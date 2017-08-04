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 За прошедшие сутки погибших и раненых среди украинских воинов нет, - спикер АТО

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На протяжении минувших суток, 3 августа, в зоне проведения АТО на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий в районе проведения АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.

По словам Лысенко, обстрелы со стороны врага продолжились, но с меньшей интенсивностью.

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Как сообщалось ранее, за минувшие сутки враг 21 раз нарушил перемирие, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП
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Чим більше працює наша артилерія по терористам, тим менше в ЗСУ загиблих та поранених! Висновок - припинення вогню це злочин проти українських солдат та офіцерів!
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