EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Экономика
  3131  70
Все про:пенсионная реформа (957) пенсионный возраст (744) пенсия (1653) Гройсман (3243)

 "Повышения пенсионного возраста не будет", - Гройсман

пенсич

Кабинет Министров Украины не намерен повышать пенсионный возраст.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook.

"Повышения пенсионного возраста не будет. Эту позицию наше правительство отстояло в переговорах с МВФ, эта позиция заложена в основу пенсионной реформы. По достижении 60 лет человек сможет выйти на пенсию", - написал он.

По словам Гройсмана, правительство намерено ликвидировать "уравниловку", когда размер пенсии практически не зависит от количества отработанных лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионная реформа потребует дополнительно 12 млрд грн в этом году и 40 млрд грн в 2018-м, - Минсоцполитики

"Что происходит сейчас? Чтобы выйти на пенсию, достаточно иметь 15 лет стажа. То есть, если человек начал работать в 25 лет, уже в 40, по нашим законам, она может уволиться с работы и ждать пенсию. А в 60 лет начнет получать почти такую же пенсию как и тот, кто проработал 30-40 лет. Мы увеличили страховой стаж, необходимый для оформления пенсии, до 25 лет. Если бы было поднятие пенсионного возраста, все, независимо от количества стажа, должны были бы выходить на пенсию в 63 или в 65 лет", - написал он.

По его словам, после реформы позже выходить на пенсию будут только те, кто не имеет необходимого количества стажа, в чем и состоит "принципиальная разница". Гройсман также отметил, что в следующем году будут выходить на пенсию люди 1958 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман

"Предварительные расчеты показывают, что до 90% из них добросовестно работали всю свою жизнь и имеют необходимый стаж и даже больше. То есть, подавляющее большинство 60-летних украинцев смогут без проблем оформить пенсию по возрасту. Что касается тех процентов, кому по каким-то причинам не хватит лет стажа, то у них будет возможность или еще год-два поработать, или же получить помощь от государства, но не из Пенсионного фонда", - подчеркнул Гройсман.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да,будет ГЕНОЦИД и до пенсии хрен,кто кроме Гройсманов доживёт !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
те же кацапским езыком пишут,причем практически каждую неделю,что повышения пенсионного возраста не будет.очем ты еще чирикаешь?а нащот умирать-или сам решай,или жди решения боженьки .причем здесь гройсман?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да,всё будет нормально,40-50-60-70 лет трудового стажа,а возраст нет !При чём тут гройсман ? Конечно не при чём ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у кого?у тебя? все сразу поверили и заапплодировали.вытиран ты наш общеизвестный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сам то ты понял,что написал? Тебе бы надо пролечиться ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повышения пенсионного возраста не будет. Пенсию будут получать те, у кого 120 лет страхового стажа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фантазия у тебя развитая .особенно в выбирании никнеймов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брехло. Будет трудовой стаж поднят, но соевые схавают, хоть и подохнут в минстеце за стаж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а нафига невыжившим пенсии? с логикой давно встречался?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я к тому, что с таки "реХерматорами" доживут (до пенсии) немногие!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После реформы кроме ЧИНОВНИКОВ никто на пенсию не выйдет НЕ БУДЕТ СТАЖА!! А насчет уравниловки вообще БРЕХНЯ все будут иметь МИНИМУМ просто потому что коэфициент стажа уравняли для всех и при том уменьшили был 1.35 стал 1 ДЛЯ ВСЕХ!! И похеру какой у тебя стаж 35 или 37 или 105 всем 1!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПОменяли правила игры за один день!!!! кто поверит когда небудь государству если оно еще протянет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не поменяли, они же давно скулят, что возраст не тронут, но стаж увеличат, кстати если не хватает, то стаж можно прикупить у гроси!!!!! прикинь как ловко разводят, ссуки!
Это как с растаможкой авто: тариф снизили, а стоимость первой регистрации подняли до небес!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит и кредитов не будет МВФ - живите за заработанное (наворованое).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еврейские реалии в Украине
лозунг- даешь каждому спермотозойду и яйцеклетке..... Трудовую книжку
 показать весь комментарий
Ответить
 
