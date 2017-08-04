 Минобразования продлило срок подачи оригиналов документов в вузы для зачисления на бюджет до 18:00 5 августа

Для абитуриентов, получивших рекомендации к зачислению на бюджет, продлили время приема оригиналов документов в приемных комиссиях вузов до 18 часов 5 августа. Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо руководителям высших учебных заведений сегодня, 4 августа 2017 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"В Министерство образования и науки Украины поступают многочисленные обращения абитуриентов с просьбой продлить срок подачи документов на бюджет. Мотивы различные, в частности, они связаны с доездом в другие города, если ребенок получил рекомендацию на зачисление в вузы не рядом с домом", - пояснил директор департамента высшего образования Минобразования Олега Шарова.
Всего рекомендации к зачислению на бюджет получили 60 тыс. 925 абитуриентов.
Списки зачисленных, которые выполнили все требования к зачислению и вовремя подали оригиналы документов в приемные комиссии вузов, должны быть обнародованы не позднее 12:00, понедельника, 7 августа. Неиспользованные места госзаказа будут предоставлены льготным категориям поступающих.
Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа.
351 0
Зачисление бюджетников в магистратуру продлится до 15 сентября, - Минобразования(0)
Заявления на поступление в украинские вузы подали 235 абитуриентов из оккупированного Крыма, - Гриневич(55)
Создатель медслужбы "Госпитальеры" Яна Зинкевич поступила в Днепропетровскую медакадемию(15)
Порошенко подписал закон об особенностях поступления в вузы Донбасса(10)
Нужно подумать, как облегчить жизнь наших граждан – Березовец о крымских абитуриентах позиции МОН(0)
Вузам дали больше времени на прием электронных заявлений, - Минобразования(0)
Вступительная кампания в Украине находится на "экваторе", - Минобразования(12)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума