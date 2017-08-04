 Киевское "Динамо" сыграет в плей-офф отбора Лиги Европы с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с белорусским БАТЭ

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка последнего раунда квалификации - плеф-офф - Лиги Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно результатам жеребьевки, киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму", а "Александрия" - с БАТЭ (Беларусь).
Первые матчи пройдут в Фуншале (Португалия) и Борисове (Беларусь). Игры состоятся 17 и 24 августа.
Напомним, "Динамо" в 3-м раунде отбора Лиги Чемпионов проиграло по сумме двух матчей швейцарскому "Янг Бойз" (3:1, 0:2), а "Александрия" в 3-м раунде Лиги Европы обыграла румынскую "Астру" (0:0, 1:0).
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Футболу в Украине конец наступает. Осталось 12 команд которые на грани себя содержать. Наверно только "кроты" Ахметовские останутся на плаву.
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Полные дауны. Зачем писать о том, о чём не имеешь представления?
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