 получили ранения, - Хуг
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