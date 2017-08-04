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Все про:Укрзализныця (1148) Гройсман (3243) Бальчун Войцех (107)

 Луценко написал обращение к Гройсману о нецелесообразности продления контракта с Бальчуном, - "Украинская правда"

жд укрзализныця дорога железная уз ж/д укрзалізниця

Генпрокурор Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном.

Об этом говорится в обращении от 2 августа, которое есть в распоряжении "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

В нем Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".

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В частности ГПУ расследует присвоения служащими УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.

Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника Департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.

В обращении упоминается, что в конце 2016 прокуратура в Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц УЗ, которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн.

В тексте упоминается еще несколько дел, где различным способами фигурируют чиновники "Укрзализныци". В частности, есть упоминание о расследовании военной прокуратуры по факту разглашения работниками УЗ сведений, составляющих государственную тайну.

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Также указывается, что УЗ проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).

"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена ​​прежде всего ненадлежащим исполнением предправления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", - говорится в обращении Луценко.

"Учитывая изложенное считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Бальчуном", - говорится в обращении.
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юГику босс приказал, а босу фирташ велел. а фирташу рыжий поплакался...демократическая власть по-украински життя по-новому.
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Яценюк стоїть за всіма цими рухами. Бальчун - найбільш ефективний менеджер України, який перекрив мафії заробітки на десятки мільярдів доларів на рік! Бальчун вивів Укрзалізницю в прибутки з жахливої діри в 17 млрд грн в 2015 році!!!!! В 2016 році Укрзалізниця вже давала прибуток, а в 2017 році Укрзалізниця буде суперприбутковою і десятки мільярдів гривень підуть на ремонти зношених фондів, на ремонт колій, на нову сигналізацію та управління рухом, тобто безпеку перевезень, на нові вагони, на нові електровози та тепловози! Всього цього мафія не хоче! Заява Луценка це спротив мафії справжньому патріоту України - Бальчуну! Ой не дарма Луценко сидів, ой не дарма і ще сяде!
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сеня там никто. и звать его никак. пустое место. ахметов с фирташем там командуют, а со своим "голодным фронтом" у них на побегушках. как и омелян.
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класс ...мастер класс от юры , поймать за руку не могу , но чувствую шо воруеть гад
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он не не может поймать. просто там если начать ловить за руку - обязательно поймаешь кого-нибудь своего.
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Конечно, зачем барыжной власти, руководитель который забирает 300 тысяч грн. с кормушки, их же можно просто отдать Луцику, который поработает за Бальчуна регулировщиком движения локомотивов.
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До этого времени практически ни один иностранец занимавший в стране высокие посты не зарекомендовал себя с положительной стороны.Ему либо не дадут работать,либо сожрут с патрохами.
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значить Бальчун найкращий серед тієї кодли
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та пусть играет!!!. а то Польша обидится!!))))
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обязательно нужно письмо, а не просто "позвонить", чтобы потом не было как с Яныком.
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Значит хоть кто то у нас есть более менее честно работающий, если вся эта камарилья пиздаболов на него оплочилась. Жаль таки затюкают Бальчуна (
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ну, тут таке...
якщо тобі нема за що посадити конкретно Балчуна - то яке твоє генерально-собаче діло?
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Ну действительно. Если есть факты воровства - то привлекайте воров, а то "хто всрався? невістка"
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а каким боком кагтавый алкаш к Укрзализныце относится? Что, за откатами и взятками соскучилась вечнобухая обезьяна?
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Я вот тут тоже на просторах Ц.Н. писал что назначение кума алкаголика без соответствующего образования,на должность Генпрокурора,это нарушение и надругательство над конституцией!
Но мои писюльки проигнорировали.
Или харант во все не прочел.
Абыдна Да!
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так гидранту на этой должности такой неуч и нужен ...управляемый , безграмотный популист никогда не станет помехой , не станет расследовать петюнины офшоры , не посадит бойко за вышки , ахметова за ротердам ...не плокулол а благодать божия для воров
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Тогда предлагаю с Луценко тоже контракт не продлевать, там бриллиантовые прокуроры воровали, даже за руку схватили. И ничего, никто не ответил.
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за.бали, а він що хотів, щоб було все шито-крито, тихо і не було ніяких справ по розкраданню майна? Так може бути у 2 випадках: або коли ніхто не краде, або коли крадіїв не викривають. Як на мене, перший варіант з області фантастики.
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Cудя по представленной статистике, не поляка убирать нужно, а "Укрзализницю"
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Юра, ты дебил? УЗ и будет проигрывать дела коммерческим структурам, это НОРМАЛЬНО. Касаемо хищений.........Так может и тебя на свалку, раз В ТВОЁМ ВЕДОМСТВЕ ЛОВЯТ СОТРУДНИКОВ НА ВЗЯТКАХ? Что конкретно против Бальчуна есть? У него на УЗ тысячи воришек разного размера - что он должен был сделать за год, если он даже УВОЛИТЬ ИХ НЕ МОЖЕТ, пока их на горячем не ловят.
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Мне больше всего интересно, какой идиот его вообще туда назначил?
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югика пэтя назначил через козлов рады закон протащив, прикинь какой гарант
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Как по мне, большое количество уголовных дел наоборот говорит о реальной борьбе с коррупцией в отрасли, никто не покрывает воров. А то что Укрзализныця не выигрывает суды, так пусть Юрий Витальевич назовет сколько судов выиграла генеральная прокуратура.
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за взятки арестовано пятнадцать прокуроров,это только объявленых,вывод а не Луценко ли тоже должен уйти раз допускает корупцию в своем ведомстве
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И только УПячке Луценко по секрету сообщил... Больше никому!

