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 Политика Украины, За рубежом
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 США следует помочь Украине восстановить военный флот и увеличить размер финансовой помощи, - Карпентер

сша

США следует помочь Украине восстановить ее военный флот, который был практически уничтожен во время оккупации Россией Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", такое мнение в статье для издания Defence One высказал бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.

"Сейчас военная помощь Украине от США справедливо концентрируется на сухопутных войсках, которые воюют на Донбассе. Однако, Украина нуждается в поддержке в развитии флота малых судов, способных помешать возможной российской агрессии на украинское побережье", - пишет Карпентер.

По его убеждению, Штатам также следует расширить мандат своей военной тренировочной миссии в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, - Карпентер

"Фокус действующей американской военной тренировочной программы для украинского войска стоит переместить из малых тактических групп до более сложных комбинированных боевых учений", - отметил эксперт.

По его словам, Вашингтон должен также увеличить размер финансовой помощи, которую выделяет на повышение обороноспособности Украины.

"Предусмотренных в нынешнем фискальном плане 150 млн долл совершенно недостаточно для страны, которая находится в состоянии войны со значительно большим противником, настроенным бесконечно поддерживать конфликт", - подчеркнул Карпентер.

Как сообщалось ранее, США передадут Украине патрульные катера Islands.
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Спочатку відставка порошенка та перевибори Президента та ВРУ! Цим зрадникам гроші в руки давати не можна!
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Да ты шо..?? У тебя есть какие то секретные данные которых нет у американцев..??? Ну так опубликуй...не держи в себе....
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ответ: американцы планируют выделение денег, сроков нет. Знают они все, просто надо запланировать деньги, в случае изменений. Это плановое финансирование называется
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Американцы УЖЕ выделяют деньги....и далеко не первый год....
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да, помогают хорошо, прицелами и таким не смертельным
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Да, амеры еще те вояки.
Это произошло, когда между великими странами возник "Карибский кризис". Тогда отношение между двумя сверхдержавами было далеки до идеала и в воздухе витал запах ядерной войны.
Помимо запаха летали самолеты, которые периодический устраивали провокации между друг другом.
Идут учения в далеком море. В небе летят два советских танкера Ту-Ту-163Щ и вдруг внезапно к ним приближаются два истребителя стран НАТО. Повисают на хвосте и начинают наглеть. Скорее всего приняли наши танкеры за бомбардировщики, а может просто решили потрепать нашим пилотам нервы.
Пилот одного из нашего Ту-163 включает радиосвязь в открытом режиме и начинает передавать второму советскому самолёту:
- Кальмар-4, внимание, выпускай ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ.
Минутная растерянность, потом до ведомого ДОХОДИТ и из нашего танкера начинает выползать длинный топливный шланг с конусом на конце.
Истребители НАТО, естественно, слышат все по радио и недоумевают.
- Я Кальмар-4, выпуск электронного захвата завершен. К выполнению задачи готов!
- Кальмар-4, внимание… ХВАТАЙ ПРАВОГО!!!
И тут оба истребителя мгновенно проваливаются вниз на полтора километра и уходят подальше от наших самолётов.
Черт их знает, этих русских…
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Занятная сказка ходит на просторах параши...написана специально для великорослых винторогих скотов....
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стєсняють спросіть
це натівські пілоти по руське шпрехають, чи савєцькі по англіцьке?)))
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Це, або Гугл трансліт рулить ще з 60-х, або всруцький язиГ у головох сцавків, у всьому світі.
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Серёжа, а жирнее шрифта на Савушкина не выдают, чтоб к совковым сказкам внимание лучше привлекать?
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а шо там придумывать с флотом , , взять американский флот и поделить по-чесному ( по попандопалувски , свадьба в малиновке ) , , этот линкор / авианосец / эсминец -- мне ( Украине ) , этот , опять мне , этот снова мне , этот еще раз мне , , , это не мой фасон ( пробоин забагато ,,, ) , америке оставим , , , остальное , если в черное море влезет -- Украине .,,,
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Скільки таких казочок розповідали за часів Совка, а тепер тільки казки і лишилися для скотобидла кацапського!
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В реалии они до конца их сопроводили, так как русского языка не знали, а на земле это всю хрень знали с заправщиками. Байки не рассказывайте, этот случай был описан, только сопровождены до точки где начиналось ПВО советского союза. ПИЗДУН ТАКОЙ ЧТО ПОД СЕБЯ ИСКАЖАЕШЬ. Нахрена вы его блокируете, каждый может хуйню его может проаерить
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Факти дуже прості - порошенко змусив Генштаб та Міноборони включити до оборонного замовлення свої катери Гюрза-М та Кентавр, які нашому ВМСУ взагалі не потрібні, бо не відповідають стратегії розбудови ВМСУ! Всі наявні гроші списали на будівництво цих ідіотських катерів, а корвет досі недобудований і нові корвети не закладені! А річкові катери на морі це як шкарпетки замість лиж на гірському курорті, вони не мають жодної ролі в морському бою та захисті узбережжя і виглядають наші моряки на цих катерах як ідіоти в домашніх шкарпетках на снігу! США дасть гроші на розбудову флоту і порошенко замовить у себе на заводі ще 100 річкових артилерійських катерів! Цій владі давати гроші в руки не можна, вона все розкраде або спустить на ідіотські проекти!
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Факты болезный...предоставь факты....а не свои домыслы.....
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А разве данные о месте нашей страны в коррупционном рейтинге секретные? Или секрет сколько коррупционеров сидит, а скольких отпустили?
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Данные не секретны... и потому американцы выделяют нам деньги...и будут выделять.....
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а может он тужится - а не может...?\так тоже ведь бывает...\
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Весь, без будь-яких винятків, істеблішмент України, це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів, які паразитують в Україні!!)))
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К уничтожению, Шо гражданского морского пароходства,шо военного флота,причастны все, начиная с Кравчука ПРезиденты,распродавали мох и болото и никто не понёс наказания....
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А где взять таких, что не будут воровать, может тоже попросить у Америки?
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Сейчас скоты в кремле взвоют благим матом.....
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Не так страшні московські воші, як українські гниди !!!)))
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США повинно допомогти Україні знищить корупціонерів.
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Ага, за допомогою корупційної вертикалі.
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А що робить влада України, відносно суднобудування України!!!1 Де зникла потужна галузь??? Все що лишилось -це Ленінська Кузня???))) )))
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бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер. Источник: https://censor.net.ua/n450412
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Они что похожи на идиотов..?? Речь идет о малоразмерхных судах..перечитай статью еще раз....
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Да я читал.
Украина нуждается в поддержке в развитии флота малых судов, способных помешать возможной российской агрессии на украинское побережьеИсточник:https://censor.net.ua/n450412

