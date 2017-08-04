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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (286) дети (3263) Минздрав (1419) прививка (44)

 В Украине зарегистрирован пятый случай столбняка за год: 3-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - Минздрав

В с.Новояворовск Львовской области госпитализирована в тяжелом состоянии ребенок 3,5 лет с диагнозом "столбняк".

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минздрава в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине зарегистрирован новый случай столбняка. Ребенок 3,5 лет из Новояворовска Львовской области в тяжелом состоянии, оказывают всю необходимую помощь. В больнице, где он находится, ребенку сразу ввели иммуноглобулин. По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос, когда возбудитель столбняка попал в организм через слизистую оболочку. Ребенок не был вакцинирован", - рассказали в Минздраве.

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"Это уже 5-й случай столбняка среди детей в Украине в этом году. Ни один из больных не был привит. Столбняк - это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%. Предотвратить столбняка можно только вакцинацией. Просим родителей вакцинировать детей в соответствии с украинским календарем плановых прививок и догнать пропущенные дозы, если ребенок не был вакцинирован вовремя", - добавили в министерстве.


В Украине зарегистрирован пятый случай столбняка за год: 3-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - Минздрав 01
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столбняк,ботулизм-биологическое оружие + коррупция кому это выгодно?
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Тем, кто проводит не один год так называемую медицинскую "РЕХФОРМУ", наживаясь на горе людей и набивая баблом свои разбухшие "кэши".
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Геноцид народа. С одной стороны перебои с нужными прививками - такими как туберкулез,столбняк,полиомиелит и дифтерия.С другой стороны масса ненужных прививок,которые перегружают иммунную систему грудных детей и младшего возраста.Плюс не было долгое время вообще вакцины от бешенства в случае укуса больным животным и люди просто погибали.Плюс не было противоботулинической сыворотки и десятки человек погибли в этом году.Наплевательское отношение к народу. Сверхнаплевательское. Я уже не говорю про недоступность и дороговизну онкологического лечения в то время как онкология Украину просто захлестывает. Я уже не говорю про отвратительный контроль за качеством продуктов. Зачем народ избрал эту власть,которая его гробит ,непонятно,просто мазохизм какой-то,патология.
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ну так то ж не її дитина померла! своїм ,мабуть, усім щеплення провела!
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Дякую за підтримку! Я вибачаюсь за мотивовану лексику, але тільки перед вами.
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При чем здесь заболевший ребенок? Я написала что есть нужные прививки от смертельных заболеваний,такие как столбняк,полиомиелит,и ненужные - например Гепатит В,от которого в СССР никто никогда не прививал,или краснуха,которая проходит за 3 дня без лечения.Ты читай внимательно что люди пишут,а потом свои комментарии строчи.
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Изучайте опыт Японии. Кажется, у них меньше всего прививок детям до года. Японцы, по Вашим понятиям, мудаки все?
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не неси дурниць,Японія є сама дісциплінована у справах щеплень країна,в них ще є окремо щеплення від японського енцефоліту!
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Ща вылезут антивакцинаторы. "Ну и хоррошо что ребенок так сладко умер. Зато прививок избежал! А вы , все кто прививает своих детей - лохи!"
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Ну вот вам и результат борьбы родителей против вакцинации детей.
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Скоро и чума будет с такими врачами, они хуже "новых полицаев" требуют деньги низачто.
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Хорошо бы ещё статистику пагубных последствий после прививок. Люблю оппонентов с двух сторон слушать.
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шяс тут начнут втирать что прививки это зло и вообще отрава. Хотя сами привиты еще при совке и никто у вас не спрашивал. Не были привиты, с большой долей вероятности были бы в гробу.
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г-жа Супрун занята проверкой документов об украинском гражданстве.
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Нельзя просто вот интеллигентно так вот мягко и взвешенно реагировать на призывы не прививать детей. За каждым таким призывом стоит искалеченная жизнь. Вы представляете что прийдется перенести этому 3-летнему ребенку и его родителям? И то , только в том случае если он попадет в те 25% статистики выживших. 50 на 50 - это академические цифры. В реальности летальность от столбняка никогда не меньше 70-75%.
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ЗАКРИЙТЕ ТОГО СВОГО РОТА,ШАНОВНІ "УСЕЗНАЙКИ" ТА НЕНАВИСНИКИ ЩЕПЛЕНЬ!ВЕСЬ СВІТ ПРОВОДИТЬ ЩЕПЛЕННЯ А МИ-ДУЖЕ ВУМНІ?! КРАЩЕ ДАЙТЕ ЛІКАРЯМ СПОКІЙНО ПРАЦЮВАТИ!
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ага, нулевая лина-гавнина, расскажи эти вонючие сказки жертвам медиков
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Т.е., по мнению журнашлюшек и врочей, был бы ребенок привитык то хуярил бы дальше с чем-то в носу и был бы здоров и весел????

Столбняк - анаэробная бактерия, в открытой ране не развивается, срок развития - большой, т.е. ребенка несколько дней лихорадило, он плакал, всем, в том числе родителям, было похуй, а вот прививки (их отсутствие) виновато??? Это ж какой моральной мразью надо быть, чтобы такое писать!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине зарегистрирован пятый случай столбняка за год: 3-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - Минздрав
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