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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (974) Крым (20301) приговор (541) репрессии (1788) украинофобия (506) Балух Владимир (22)

 Ирина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму

балух

Украина должна освободить Владимира Балуха, а международные лидеры должны высказать свою позицию по данному инциденту, когда украинца судят за украинский флаг.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны бороться за возвращение территорий и людей. Не все, кто в оккупации - коллаборационисты, как пытаются навязать общественное мнение те политсилы, которые кричат об отказе от оккупированных территорий. Да, там есть те, кто топтал украинский флаг, но там остаются тысячи настоящих украинцев, патриотов, героев. Кричать "Слава Україні!" и носить вышиванку в мирном Киеве и Львове - не то же самое, что рисовать "Слава Україні!" на стене оккупированного Донецка и вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму. Владимир Балух - простой тракторист, настоящий гражданин Украины, настоящий Украинец. Дорогой Владимир, я хочу и мечтаю познакомиться с Вами лично и пожать Вашу руку.... Мы должны Владимира освободить. И да, ждем заявлений Генсека СЕ и других международных организаций и лидеров, когда Украинца судят за Украинский Флаг. Почему, ну почему, Крым в ВР долгих 23 года представляли различные антиукраинские отбросы колесниченки и иже с ними? Как мы могли это допустить?" - заявила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Суд" оккупантов в Крыму отправил украинского активиста Балуха на 3 года и 7 месяцев в колонию

Владимира Балуха оккупанты приговорили к 3 годам и 7 месяцам в колонии по обвинению якобы в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Читайте также: На суде по делу украинского активиста Балуха ожидают приговора

Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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Да,кричать СЛАВА УКРАИНЕ у вас получается так же хорошо,как и воровать ,если вам путин даст возможность воровать ещё больше ,вы будете кричать слава путину !
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 19 год.19 годин томуБільше
"Меня пропустят в аэропорту Симферополя с 5 литрами глины-спрашивает
Айгуль Абишева-Аубакирова"
абі шо спереть в Крыму
Ирина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму - Цензор.НЕТ 6603
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Да фиг его знает. Какая-то руССкая, судя по ФИО, которая домой в Устьпиздинск решила 5 литров глины Крыма скомуниздить.
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По глазам видно, что рузьгая, а по фамилии так тем более. ))
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может они петухам из дерьма глиняные копыта лепят?
для устойчивости скульптурной композиции так сказать....
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Говорят все Геращенки в основном правильные речи,но где результат их речей?
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ПОВЕСИЛ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ И ЗАНЕС НА ЧЕРДАК ТРОТИЛОВЫЕ ШАШКИ.
ДЕБИЛЫ, ДЕЛО ШИТО ДЛЯ КРЕТИНОВ
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Сегодня международный день пива

https://charter97.org/ru/news/2017/8/4/258632/
Ирина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму - Цензор.НЕТ 503
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Нифига себе? Так чего ж ты молчал до сих пор? Придётся отмечать.
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прошоу прощенья я сам не давно узнал
посоветуйте украинское пива, в дргу в кацапсатне есть места я бы выпил за Вас
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Я не особый эксперт, но последнее время нравится "Бочкове" полтавское. А так у нас есть в городе пивнуха - они там минипивоварню сделали и сами варят в небольших колличествах. Тоже прикольное.
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Ну это понятно. Они скорее на региональном уровне сейчас торгуют, я думаю. Но пока вкус мне нравится. Я не химлаборатория, чтоб устанавливать насколько оно натуральное и по технологии ли изготовлено, или с помощью той же химии, но вкус мне нравится. Хотя часто так бывает, что появляется новый сорт пива, сразу вроде ничего, а через какое-то время становится откровенными помоями. ХЗ чего так поступают производители, но не раз уже такое замечал.
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Ну не пытаться завоевать столицу было бы глупо. Хотя в своё время "Сармат" довольствовался же по большей части своим регионом.
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день железнодорожника же не отмечают рельсами
почему же дель пива наужно отмечать обязательно пивом?
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Ну так, возможно, что это единственный праздник, который не придётся отмечать водкой.
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хороший вискарь со льдом и приличная сигара на попыхать сделают ваш праздник незабываемым
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Хороший вискарь - это ещё поискать нужно. Тем более в наших реалиях можно купить по цене хорошего далеко не хороший и даже не вискарь. А курение то вообще мимо меня. Бросил оччченно давно.
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Согласен у нас вообще хороший вискать не достанешь
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Ты это... того ... осторожней отмечай, как никак сегодня еще и день "новой полиции"... Что за фигня получается - у козлов два праздника, а у номальных людей один.
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Значит на улице пива не пить. А то полиция новая, а до..бки старые.
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Интересно, а что будет если выйти на Майдан с триколором?
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А что будет, если нацепить футболку россия и выложить фото в Инстаграм? Ничего!
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Первыми отреагируют Граждане Украины на флаг ОККУПАНТА.
Не сомневайся.
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Так он у него под глазками позже проявился в виде красно-синих фингалов.
Прошел, так сказать, тестирование.
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Да. Я помню еще как кандидата в президенты Царева побили. Европа бл... демократия.
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Точно. Народ продемонстрировал Шухричу настоящую демократию.
Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία - «власть народа», от δῆμος - «народ» и κράτος - «власть»).
Народ, сыновей которого убивает агрессор, вынес свой вердикт нэтямущим поганцам.
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не равняйте одно с другим.Крым-территория Украины,это признано всем миром,и формально украинский флаг там на своем законном месте.А триколор на майдане-ни к селу ни к городу.И мне интересно,уже все крымчане украинские паспорта с украинским флагом повыбрасывали?Русские службы недорабатывают в этом вопросе,надо бы обыски у всех провести,а то там немало таких хитро...банных.
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Для того чтобы получить российский паспорт не надо сдавать украинский. Они там имеют и тот и другой.
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Так и я про то,украинский флаг в паспорте это считается нормальным,а за украинский флаг на доме-тюрьма.Идиоты....
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Вторая страница в украинском паспорте на русском языке тоже считается нормальным, а за триколор на майдане отвесят по самое нехочу.
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Водкой лечиться будете, по методу гробовщика Безенчука.
"- Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал, спиртом лечился.
- Растирался?
- Нам растираться не к чему."
(Ильф и Петров "Двенадцать стульев")
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В крайнем случае побьют, и то не сильно, поскольку сразу же патрульные примчатся. Вы много случаев знаете, чтобы в Украине за колорадскую ленту кого-то посадили?
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Так та лента не была законодательно запрещена до 9 мая этого года. Потом уже вышел закон. За что было садить? Но, людей с этой лентой били и это факт. Например, в Одессе.
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Минимум, покрутят пальцем у виска, а по максимуму вызовут санитаров. А вот где в середине можно и по рылу кацапофильному отхватить.
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шой-то Иры всегда так много в эфире, а толку от нее 0!!!!только гадю и вспомнишь
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Почему, ну почему, Крым в ВР долгих 23 года представляли различные антиукраинские отбросы колесниченки и иже с ними? Источник: https://censor.net.ua/n450420 ---- Кого выбирали,те и представляли.Они же и на референдум бегом бежали
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Украинец вывешивает флаг своей страны,на своей территории-в этом нет криминала..А флаг оккупанта на Майдане,как тут некоторые умничают-это преступление.У нас десятки тысяч погибших,инвалиды,сироты,беженцы,благодаря росии,и за вывещивание их флага-если кто то и убьет,его не осудят.Может он близкого потерял на войне.А Украина не уничтожила тысячи людей в Крыму,чтоб ее ненавидеть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму
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