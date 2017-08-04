EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  604  22
Все про:Госпогранслужба (2931) иностранец (247) Слободян (228)

 С начала года в Украину не пустили более 10 тысяч иностранцев, из которых свыше 3 тысяч - россияне, - Слободян

госпогранслужба слободян

С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч - россияне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь службы Олег Слободян.

"С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч - россияне", - сказал Олег Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян

 Он также добавил, что только в течение суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.

Как сообщалось ранее, сотрудники Государственной пограничной службы в первой половине 2017 года задержали 1 059 нелегальных мигрантов.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я зараз заплачу з горя від такої сумної новини!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россиян вообще нельзя пускать,чего они тут забыли?Где визовый режим с врагом?Почему идет усиленными темпами торговля с врагом в том числе и Порошенко продает врагу свои конфеты.Совесть есть хоть на грамм?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как то маловато кацапов не пустили.
Из 10 000 только три!
Кацапов вобще сюда пуска не надо!
Причем ни хороших,ни плохих!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а у меня сейчас мои родственники с Украины гостят, спасибо Вам за безвиз, следующая степень для моих-обучение в Германии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ко мне вчера родственник приехал с Питера в отпуск - вчера весь вечер рассказывал как пендосы Украину с рашкой поссорили и какие мы неблагодарные.... Сидел и охреневал - не докажешь ничего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ах вот откуда от вас иногда русью пахнет. Сочувствую
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Valeria Bartok 9edd6a5b - моя собака тоже иногда других под хвостом обнюхивает..., но что бы через монитор...- силен ты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так и сказали- НАКУЙ С ПЛЯЖА??? НЕ БЕСПОКОИТ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А те кацапы , которых пустили , слезно обещали не пакостить? Вы им поверили ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если те страны начнут не пускать украинцев к себе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ЛОНДОНЕ НАЧАЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ ОХОТА НА КАЦАПОВ

В отличие от запорожцев, которые гасили вату зелёнкОЙ, мукОЙ и яйцами, в Лондоне подошли к этому более серьёзно - там гасят вату кислотОЙ:


 показать весь комментарий
Ответить
 
надо было в 2014 не пускать, а то лезли как саранча
 показать весь комментарий
Ответить
 
да шоб меня крымские медведи загрызли!!! Давайте порошенка не пустим! А??? какаво? Хороша идея?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в Украину не пустили более 10 тысяч иностранцев, из которых свыше 3 тысяч - россияне, - Слободян
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти