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 Политика Украины, Общество
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Все про:жара (337) Кабмин (10432) Розенко (510)

 Розенко призвал работодателей активно использовать возможности плавающих рабочих графиков в условиях аномальной жары

розенко

Работодатели могут адаптировать рабочие графики к аномальной жаре, но централизовано вводить сиесту необходимости нет, считает вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Украине нет оснований говорить о том, что эти периоды солнечной активности или жары являются долгими. На самом деле это короткие периоды: неделя, десять дней, но у нас нет таких погодных условий, как в Италии, Греции, Испании, когда это занимает два-три месяца", - сказал П.Розенко в эфире одного из украинских каналов в пятницу.

Вице-премьер отметил, что законодательство дает право работодателям и представителям местных властей принимать меры для сохранения здоровья и трудового потенциала работников.

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"Я бы призывал сегодня, в этот непростое, такое трудное время в контексте погодных условий всех работодателей активно использовать возможности плавающих графиков работы, когда возможно позволить сотрудникам меньше работать в жару, отработав в другое время", - сказал П.Розенко.

Он добавил, что работодателям стоит большее внимание обращать на то, чтобы температура на рабочем месте сотрудников была в пределах нормы.

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Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун не видит необходимости во введении в Украине сиесты.
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У свинюки этой уже совсем жиром мозг зарос ...несёт какой-то бред постоянно ....
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а еще можно использовать плавающих рабочих ( без слова графиков) для перевозки арбузов.
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Его самого надо отправить вплавь. С камнем на шее. Да вот незадача - оно не тонет.
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ПРавильно говорят,но кто им такие животики наел? Не уж то, от жары??
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может розовенький слегка растает от тепла и хоть чуть на человека похож станет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко призвал работодателей активно использовать возможности плавающих рабочих графиков в условиях аномальной жары
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