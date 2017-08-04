 Дерзкое ограбление в Запорожье: трое вооруженных неизвестных похитили 100 тыс. гривен у бизнесмена

В Запорожье в спальном районе вооруженные люди ограбили мужчину, который нес в банк крупную сумму денег, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает издание 061.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской обл.
Ограбление произошло на улице Ладожской, возле отделения "Укрсиббанка", в Бородинском микрорайоне, около 9 утра. Ряд СМИ сообщили, что был ограблен банк. Но как стало известно, ограбили сотрудника одной из киевских фирм.
Мужчина нес в банк сумму около 100 тыс. гривен. Уже на пороге банка на него набросились трое вооруженных мужчин в черной одежде и потребовали отдать деньги. Получив желаемое, мужчины скрылись на "Ауди" черного цвета. Сейчас полиция их разыскивает. Объявлен план-перехват. Территория происшествия ограждена.
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а на всех не настачишься!
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похитили 100 гривен у бизнесмена
В тексте:
нес в банк крупную сумму денег
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-Слышь Череп,вчера связывался с Соплёй,сказал:Что денег нет,держитесь!
-Набери мне Упыря,скажу ему пару ласковых!
-Слышь Упырь мля,мы замахалисть ботву жрать!Где подгон?!
-Денег,нет!Лови наводку на бизнесмена пока.На недельку хватит,а там щось придумаем
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