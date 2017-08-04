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 Политика Украины
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 Глава МинВОТ Черныш: Готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем Донбасс

черныш

Международные партнеры помогают Украине готовить специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем оккупированные и неподконтрольные территории Донбасса.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"В Указе Президента по сотрудничеству с НАТО мы (МинВОТ. - Ред.) определены как орган, который работает над системой так называемого раннего предупреждения и раннего реагирования на конфликты. По нашему замыслу она должна быть очень мощной, что позволит за счет автоматизированных и полевых офисов или уже существующих органов выявлять на ранних стадиях проблемы, которые могут использоваться нашим противником, или угрозы (в России это, кстати, действует). Мы должны анализировать, прилагать усилия и предупреждать", - отметил министр.

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По его словам, такая концепция министерством была предложена и представлена ​​НАТО, и сейчас над ней работают украинские ученые и международные партнеры, в частности из институтов Великобритании и Швейцарии.

"Это не может быть быстро. Такой системы, чтобы ее скопировать, нигде нет. Ею также заинтересовались наши соседи из Балтийских стран и Польши. В сентябре-октябре мы хотим провести ряд экспертно-научных конференций. Их будут финансировать наши международные партнеры, у нас на это средств нет. Затем проведем соответствующие конференции и дискуссии о невоенных средствах противодействия (не только о пропаганде). Я еще хочу поговорить с учеными Манчестерского и Цюрихского университетов. Параллельно эти же ученые работают с Киевским политехническим институтом. Там мы привлекли международных партнеров и готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем оккупированные и неподконтрольные территории", - рассказал Черныш.

Полный текст интервью с министром Вадимом Чернышом читайте ЗДЕСЬ.

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Судя по его выступлениям, его надо перевести с должности Министра ВОТ на должность Министра ваты.
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Спецов по рспилу бабла у вас несметное количество,уже все готово,ждут.
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Ага,вы вернёте за две недели Вы сначала верните,то что спёрли у Украинцев,деньги,свободу,правду,честь,достоинство ....
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Руководство Украины и Вооруженных сил не планирует возвращать оккупированный Донбасс с применением военной силы.Источник: https://censor.net.ua/n441273
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Мало хто захоче вас слухати в Україні. Зрозуміють і підтримають ще менше.
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Надеюсь, не из бывших рыгов? Те точно знают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МинВОТ Черныш: Готовим специалистов, которые будут знать, что делать, когда мы вернем Донбасс
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