 "Повышения пенсионного возраста не будет", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook.
"Повышения пенсионного возраста не будет. Эту позицию наше правительство отстояло в переговорах с МВФ, эта позиция заложена в основу пенсионной реформы. По достижении 60 лет человек сможет выйти на пенсию", - написал он.
По словам Гройсмана, правительство намерено ликвидировать "уравниловку", когда размер пенсии практически не зависит от количества отработанных лет.
"Что происходит сейчас? Чтобы выйти на пенсию, достаточно иметь 15 лет стажа. То есть, если человек начал работать в 25 лет, уже в 40, по нашим законам, она может уволиться с работы и ждать пенсию. А в 60 лет начнет получать почти такую же пенсию как и тот, кто проработал 30-40 лет. Мы увеличили страховой стаж, необходимый для оформления пенсии, до 25 лет. Если бы было поднятие пенсионного возраста, все, независимо от количества стажа, должны были бы выходить на пенсию в 63 или в 65 лет", - написал он.
По его словам, после реформы позже выходить на пенсию будут только те, кто не имеет необходимого количества стажа, в чем и состоит "принципиальная разница". Гройсман также отметил, что в следующем году будут выходить на пенсию люди 1958 года рождения.
"Предварительные расчеты показывают, что до 90% из них добросовестно работали всю свою жизнь и имеют необходимый стаж и даже больше. То есть, подавляющее большинство 60-летних украинцев смогут без проблем оформить пенсию по возрасту. Что касается тех процентов, кому по каким-то причинам не хватит лет стажа, то у них будет возможность или еще год-два поработать, или же получить помощь от государства, но не из Пенсионного фонда", - подчеркнул Гройсман.
3131 70
"Спасибо за непревзойденные поединки и победы!", - Гройсман пожелал Владимиру Кличко новых успехов(28)
Это решение - сильный и необходимый шаг в поддержку Украины, - Гройсман о новых санкциях США против России(109)
Восстанавливаем справедливость - возвращаем народу Украины то, что ему положено! - Гройсман о возврате Межигорья(40)
Украинцы будут платить за фактически потребленные объемы коммунальных услуг, - Гройсман о вступившем в силу законе(113)
Две информации, которые неумолимо опровергают искусственный оптимизм "порохоботов"(0)
"Благодаря ProZorro за год нам удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств", - Гройсман(79)
"Наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям", - Гройсман. ИНФОГРАФИКА(118)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это как с растаможкой авто: тариф снизили, а стоимость первой регистрации подняли до небес!
Ответить
Ответить
лозунг- даешь каждому спермотозойду и яйцеклетке..... Трудовую книжку
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бывают люди, которые смотрят на мир через розовые очки.
Но местные допысувачи смотрят на мир через очки из говна.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ведь таки есть методы против воров и корупционеров.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Возраст и трудовой стаж - одно и тоже?
Ответить
Ответить
" при стаже 40 лет ты сможешь получать пенсию в 35? при некоторых условиях это становится одно и тоже" - ЧТО СИЕ ЗНАЧИТ?
Ответить
Ответить
Ответить
Да, это практически в данной ситуации одно и то же. Вместо затруднения выхода на пенсию пенсионным возрастом получили затруднение трудовым стажем.
Ответить
Ответить
Одного трёпа о заботе порохатых действительно мало.
Ответить
Ответить
1 Куда деваются мои отчисления в ПФ если я не добрал стажа?
2 Я за 20 лет могу больше денег отчислить чем кто то за 35 лет но ему дадут пенсию а мне нет что с этим делать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так вот, если ему посчасливиться дожить до 60 лет - пенсия не светит (а за газ-свет - плати, лекарства (не дай Боже) покупай и те молоком и яйцами не возьмут, ну разве что по...яйцам)
в 63 на пенсию (и вроде бы пенсионный возраст не повышали?) или 65 -возможно, а там и место присматривай (ибо нелеченные и пропахавшие тяжело всю жизнь долго не живут)
хотя кого интересуют эти нищие селяне?
а они доэкономились так, что газ включали только в сильные морозы, опять лепят печи-мазанки и топят сушеным кизяком с соломой (не вру и не утрирую), кукурузными початками и всякой дрянью (ибо уголек и дрова тоже "кусаются")
и самое главное, когда люди себе во всем отказывали, чтобы помочь встать на ноги детям... но не тому детей они своих учили (не врать, не красть, работать от зари до зари...) поэтому и нищие дети не могут помочь своим родителям, которым пенсия не светит, а светит... налог на роскошь (это сарай и нужник и курятник и хатка...) с кого же еще драть то?
очень длинно получилось, извините!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Службовци" будут идти на пенсию в 40 лет, как и шли.
Ответить
Ответить
Ответить