На брехливую новость от прокремлевской "УП" радостно подхватили боты!

Ура товарищи, больше лжи и дерьма!
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Ты, не прав,это газета сырожи лещенко,самого честного журналиста в мире,соратника Михо,самого эффективного президента в мире,которые очень обижены на Украину.
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Порохобот, причем Лещенко (который в БПП) к Михо? У вас там совсем мозги щеколадом заплыли?
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Коли іноземці, маючи успішний досвід проведення реформ вдома, потрапляють в Україну і нічого не показують, то не їх в тому вина. В середовищі прокурорів-комсомольців і бидло-прем'єрів, вони не можуть мати успіху апріорі.
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омелян накапав?
шокориги вже всіх іноземців підчистили, щоб не заважали красти....
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Учитывая размер бардака среди прокуроров, круговую поруку, взяточничество, крышевание, утаивание имущества от декларирования, может, с самим Югиком контракт не продлевать?
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гаспаааада подхуйловники! вам самим от себя еще не тошнит
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Ха. Юга, дегжи аналогию: большое количество сотрудников прокуратуры задержаны и отпущены за коррупцию, вымогательство, управление ТС в нетрезвом состоянии и пр. Ты, Юга, хгеновый генпгокугог. Хуже, чем Бальчун. Тебя тоже советуем больше не назначать.
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фигня это фсё! тендэры по старой форме, а чувак может и не в курсе. ловить нужно менеджеров среднего звена.
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пауки сожрут друг друга... БПП - мёртвая "партия" блока панамских патриотов...
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А почему только по Бальчуну? Где дела по Одесскому припортовому? - почему генпрокурор не расследует причины убыточной деятельности уникального предприятия? луценко - опарыш, живущий в заднице порошенка
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Может луценко не в курсе - так пусть у гноймана узнает сколько в Украине убыточных предприятий?
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А,что Бальчун Порошенко не нравиться?Это Петр Алексеевич тебе лично сказал?А,может,ты, бот Омельяна?
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Юрик хоче мабуть кореша трудоустроить.Бо Колесо без посади й досi

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А,то что Луценко лезет в дела УЗ,это плохо.Лучше бы занимался борьбой с коррупцией в своем ведомстве,а то,что не прокурор,то миллионер.И откуда такие деньги?
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Оп-па! Картава сука самостійно визначила для Прокуратури нову роль: давати вказівки Кабінету Міністрів щодо роботи господарюючих суб"єктів.
Як чітко проглядаються грязні лапи головного Бариги країни: Гройсман Пороха послав на*уй - то він зайшов з боку Генеральної Піда**асні України. :D
Ох і весело їх всіх будуть вішати. Думаю з горя народ порве всі баяни.
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Очень интересно- сколько лет в Укрзализныце воровали и продолжают воровать/саботировать, а виноват Бальчун, который делает реальные шаги по реформированию этой клоаки! Ему что, надо было разогнать ВЕСЬ штат сотрудников, вплоть до последнего проводника??? Есть конкретные люди, есть конкретные доказательства по ним- отлично! Открывайте дела и вперед- это ваша, прокурорская, работа! А вот относительно "советов" по продлению/не продлению контракта с первым лицом- тут уж извините, не ваше собачье дело! Или Яйценюх пообещал Апачу дать отхлебнуть из кормушки под названием "Укрзализныця", если совместными усилиями удастся избавиться от последнего европейского реформатора??? И вообще, Юра, если посмотреть, кто у тебя в "прокурорах", как они "работают", и как кучеряво они "живут", то с тобой ДАВНО нужно было "разорвать контракт"!
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До Бальчуна Укрзализныця всегда была убыточной. Бальчун сделал ее прибыльной. Это потому, что Бальчун отказался участвовать в схемах по распилу бабла. Вот это ворье (Омелян, Луценко и др.) и бесится. Ведь сколько денег мимо их карманов проходит. Всегда властьимущие обогащались на Укрзализныце. А тут на тебе из-за какого-то Бальчуна деньги идут мимо карманов властей и все остаются в Укрзализныце. Нехорошо. Надо срочно убрать этого Бальчуна и вернуться с старым добрым схемам распилов и откатов.
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Всё это дело рук Ахметова . Вообще он давно приказывает в Украине.
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Так а кто у нас главный мент и должен всех ловить? Может на Юрика поменять на немецкого копа?
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Какой с него прокуров , как впрочем с Авакова коп ?
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Когда же вы найдёте время заниматься своими непосредственными обязанностями?
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И всех этих казнокрадов назначил Бальчун? Так он только в апреле 16 назначен..
Юрасик а скольких из перечисленных ты с клевретами посадил реально? Ахметке взарез льготы нужны? Телепат хренов.
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Югик не понимает , что опять в тюрьме может оказаться ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко написал обращение к Гройсману о нецелесообразности продления контракта с Бальчуном, - "Украинская правда"
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