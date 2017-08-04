 Ирина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны бороться за возвращение территорий и людей. Не все, кто в оккупации - коллаборационисты, как пытаются навязать общественное мнение те политсилы, которые кричат об отказе от оккупированных территорий. Да, там есть те, кто топтал украинский флаг, но там остаются тысячи настоящих украинцев, патриотов, героев. Кричать "Слава Україні!" и носить вышиванку в мирном Киеве и Львове - не то же самое, что рисовать "Слава Україні!" на стене оккупированного Донецка и вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму. Владимир Балух - простой тракторист, настоящий гражданин Украины, настоящий Украинец. Дорогой Владимир, я хочу и мечтаю познакомиться с Вами лично и пожать Вашу руку.... Мы должны Владимира освободить. И да, ждем заявлений Генсека СЕ и других международных организаций и лидеров, когда Украинца судят за Украинский Флаг. Почему, ну почему, Крым в ВР долгих 23 года представляли различные антиукраинские отбросы колесниченки и иже с ними? Как мы могли это допустить?" - заявила Геращенко.
Владимира Балуха оккупанты приговорили к 3 годам и 7 месяцам в колонии по обвинению якобы в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
1538 55
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Суд оккупантов по делу журналиста Семены отклонил все ходатайства защиты, - адвокат. ВИДЕО(2)
В доме жителя Советского района Крыма прошел обыск, – активист Джелялов(2)
Дело Чийгоза подходит к завершению. Несмотря на отсутствие доказательств его вины, приговор будет обвинительный. Главная интрига – сколько ему дадут, - Полозов(1)
В Крыму суд по делу Балуха прервали из-за духоты в обесточенном зале(5)
Новости Крымнаша. "Лучше бы в Изумрудный город за мозгами сходили!"(0)
В Крыму на суде по делу Балуха отключили электричество, заседание продолжается(7)
Зейтуллаева в России осудили на 15 лет, - журналист. ВИДЕО(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Меня пропустят в аэропорту Симферополя с 5 литрами глины-спрашивает
Айгуль Абишева-Аубакирова"
абі шо спереть в Крыму
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
для устойчивости скульптурной композиции так сказать....
Ответить
Ответить
Ответить
ДЕБИЛЫ, ДЕЛО ШИТО ДЛЯ КРЕТИНОВ
Ответить
Ответить
https://charter97.org/ru/news/2017/8/4/258632/
Ответить
Ответить
посоветуйте украинское пива, в дргу в кацапсатне есть места я бы выпил за Вас
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
почему же дель пива наужно отмечать обязательно пивом?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не сомневайся.
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GTv2Q4B4BQA
Ответить
Ответить
Прошел, так сказать, тестирование.
Ответить
Ответить
Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία - «власть народа», от δῆμος - «народ» и κράτος - «власть»).
Народ, сыновей которого убивает агрессор, вынес свой вердикт нэтямущим поганцам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"- Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал, спиртом лечился.
- Растирался?
- Нам растираться не к чему."
(Ильф и Петров "Двенадцать стульев")
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тримайся,козаче!
Ответить
Ответить