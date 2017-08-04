 В Украине зарегистрирован пятый случай столбняка за год: 3-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - Минздрав

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минздрава в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине зарегистрирован новый случай столбняка. Ребенок 3,5 лет из Новояворовска Львовской области в тяжелом состоянии, оказывают всю необходимую помощь. В больнице, где он находится, ребенку сразу ввели иммуноглобулин. По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос, когда возбудитель столбняка попал в организм через слизистую оболочку. Ребенок не был вакцинирован", - рассказали в Минздраве.
"Это уже 5-й случай столбняка среди детей в Украине в этом году. Ни один из больных не был привит. Столбняк - это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%. Предотвратить столбняка можно только вакцинацией. Просим родителей вакцинировать детей в соответствии с украинским календарем плановых прививок и догнать пропущенные дозы, если ребенок не был вакцинирован вовремя", - добавили в министерстве.
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Столбняк - анаэробная бактерия, в открытой ране не развивается, срок развития - большой, т.е. ребенка несколько дней лихорадило, он плакал, всем, в том числе родителям, было похуй, а вот прививки (их отсутствие) виновато??? Это ж какой моральной мразью надо быть, чтобы такое писать!
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