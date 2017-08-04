 Дерзкое ограбление в Запорожье: трое вооруженных неизвестных похитили 100 тыс. гривен у бизнесмена

В Запорожье в спальном районе вооруженные люди ограбили мужчину, который нес в банк крупную сумму денег, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает издание 061.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской обл.Ограбление произошло на улице Ладожской, возле отделения "Укрсиббанка", в Бородинском микрорайоне, около 9 утра. Ряд СМИ сообщили, что был ограблен банк. Но как стало известно, ограбили сотрудника одной из киевских фирм.Мужчина нес в банк сумму около 100 тыс. гривен. Уже на пороге банка на него набросились трое вооруженных мужчин в черной одежде и потребовали отдать деньги. Получив желаемое, мужчины скрылись на "Ауди" черного цвета. Сейчас полиция их разыскивает. Объявлен план-перехват. Территория происшествия ограждена.

По другой версии, мужчина нес деньги не в банк, а в помещение филиала своей фирмы, которое находится возле банка.