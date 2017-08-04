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 Политика Украины, Экономика
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Все про:тарифы (1482) уголь (698) Минэнергоугля (508) электроэнергия (54)

 Цена угля из США не повлияет на тарифы для населения, - Минэнергоугля

тарифы

Высокая стоимость дефицитного угля антрацитовой группы, который будет поставляться из США в Украину для работы Трипольской ТЭС государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", не будет влиять на тарифы для населения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталия Бойко.

"Министерство не ожидает пересмотра такого тарифа (для населения. - Ред.), поскольку для нас важно то, что эта цена вписывается в тот тариф, который был заложен в финансовый план "Центрэнерго", принятый в марте этого года. Соответственно, для "Центрэнерго" - это та рамка, которую они могут себе позволить", - сказала Бойко.

Как сообщалось, Украина сэкономила 2,7 млн тонн антрацита за время чрезвычайных мер в энергетике. По данным Кабмина, запасы на сегодня составляют 867 тыс. тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик
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"роттердам++++++" окупит уголь, даже если его ведрами носить через океан.
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какая цена этого угля , тайна покрытая мраком или ротердам уже наверно подешевле будет
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Отвечая на вопрос о цене топлива, руководитель Центрэнерго отметил, что стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, добавив, что цена угля первой поставки составляет $113/т.
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что и требовалось доказать ...30 $ на тонне , пусть доставка около10 $ , остаток 20 - это что , на жизеь по новому ...
В январе 2017 года цена энергетического угля CIF ARA (в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена) увеличилась на 80,4%, или на $37 за тонну, до $83, по сравнению с ценами в январе 2016 (тогда она составляла $46 за тонну).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3021045
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30 апреля 2009 Группа "Метинвест" Рината Ахметова купила свой первый актив в США - 100% американской угольной компании United Coal Company. Ее стоимость эксперты оценивают в 0,9-1,4 миллиарда долларов. Сделка позволит компании стать первой в Украине, полностью обеспечивающей себя всеми видами сырья. шо ордло шо роттердам+ шо сша ЭТО ОДЫН углеруб шоб тебя успокоить 4 8 2017 г Цена угля из США не повлияет на тарифы для населения, - Минэнергоугля тарифы для населения, Центрэнерго, не будет влиять на тарифы для населения.
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Если интересно , 6600 стоит орех для населения , уже на складах , цена в прошлом году была 3900 грн .
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Угу. Ты фразу зацени: "...поскольку для нас важно то, что эта цена вписывается в тот тариф, который был заложен в финансовый план". Т.е. более дорогой уголь с доставкой из Америки вполне себе вписывается в тариф финансового плана, который верстался до блокады, под цену более дешевого донецкого угля с доставкой оттуда же. Классно, правда?
Так и хочется завершить пассаж Наталии Бойко: "Раньше мы пилили дофига разницы. Сейчас станем чуток поменьше, бо тарифы повышать уже ссым, шо вы нас на вилы подымать начнете."
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Возить из ОРДЛО некачественный и экологически вредный уголь - это исключительно коммерческий интерес некоторые люди заинтересованы в том, чтобы Украина испытывала зависимость от поставок антрацита из оккупированных районов,

