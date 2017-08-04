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Все про:адвокат (976) Крым (20301) СИЗО (973) Полозов (240) Чийгоз (124)

 Чийгозу впервые за 2,5 года принесли письма в СИЗО, – адвокат

чийгоз

Одному из лидеров крымских татар, арестованному в Крыму, Ахтему Чийгозу накануне, 3 августа, впервые за 2,5 года пребывания под стражей в СИЗО Симферополя принесли написанные ему письма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Впервые за 2,5 года удержания в СИЗО Ахтему Чийгозу принесли письма. Целую пачку за все это время. Письма со словами поддержки из Украины, России и других стран. Ахтем Чийгоз попросил передать слова благодарности всем, кто поддержал его. Поддержка политзаключенных дает им силы в борьбе, дает надежду на победу", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Чийгоза подходит к завершению. Несмотря на отсутствие доказательств его вины, приговор будет обвинительный. Главная интрига - сколько ему дадут, - Полозов

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Эмирвалиеву. Все они обвинения против себя отвергают.
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