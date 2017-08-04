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 Один военнослужащий погиб, пятеро травмированы из-за разрыва артиллерийского боеприпаса во время учений на полигоне в Киевской области, - Генштаб ВСУ

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Раненным военнослужащим оказана медпомощь. На данный момент они находятся в медучреждении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 04 августа, около 11:00 на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Раненым оказана неотложная медицинская помощь. Они эвакуированы в медицинское учреждение. На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причин и обстоятельств чрезвычайной ситуации", - рассказали в ведомстве.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин военнослужащий погиб, пятеро травмированы из-за разрыва артиллерийского боеприпаса во время учений на полигоне в Киевской области, - Генштаб ВСУ
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