"При действующей формуле "Роттердам плюс" можно было спокойно импортировать антрацит. Но если при "Роттердам плюс" брать свой дешевый уголь, то возникает дополнительная маржа, более 1 млрд грн в месяц"это тебе не ведрами через океан а тачками через линию войны
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Возить из ОРДЛО некачественный и экологически вредный уголь
То есть раньше всё время это был нормальный уголь, а теперь вдруг стал некачественным и вредным?)))) Что за детский сад))) Тем более что дешевле американского почти в два раза. А то что говорит какой то заместитель- туфта. Стопудово повысят тарифы.... А то Путин нападёт...
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Киевский городской совет принял историческое решение прекратить действие соглашения по управлению теплоснабжением столицы с «Киевэнерго» Рината Ахметова после завершения отопительного сезона 2017-2018 годов. С этих пор город будет самостоятельно обеспечивать теплом киевлян - пока не найдет подходящего концессионера.
КГГА ведет переговоры об управлении энергетикой Киева с финнами
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Население ??? Правильно,УКРАИНЦЫ перестали быть НАРОДОМ а стали населением,которое воры шпилят и в хвост и в гриву !!!
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))))))))))))вот самая банальная схема создания зрады из всего что читаешь - так можно и в Надобраніч діти кучу зрады найти
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Он таки в чём-то прав. Если "рамка" настолько свободна, значит Центрэнерго продаёт (например) киловатт за гривну при стоимости тонны угля в 1000грн, но будет продавать тот же киловатт за ту же гривну при цене угля в 800грн. В случае выхода цены угля за "рамку" тарифы будут повышены, т.к. работать в убыток никто не хочет. Однобокая рамка получается.
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Цілком вірно, народ такого знущання не стерпів би, а населення і не таке здужає!!! )))
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вот и иди на свою надобраніч там соевые сказки рассказывай и наслаждайся,что там зрады нет...
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А они им - народом - были? Стадо равнодушно жевало жвачку и ждало кто победит в 2014 году. Теперь стадо все так же, ритмично двигая челюстями, наблюдает за тем как его "шпилят в хвост и в гриву". Усилия небольшого процента, которые реально что-то хотели и хотят изменить к лучшему погоды не делают...
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Нехерасе " рамочка" ценовая была установлена! Что пофиг, ли с луганды уголек,что с США- в рамочку вписываются!... Ото жирку в тарифах накручено..
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За морем телушка ценой полушка, да рупь перевоз! Сейчас "барыги шоколадные" накрутят себе в карман.
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" А в остальном прекрасная маркиза -все хорошо , все хорошо !!)))
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Якщо вписується Пенсільванське вугілля, то коли було вугілля з Донбаса, то народ тупо грабували !!!)))
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В США уголь лучше! Каждый камушек завернут в красивую обертку!
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Если план блокады верстался теми, кому это было выгодно, то ,походу, засветился ещё один игрок. Или это просто бескорыстный доброжелатель.
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Да тут все просто. Петя поехал в США встретиться с Трампом и сказал, что будет покупать уголь. Подобное уже было с ЮАР.
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ахметов купил шахты в сша а фирма через которую идет закупка-вайцмана! оцените красоту схемы!
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Это значит одно - цена угля нашего настолько завышена, что покупка угля в США вообще никак не влияет на тарифы.
Когда мне расскажут за что я плачу, где расчеты тарифов, бляди шоколадные?
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Когда мне расскажут за что я плачу, где расчеты тарифов
Мне кажется ответ уже был дан: Повоняете и заткнётесь(с)))))
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Значит тарифы заранее подняли,причем необоснованно.Возили уголек с лнр-днр,россии,что рядышком-цена та же,что и теперь, когда везут с обратной стороны земного шара.Или тогда была цена завышена, или теперь в ущерб себе работают,или за доставку не платят?
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Значит нам сепаратисты через Ахметова продавали дешевую угольную антрацитовую пыль по цене качественного антрацита из США. Так еще и доставка из США и ОРДЛО вроде как не в одной цене.... Кто ответит за коррупцию в сфере энергетики?
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ну так возили уголь с лугандона а в тариф заложили доставку с Роттердама и ещё долги лугандона поставщик (Ахметов, Григоришин) должны расписать на всех потребителей, ну не будут же они сами компенсировать? Вот и был 3 раза подъём тарифов на свет. Но маржа такая заложена что можно и с СшА возить уголь)
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А на сколько Аргентина дальше от США?Аргентинский антрацит с учетом добычи,доставки в порт ,погрузеке ипри доставке за высше пять тысяч км а украинский порт стоил для страны 105 баксов а выгрузка и перевозка по Украине на дальность 300-500км уже стоила 125 баксов так что ТЕЦ этгт уже дешевый уголь покупала за 230 баксов.Почему сдырництвом украинских махинаторов в итоге получивших баснословный барыш не занялись СБУ.
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потому, что СБУ и вся остальная срань- барыгины ставленники, которые активно грабят и страну и народ , а награбят - уедут в израиль
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тарифы загнули до такой степени уроды что никакая цена не повлияет мрази юди
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Что и требовалось доказать. Барыгам будет страшновато оформлять американский уголь через Вротердам++, так как американцы будут контролировать куда и за сколько уголь пошел.
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слов нет, одна ненависть к шидовским барыгам, это же с каким запасом с нас дерут кожу, если везут уголь с другого конца планеты и на цену не повлияет
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"эта цена вписывается в тот тариф"_________?????????? хуясебе "писатели"...
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дебіли плять ...озвучте тварі хто "ЗАПЛАТИТЬ" ?
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Вот так признаваться, что вы нас "кидали" два года подряд?Даже если уголь стоил 60$/тонну получается мы как минимум в два раза переплачивали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦена угля из США не повлияет на тарифы для населения, - Минэнергоугля
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