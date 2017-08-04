 С начала года на Донбассе погибли 59 гражданских, 282 получили ранения, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такие данные привел на брифинге первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Количество гражданских лиц, которые получают ранения и гибнут, растет. Количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения с начала этого года в настоящее время достигает 341 человека: 59 погибли и 282 получили ранения", - сообщил он.
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