у гройсмана просто талант в перекручивании фактов..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нда....
Бывают люди, которые смотрят на мир через розовые очки.
Но местные допысувачи смотрят на мир через очки из говна.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
жизнь научила за 25 лет от правительства кроме ГАВНА ничего для людей не поступало!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как называются люди, которые колбасу стоимостью 100грн требуют продавать по 50?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как называются люди которые у тебя сперли машину а потом тебе предлагают ее купить?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"За время правления Грозного, впервые, уровень коррупции в на Моссковии резко сократился. В 1558 году французский дипломат Арнольд Шемо писал в Париж: «Московию не узнать - страх смерти изменил эту страну так, что наши купцы теперь не знают, как дела вести. Даже местные княжны подарков не берут, ибо каждый день мздоимцев прелюдно разрубают на куски прямо на городской площади».
ведь таки есть методы против воров и корупционеров.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага..грозный теперь герой раиси..согласно новых постановлений..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем его повышать? Заместо него повысили трудовой стаж, что по сути одно и то же. Теперь на каждом углу верещат, что пенс. возраст не повышали, какие они молодцы и как о народе думают. Такая степень цинизма происходит именно при власти порохатых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так соевым нравится, вон экстаз какой у них тут на ветке))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты идиот?
Возраст и трудовой стаж - одно и тоже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
как думаешь при стаже 40 лет ты сможешь получать пенсию в 35? при некоторых условиях это становится одно и тоже!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голдубь мой, ты про что?
" при стаже 40 лет ты сможешь получать пенсию в 35? при некоторых условиях это становится одно и тоже" - ЧТО СИЕ ЗНАЧИТ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а то и значит что если у тебя метрика зависит от нескольких параметров то надо сравнивать как эти параметры перекрывают один другого если если нет перекрытия то параметры независимы а если есть перекрытие то ты получаешь вполне зависимые параметры и получаешь что ПЕНСИОННЫЙ возраст начинает ЗАВИСЕТЬ от СТАЖА!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты опять хамишь, мурло?
Да, это практически в данной ситуации одно и то же. Вместо затруднения выхода на пенсию пенсионным возрастом получили затруднение трудовым стажем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтоб получать пенсию, нужно не просто стареть, а ещё и работать. Есть возражения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы работать, нужно чтобы в государстве были рабочие места. И чтобы тебя еще при этом официально оформляли.
Одного трёпа о заботе порохатых действительно мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А о каких рабочих местах может быть речь, если Украина с базарной экономикой. Купил -перепродал. О рыночной экономике можно только мечтать. Промышленность в полной жопе, а то, что еще работает, как Харьковский турбоатом, Гройсман аж пищит, как его продать. Такие люди, как Гройсман должны сидеть не в комфортабельных кабинетах, а в камере с парашей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть даже очень есть!!!
1 Куда деваются мои отчисления в ПФ если я не добрал стажа?
2 Я за 20 лет могу больше денег отчислить чем кто то за 35 лет но ему дадут пенсию а мне нет что с этим делать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бпп хочет отменить в Украине пенсии. Народный депутат Украины от БПП Алексей Мушак выразил мнение, что если отказаться от пенсионных выплат в Украине, то у граждан появится возможность больше зарабатывать, и пусть дети т сами позаботиться о своих родителях. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу NewsOne
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы у нас были приняты соответствующие законы касающиеся изберателей.Алексей Мушак уже бы сложил полномочия депутата,лишился бы всех льгот и получил бы пенка от народа за подобные высказывания.Ушлёпок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот Мушак-мудак. Гребет бабло и ему пенсия не нужна. А слабо этому мудаку выйти на улицу к людям и озвучить свои бредовые идеи. Кастрация обеспечена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Запомни, Изя, терпение, это единственный способ выжить в мире идиотов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От тільки не треба нас роттердамить. Індексацію пенсій ви вже давно повинні були зробити згідно закону. А як зароблять пенсійний стаж ті ж селяни, які офіційно вже давно ніде не працевлаштовані? Навіть у крупних містах немає роботи. Пенсію отримають тільки чинуші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Винницкий жид после сказанного почему-то подумал,что завоевал доверие пенсионеров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему-то когда заявляют, что тарифы для населения не подымут, пенсионный возраст тоже, жди беды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
где (кроме кладбища) можно пристроиться 50-55 летнему человеку, у которого нет (и вряд ли будет) нужного стажа в 35 лет, ибо на селе, где он жил и живет (слава Богу) официальной (по труд. книжке или договору) работы нет уже лет 20-25 и все выживают за счет огородов и курей-гусей (и очень немногие уже держат корову)...
так вот, если ему посчасливиться дожить до 60 лет - пенсия не светит (а за газ-свет - плати, лекарства (не дай Боже) покупай и те молоком и яйцами не возьмут, ну разве что по...яйцам)
в 63 на пенсию (и вроде бы пенсионный возраст не повышали?) или 65 -возможно, а там и место присматривай (ибо нелеченные и пропахавшие тяжело всю жизнь долго не живут)
хотя кого интересуют эти нищие селяне?
а они доэкономились так, что газ включали только в сильные морозы, опять лепят печи-мазанки и топят сушеным кизяком с соломой (не вру и не утрирую), кукурузными початками и всякой дрянью (ибо уголек и дрова тоже "кусаются")
и самое главное, когда люди себе во всем отказывали, чтобы помочь встать на ноги детям... но не тому детей они своих учили (не врать, не красть, работать от зари до зари...) поэтому и нищие дети не могут помочь своим родителям, которым пенсия не светит, а светит... налог на роскошь (это сарай и нужник и курятник и хатка...) с кого же еще драть то?
очень длинно получилось, извините!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты прав. Когда хожу на могилу родителей (отец прожил 80, а мама 86), я вижу новые могилы тех, кто моложе меня. 20-30-40-лет. О каком повышении пенсионного возраста может быть речь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так было всегда, к сожалению... А пенсионный стаж нужно повышать. Кто хотел найти работу тот находил. А кто то хотел и деньги получать и отчислений не делать, а почему я со своих отчислений должен содержать эту коспанию? У нас вредное тяжелое производство, всегда, даже в 90 -ые были вакансии. Много за большими деньгами в теже 90ые свалили на базар, а теперь купив квартиры и престижные машины постарели и хотят получать нормальную пенсию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
т.е. содержание судей у которых пенсия по 200тыс тебя не напрягает, а видители содержать кого то кто проработал 15 лет заметь проработал, а не штаны провтирал тебя млять напрягло!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда воздушный шар резко теряет высоту баласт сбрасывают )...х.й вам а не пенсии ,ваши деньги в панаме (с глубоким уважением бпп)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не будет.
"Службовци" будут идти на пенсию в 40 лет, как и шли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо куда повышать? И так все пенсионеры на работу ездят! Кто ж, окромя судей, проживет на эту пенсию?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Повышения пенсионного возраста не будет", - Гройсман
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти