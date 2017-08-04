 "Национальная полиция Украины вышла на новый европейский уровень", - Турчинов

"Искренне поздравляю украинских полицейских с профессиональным праздником! Одной из первых реформ МВД был переход от милиции советского образца к современной европейской полиции. Национальная полиция во всех странах - это лицо страны, зеркало ее демократизма и цивилизованности", - цитирует пресс-служба СНБО поздравление.
"Вглядываясь в светлые молодые лица новых полицейских, понимаешь, что наша реформа продвигается успешно. Национальная полиция Украины вышла на новый европейский уровень и находится на страже прав граждан и их безопасности. Лучше всяких слов это доказывает системное улучшение показателей раскрываемости преступлений и высокий уровень доверия граждан к новой полиции", - считает Турчинов.
Он выразил уверенность, что украинские полицейские и в дальнейшем эффективно выполнять задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействию преступности, охране общественного порядка, и станут одними из лучших в Европе.
"Желаю вам крепкого здоровья, достойного материального обеспечения, новых профессиональных побед и свершений! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! С праздником!", - говорится в поздравлении.
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https://censor.net.ua/video_news/450439/kortej_genprokurora_lutsenko_sistematicheski_narushaet_pravila_dorojnogo_dvijeniya_shemy_video
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https://www.youtube.com/watch?v=cXS6fzFXl_Q
Новая реФОРМА, а методы старые.
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человек! Сидит дурью мается и изредка ляпнет хренотень.
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Пусть сначала думает а потом глаголит,а лучше жует!Стиморол,очень хорошая вещь от глупости!
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(Например бан на 3 суток).
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Прочитайте историю революций и бунтов разных! Это декласированный элемент эти МУСОРА.
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Расскажите Турчинов на какой уровень вышло АТО за три года с более чем десятью тысячами погибших???
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Потому,что им лучше жевать,нежели говорить!
То баржа с арбузами-это полет в космос,Деева лицо страны,преступность искоренили,и уровень мусоров межгалактический!
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Пастор жги!
Врать так врать!
Не на Европейский,а на межгалактический!
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ЭТО ДА, ВЫШЛА!!
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Тьху,ніби савєцьку програму "Врємя" подивився.
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