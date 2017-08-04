 "Национальная полиция Украины вышла на новый европейский уровень", - Турчинов

"Искренне поздравляю украинских полицейских с профессиональным праздником! Одной из первых реформ МВД был переход от милиции советского образца к современной европейской полиции. Национальная полиция во всех странах - это лицо страны, зеркало ее демократизма и цивилизованности", - цитирует пресс-служба СНБО поздравление."Вглядываясь в светлые молодые лица новых полицейских, понимаешь, что наша реформа продвигается успешно. Национальная полиция Украины вышла на новый европейский уровень и находится на страже прав граждан и их безопасности. Лучше всяких слов это доказывает системное улучшение показателей раскрываемости преступлений и высокий уровень доверия граждан к новой полиции", - считает Турчинов.Он выразил уверенность, что украинские полицейские и в дальнейшем эффективно выполнять задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействию преступности, охране общественного порядка, и станут одними из лучших в Европе."Желаю вам крепкого здоровья, достойного материального обеспечения, новых профессиональных побед и свершений! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! С праздником!", - говорится в поздравлении.