 За прошедшие сутки погибших и раненых среди украинских воинов нет, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий в районе проведения АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.
По словам Лысенко, обстрелы со стороны врага продолжились, но с меньшей интенсивностью.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки враг 21 раз нарушил перемирие, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП
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