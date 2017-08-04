EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  718  42
Материалы по теме:
Все про:поздравление (638) Нацполиция (8254) Турчинов (3293)

 "Национальная полиция Украины вышла на новый европейский уровень", - Турчинов

Секретарь СНБО Украины А. Турчинов поздравил украинских полицейских с Днем Национальной полиции.

"Искренне поздравляю украинских полицейских с профессиональным праздником! Одной из первых реформ МВД был переход от милиции советского образца к современной европейской полиции. Национальная полиция во всех странах - это лицо страны, зеркало ее демократизма и цивилизованности", - цитирует пресс-служба СНБО поздравление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не обманите доверие людей, не подведите", - поздравление Авакова с Днем Нацполиции

"Вглядываясь в светлые молодые лица новых полицейских, понимаешь, что наша реформа продвигается успешно. Национальная полиция Украины вышла на новый европейский уровень и находится на страже прав граждан и их безопасности. Лучше всяких слов это доказывает системное улучшение показателей раскрываемости преступлений и высокий уровень доверия граждан к новой полиции", - считает Турчинов.

Читайте: Князев об успехах подчиненных за два года: "Они росли на глазах и меняли правоохранительную систему изнутри"

Он выразил уверенность, что украинские полицейские и в дальнейшем эффективно выполнять задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействию преступности, охране общественного порядка, и станут одними из лучших в Европе.

Читайте также: "С праздником вас, украинские копы!", - Порошенко поздравил полицейских со второй годовщиной Нацполиции Украины

"Желаю вам крепкого здоровья, достойного материального обеспечения, новых профессиональных побед и свершений! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! С праздником!", - говорится в поздравлении.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бросай "несчастную" Германию, приезжай наслаждаться реформами. Заодно и лицо страны, зеркало ее демократизма и цивилизованности поглядишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с ублюдочной рожей голубана,и обкончаными сиськами деевой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разве только эти лица, зеркало демократизма и цивилизованности.
https://www.youtube.com/watch?v=cXS6fzFXl_Q

Новая реФОРМА, а методы старые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мусорный секретарь СНБО поздравил мусоров с мусорным праздником.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
атброськин, деева, сабаков, голубан - бррррр, ну и рожа получается у Украины. ну нафиг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мдя... дзеркало демократизму і цивілізації ми побачили в Дніпрі і по клітках від народу по всій Україні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поліцаї - це "нові" обличчя корумпованої влади, які зголосилися її захищати всупереч Конституції України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пастор в своем репертуре. Лиши бы скуздеть для зачета! Не пришей к жилетке рукав
человек! Сидит дурью мается и изредка ляпнет хренотень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага лицо страны,особенно Деева!
Пусть сначала думает а потом глаголит,а лучше жует!Стиморол,очень хорошая вещь от глупости!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне сейчас обидно, что лицо моей Украины сравнили с идиотами сабаковскими!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапа,нет у тебя своей Украины...никогда не было и не будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Присоединяюсь. Все у нас получится и все буде УкраЇна..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у вас у соевых оптимизм на грани шизофрении! Вам бы всем доктору показаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у тебя зрадоебство на грани шизофрении. Так чем я от тебя отличаюсь? Тем что я один и тот же стакан вижу наоловину полным а ты на половину пустым да еще и с дерьмом на донышке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не пишите уважаемые плохое о пастыре! Это спонсор ЦН. Могут быть последствия.
(Например бан на 3 суток).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Под стенами прокуратуры в Одессе произошла потасовка: задержаны 6 человек (фото)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, дрыстлявый пастор точно на мухоморы перешел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо им там всем, смотрю, в виртуальной реальности, в для себя построенной Украине...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да какой для себя построенной? Они сидят как на пороховой бочке с окурками что догорают. Да эта мусорня в первую очередь бежит с корабля.
Прочитайте историю революций и бунтов разных! Это декласированный элемент эти МУСОРА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не знаю на какой там уровень вышла наша полиция,я знаю,что на её содержания из бюджета (иными словами на наш с вами счёт) выделено огромное количество денег.
Расскажите Турчинов на какой уровень вышло АТО за три года с более чем десятью тысячами погибших???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я вуже писал,что СТИМОРЛ очень поможет нашим политикам!
Потому,что им лучше жевать,нежели говорить!
То баржа с арбузами-это полет в космос,Деева лицо страны,преступность искоренили,и уровень мусоров межгалактический!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та че там!
Пастор жги!
Врать так врать!
Не на Европейский,а на межгалактический!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пастор не врёт, полиция ... так себе , но в целом оправдывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Турчинов повинен нести відповідальність за провали в 2014 році ,а він самопіарится .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это какой?Африканоукраинский?Вроде и европейский но новый!Поёт по украински, уговаривает по африкански, одета по европейски, импотентна " как вишенка на торте".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как, где, когда? Чем это доказано? Только на одного демонстранта 5 рыл полицаев.
ЭТО ДА, ВЫШЛА!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего не поменялось, ничего!!!! Как задавали вопрос:"Ну что будем оформлять, или как?" Так и задают по сей день. Карманы поменялись, а сборщики остались все те же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотіли щось інше почути від старого комсомольці,окрім "дагнать-іпєрєгнать, п'ятилєтка за трі года,і хто сьогодні умъ,чєсть і совєсть ".

Тьху,ніби савєцьку програму "Врємя" подивився.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Национальная полиция Украины вышла на новый европейский уровень", - Турчинов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти