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Все про:банки (1578) Запорожье (1581) ограбление (1239) Нацполиция (8254)

 Дерзкое ограбление в Запорожье: трое вооруженных неизвестных похитили 100 тыс. гривен у бизнесмена

Похитителей ищет полиция города.

В Запорожье в спальном районе вооруженные люди ограбили мужчину, который нес в банк крупную сумму денег, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает издание 061.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской обл.

Ограбление произошло на улице Ладожской, возле отделения "Укрсиббанка", в Бородинском микрорайоне, около 9 утра. Ряд СМИ сообщили, что был ограблен банк. Но как стало известно, ограбили сотрудника одной из киевских фирм.

Мужчина нес в банк сумму около 100 тыс. гривен. Уже на пороге банка на него набросились трое вооруженных мужчин в черной одежде и потребовали отдать деньги. Получив желаемое, мужчины скрылись на "Ауди" черного цвета. Сейчас полиция их разыскивает. Объявлен план-перехват. Территория происшествия ограждена.

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Дерзкое ограбление в Запорожье: трое вооруженных неизвестных похитили 100 тыс. гривен у бизнесмена 01

Дерзкое ограбление в Запорожье: трое вооруженных неизвестных похитили 100 тыс. гривен у бизнесмена 02

По другой версии, мужчина нес деньги не в банк, а в помещение филиала своей фирмы, которое находится возле банка.

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Цензор, заголовок поменяй, а то хочется денег бандитам перекинуть .
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...наши люди на такси в булочную не ездят и в кошельках 100 тысяч не носят...
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В заголовке написано 100 гривен ,скоро за гривну будут убивать ...
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Дома? А кого это остановит? Семьями людей режут за копеечку а ты говоришь ,Сиди дома,не дома надо сидеть а утилизировать банду находящуюся у власти ...
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Берешь такую штуку, ставишь на чердак и дежуришь .
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Фиг его знает, у нас просто не пустят, как где народ себя ведет, один черт на соседней улице рысь дома держал, год мусора пытались забрать, так и не дали, вывез потом куда то .
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А в заголовке нет ошибки?
похитили 100 гривен у бизнесмена

В тексте:
нес в банк крупную сумму денег

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100 гривен или 100 тисяч гривен? че за дауны работают на портале?
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так дауну даже понятно, что банальная опечатка
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как бы то ни было, но 100 грн. в заголовке впечатляет.
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Та нищебродское ограблении на фоне тех, что в Киеве были - то лимон спионерят из машины, то три.
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3 штуки баксов. грабители какие-то...глупые. пошли бы на Банковую поколядовали. там некоторые слуги народные на завтрак больше тратят.
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Думаю без операторов связи и СБУ не обошлось. Прослушивание разговоров чувака и последующий гоп-стоп титушни. Вторая версия - долбасня шастает через блокпосты туда и обратно. Приезжает сюда на охоту. Без лоха и жизнь тоска.
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так а собаков говорит что все ок. Картинок дофигища клевых. А если честно банкиры первые сливают инфу по клиентам. Поэтому когда снимает крупные суммы берите с собой охрану проще заплатить пару тыс грн, чем потерять все
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Сидят два пацака,на явочной хате в Запорожье,та ждут приказов кураторов.
-Слышь Череп,вчера связывался с Соплёй,сказал:Что денег нет,держитесь!
-Набери мне Упыря,скажу ему пару ласковых!
-Слышь Упырь мля,мы замахалисть ботву жрать!Где подгон?!
-Денег,нет!Лови наводку на бизнесмена пока.На недельку хватит,а там щось придумаем
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДерзкое ограбление в Запорожье: трое вооруженных неизвестных похитили 100 тыс. гривен у бизнесмена
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