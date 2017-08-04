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Все про:Динамо (711) Лига Европы (108) футбол (3159)

 Киевское "Динамо" сыграет в плей-офф отбора Лиги Европы с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с белорусским БАТЭ

лига европы

Состоялась жеребьевка заключительного раунда отбора Лиги Европы.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка последнего раунда квалификации - плеф-офф - Лиги Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно результатам жеребьевки, киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с БАТЭ (Беларусь).

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Первые матчи пройдут в Фуншале (Португалия) и Борисове (Беларусь). Игры состоятся 17 и 24 августа.

Напомним, "Динамо" в 3-м раунде отбора Лиги Чемпионов проиграло по сумме двух матчей швейцарскому "Янг Бойз" (3:1, 0:2), а "Александрия" в 3-м раунде Лиги Европы обыграла румынскую "Астру" (0:0, 1:0).

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Останній раз дивився футбол, коли був живий Лобановський. Потім нашим гравцям замінили праву ногу на дві лівих і гра втратила смисл.
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Та то ти просто такий сраний вболівальник, а футбол тут ні до чого, йди грати в "чапаєва"...
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Не нервуй, хлопче. Я взагалі не футбольний фанат і не прихильник цтого виду спорту, але погодься, що зараз у нас немає ні нормальної збірної, ні нормальної клубної команди. Так, що я граю в "чапаєва", а ти покрути спінер, кажуть заспокоює.
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Як казав відомий блогер Петро Бапмер: "Ти грати будеш, сука - чи ти будеш падати?"
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я даже такой команды с Португалии не знаю, мда. с уровня Порто и до...
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какая разница, все равно просрут позорники, сил уже нет смотреть
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Ди намо проиграло уже всё что могло.Остался только отбор лиги Европы.
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суркис очень талантливый руководитель, верю,что сможет построить отличную команду.
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Ну да очень талантливый, даже в свое время, не мог шубу в виде взятки дать нормально буржуйному арбитру.
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Обратно в пролете Суркисята! Португальцы посильнее швейцарцев, которым просрали.
Футболу в Украине конец наступает. Осталось 12 команд которые на грани себя содержать. Наверно только "кроты" Ахметовские останутся на плаву.
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ахметовские кроты просрали этим же швейцарцам в прошлом году, память твоя девичья.
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Плей-офф-это я так понял последний шанс на вылет для Динамо
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Так, так в португалии в футбол умеют играть лучьше чем в швейцарии. Случайно выиграли у шахтёра.
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Маритимуму....какой кошмар опять для Динамо
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Смотреть ЭТО мохут только мазохисты. Кстати, эти рукожопы из Янг Бойз, надравшие задницу Динамо, попались кацапскому ЦСКА. Обидно, но мордовские негры оттрахают эту дворовую команду скорее всего без проблем. Суркисов - накормить принудительно свининой надо ...
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Зрадофилы в футболе разбираются так же, как и в политике
Полные дауны. Зачем писать о том, о чём не имеешь представления?
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Маритиму середняк в Португалии, Янг бойз среди лидеров в Швейцарии, так что они примерно одного уровня, должны проходить по идее, Бате с Александрией непонятно, беларусы не впечатляют в этом сезоне а у Александрии мало опыта .
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Цензор.НЕТНовостиСпортКиевское "Динамо" сыграет в плей-офф отбора Лиги Европы с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с белорусским БАТЭ
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