 Луценко написал обращение к Гройсману о нецелесообразности продления контракта с Бальчуном, - "Украинская правда"

Об этом говорится в обращении от 2 августа, которое есть в распоряжении "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.
В нем Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".
В частности ГПУ расследует присвоения служащими УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.
Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника Департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.
В обращении упоминается, что в конце 2016 прокуратура в Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц УЗ, которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн.
В тексте упоминается еще несколько дел, где различным способами фигурируют чиновники "Укрзализныци". В частности, есть упоминание о расследовании военной прокуратуры по факту разглашения работниками УЗ сведений, составляющих государственную тайну.
Также указывается, что УЗ проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).
"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена прежде всего ненадлежащим исполнением предправления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", - говорится в обращении Луценко.
"Учитывая изложенное считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Бальчуном", - говорится в обращении.
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демократическая власть по-украинскижиття по-новому.
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якщо тобі нема за що посадити конкретно Балчуна - то яке твоє генерально-собаче діло?
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http://fakty.ua/241040-v-nikolaeve-luchshego-zheleznodorozhnika-ukrainy-pojmali-pri-popytke-ukrast-1000-litrov-solyarki-foto
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Но мои писюльки проигнорировали.
Или харант во все не прочел.
Абыдна Да!
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На брехливую новость от прокремлевской "УП" радостно подхватили боты!
Ура товарищи, больше лжи и дерьма!
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шокориги вже всіх іноземців підчистили, щоб не заважали красти....
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Як чітко проглядаються грязні лапи головного Бариги країни: Гройсман Пороха послав на*уй - то він зайшов з боку Генеральної Піда**асні України. :D
Ох і весело їх всіх будуть вішати. Думаю з горя народ порве всі баяни.
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Юрасик а скольких из перечисленных ты с клевретами посадил реально? Ахметке взарез льготы нужны? Телепат хренов.
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https://www.youtube.com/watch?v=VXuVwsW0BfM
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