 Глава МинВОТ Черныш: Готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем Донбасс

"В Указе Президента по сотрудничеству с НАТО мы (МинВОТ. - Ред.) определены как орган, который работает над системой так называемого раннего предупреждения и раннего реагирования на конфликты. По нашему замыслу она должна быть очень мощной, что позволит за счет автоматизированных и полевых офисов или уже существующих органов выявлять на ранних стадиях проблемы, которые могут использоваться нашим противником, или угрозы (в России это, кстати, действует). Мы должны анализировать, прилагать усилия и предупреждать", - отметил министр.

"Это не может быть быстро. Такой системы, чтобы ее скопировать, нигде нет. Ею также заинтересовались наши соседи из Балтийских стран и Польши. В сентябре-октябре мы хотим провести ряд экспертно-научных конференций. Их будут финансировать наши международные партнеры, у нас на это средств нет. Затем проведем соответствующие конференции и дискуссии о невоенных средствах противодействия (не только о пропаганде). Я еще хочу поговорить с учеными Манчестерского и Цюрихского университетов. Параллельно эти же ученые работают с Киевским политехническим институтом. Там мы привлекли международных партнеров и готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем оккупированные и неподконтрольные территории", - рассказал Черныш.