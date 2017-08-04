 Цена угля из США не повлияет на тарифы для населения, - Минэнергоугля

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталия Бойко.
"Министерство не ожидает пересмотра такого тарифа (для населения. - Ред.), поскольку для нас важно то, что эта цена вписывается в тот тариф, который был заложен в финансовый план "Центрэнерго", принятый в марте этого года. Соответственно, для "Центрэнерго" - это та рамка, которую они могут себе позволить", - сказала Бойко.
Как сообщалось, Украина сэкономила 2,7 млн тонн антрацита за время чрезвычайных мер в энергетике. По данным Кабмина, запасы на сегодня составляют 867 тыс. тонн.
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В январе 2017 года цена энергетического угля CIF ARA (в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена) увеличилась на 80,4%, или на $37 за тонну, до $83, по сравнению с ценами в январе 2016 (тогда она составляла $46 за тонну).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3021045
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Так и хочется завершить пассаж Наталии Бойко: "Раньше мы пилили дофига разницы. Сейчас станем чуток поменьше, бо тарифы повышать уже ссым, шо вы нас на вилы подымать начнете."
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"При действующей формуле "Роттердам плюс" можно было спокойно импортировать антрацит. Но если при "Роттердам плюс" брать свой дешевый уголь, то возникает дополнительная маржа, более 1 млрд грн в месяц"это тебе не ведрами через океан а тачками через линию войны
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То есть раньше всё время это был нормальный уголь, а теперь вдруг стал некачественным и вредным?)))) Что за детский сад))) Тем более что дешевле американского почти в два раза. А то что говорит какой то заместитель- туфта. Стопудово повысят тарифы.... А то Путин нападёт...
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КГГА ведет переговоры об управлении энергетикой Киева с финнами
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Когда мне расскажут за что я плачу, где расчеты тарифов, бляди шоколадные?
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Мне кажется ответ уже был дан: Повоняете и заткнётесь(с)))))
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