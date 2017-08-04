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 Минобразования продлило срок подачи оригиналов документов в вузы для зачисления на бюджет до 18:00 5 августа

вуз

Министерство образования и науки Украины продлило срок подачи абитуриентами оригиналов документов для зачисления на места государственного заказа в высшие учебные заведения до 18:00 субботы, 5 августа.

Для абитуриентов, получивших рекомендации к зачислению на бюджет, продлили время приема оригиналов документов в приемных комиссиях вузов до 18 часов 5 августа. Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо руководителям высших учебных заведений сегодня, 4 августа 2017 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В Министерство образования и науки Украины поступают многочисленные обращения абитуриентов с просьбой продлить срок подачи документов на бюджет. Мотивы различные, в частности, они связаны с доездом в другие города, если ребенок получил рекомендацию на зачисление в вузы не рядом с домом", - пояснил директор департамента высшего образования Минобразования Олега Шарова.

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Всего рекомендации к зачислению на бюджет получили 60 тыс. 925 абитуриентов.

Списки зачисленных, которые выполнили все требования к зачислению и вовремя подали оригиналы документов в приемные комиссии вузов, должны быть обнародованы не позднее 12:00, понедельника, 7 августа. Неиспользованные места госзаказа будут предоставлены льготным категориям поступающих.

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Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа.
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