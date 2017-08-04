 С начала года в Украину не пустили более 10 тысяч иностранцев, из которых свыше 3 тысяч - россияне, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь службы Олег Слободян.
"С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч - россияне", - сказал Олег Слободян.
Он также добавил, что только в течение суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.
Как сообщалось ранее, сотрудники Государственной пограничной службы в первой половине 2017 года задержали 1 059 нелегальных мигрантов.
604 22
Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян(222)
Глава Госпогранслужбы Назаренко подал в отставку, - Слободян(18)
С начала действия безвиза только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС, - Слободян(8)
Биометрический контроль для иностранцев Украина введет со следующего года, - Госпогранслужба(28)
Кандидат до Київради Слободян роздає виборцям шпроти. ФОТОФАКТ(0)
Более 95 тысяч граждан Украины воспользовались правом беспрепятственного въезда в страны ЕС, - Слободян(12)
Суд арестовал сотрудников ФСБ на 15 суток, задержанных ночью на Херсонщине, - Слободян(69)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Из 10 000 только три!
Кацапов вобще сюда пуска не надо!
Причем ни хороших,ни плохих!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В отличие от запорожцев, которые гасили вату зелёнкОЙ, мукОЙ и яйцами, в Лондоне подошли к этому более серьёзно - там гасят вату кислотОЙ:
Ответить
Ответить
Ответить