Никогда не пишу комметны по заголовкам.

Я просто хотел сказать, что это пустой треп амеров (или, как говорят кацапы, пиндосов).
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Фокус действующей американской военной тренировочной программы для украинского войска стоит переместить из малых тактических групп до более сложных комбинированных боевых учений",Источник: https://censor.net.ua/n450412

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тобто хенєралітет на пенсію повідправляють? бо наш генштаб знаходиться десь в 60-70 роках, і мислить категоріями "развєртиванїє механізірованих дівізій в боєвиє порядкі і ввєденіє танкових корпусов в прорив"
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Настораживает то, что все эти правильные и запоздалые мысли высказывают бывшие чиновники. А действующие, говорят только о том, что не исключают помощи ("Джавелины", зенитные ракеты и др.). Такое впечатление, что Запад решил встать на позицию Насреддина из басни, в надежде, что либо ишак, либо шах помрёт. И как-то оно всё само собой рассосётся без его участия.
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Было хорошая передача о нашем флоте. На которой эксперты разжевали, что пока Крым не наш - вбухивать деньги во флот бесполезно, так как с Крыма все прекрасно обстреливается береговыми ракетными комплексами и бомбится авиацией. Вбухать миллионы у.е в корабль, без хорошего прикрытия ПВО - деньги на ветер. Хотя наши чинуши это умеют. Закажут два ракетных эсминца в порошенковском Богдане.
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Йуля прыйдэ,порядок навэдэ,всё кругом будет плавать....Вона працюэ
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Рошеновцев на Юле заклинило или это подгон по партийной линии "от основателя ПР основателю БПП"
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А кого предпочитаете? Юля отпадает... Кто там у нас следующий? Саакашваилли? Савченко? Семенченко с Соболевым? Парасюк? Кто тот мессия, который не будет воровать и всё будет делать на благо Украины?
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Смешно то, что всех соевых защитничков педро считает такими же свиньями, которых нужно просто стричь. А как человек все-таки не глупый скорее всего презирает, как продажных, как таких презирают во всем мире. "Визгу много", а судя по рейтингам, толку мало.
У Тимошенко говорили "богатые заплатят за бедных", у шоколадного наоборот, бедные должны заплатить за богатых.
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Все в руку: все тендеры на строительство кораблей выигрывает Ленинский Кузнец
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Надо вернуть Крым вместе с Черноморским флотом
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 3 авг.
Всё из "шахт". Четвёртый год "добывают". Особенно хорошо клюёт после очередного путинского "гумконвоя"

США следует помочь Украине восстановить военный флот и увеличить размер финансовой помощи, - Карпентер - Цензор.НЕТ 7012
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А катера когда всё-же подарят? Вроде после учений обещали. Передумали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША следует помочь Украине восстановить военный флот и увеличить размер финансовой помощи, - Карпентер
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