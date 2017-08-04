 Глава МинВОТ Черныш: Готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем Донбасс

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
"В Указе Президента по сотрудничеству с НАТО мы (МинВОТ. - Ред.) определены как орган, который работает над системой так называемого раннего предупреждения и раннего реагирования на конфликты. По нашему замыслу она должна быть очень мощной, что позволит за счет автоматизированных и полевых офисов или уже существующих органов выявлять на ранних стадиях проблемы, которые могут использоваться нашим противником, или угрозы (в России это, кстати, действует). Мы должны анализировать, прилагать усилия и предупреждать", - отметил министр.
По его словам, такая концепция министерством была предложена и представлена НАТО, и сейчас над ней работают украинские ученые и международные партнеры, в частности из институтов Великобритании и Швейцарии.
"Это не может быть быстро. Такой системы, чтобы ее скопировать, нигде нет. Ею также заинтересовались наши соседи из Балтийских стран и Польши. В сентябре-октябре мы хотим провести ряд экспертно-научных конференций. Их будут финансировать наши международные партнеры, у нас на это средств нет. Затем проведем соответствующие конференции и дискуссии о невоенных средствах противодействия (не только о пропаганде). Я еще хочу поговорить с учеными Манчестерского и Цюрихского университетов. Параллельно эти же ученые работают с Киевским политехническим институтом. Там мы привлекли международных партнеров и готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем оккупированные и неподконтрольные территории", - рассказал Черныш.
Полный текст интервью с министром Вадимом Чернышом читайте ЗДЕСЬ.
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