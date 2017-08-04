 США следует помочь Украине восстановить военный флот и увеличить размер финансовой помощи, - Карпентер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", такое мнение в статье для издания Defence One высказал бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.
"Сейчас военная помощь Украине от США справедливо концентрируется на сухопутных войсках, которые воюют на Донбассе. Однако, Украина нуждается в поддержке в развитии флота малых судов, способных помешать возможной российской агрессии на украинское побережье", - пишет Карпентер.
По его убеждению, Штатам также следует расширить мандат своей военной тренировочной миссии в Украине.
"Фокус действующей американской военной тренировочной программы для украинского войска стоит переместить из малых тактических групп до более сложных комбинированных боевых учений", - отметил эксперт.
По его словам, Вашингтон должен также увеличить размер финансовой помощи, которую выделяет на повышение обороноспособности Украины.
"Предусмотренных в нынешнем фискальном плане 150 млн долл совершенно недостаточно для страны, которая находится в состоянии войны со значительно большим противником, настроенным бесконечно поддерживать конфликт", - подчеркнул Карпентер.
Как сообщалось ранее, США передадут Украине патрульные катера Islands.
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Это произошло, когда между великими странами возник "Карибский кризис". Тогда отношение между двумя сверхдержавами было далеки до идеала и в воздухе витал запах ядерной войны.
Помимо запаха летали самолеты, которые периодический устраивали провокации между друг другом.
Идут учения в далеком море. В небе летят два советских танкера Ту-Ту-163Щ и вдруг внезапно к ним приближаются два истребителя стран НАТО. Повисают на хвосте и начинают наглеть. Скорее всего приняли наши танкеры за бомбардировщики, а может просто решили потрепать нашим пилотам нервы.
Пилот одного из нашего Ту-163 включает радиосвязь в открытом режиме и начинает передавать второму советскому самолёту:
- Кальмар-4, внимание, выпускай ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ.
Минутная растерянность, потом до ведомого ДОХОДИТ и из нашего танкера начинает выползать длинный топливный шланг с конусом на конце.
Истребители НАТО, естественно, слышат все по радио и недоумевают.
- Я Кальмар-4, выпуск электронного захвата завершен. К выполнению задачи готов!
- Кальмар-4, внимание… ХВАТАЙ ПРАВОГО!!!
И тут оба истребителя мгновенно проваливаются вниз на полтора километра и уходят подальше от наших самолётов.
Черт их знает, этих русских…
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це натівські пілоти по руське шпрехають, чи савєцькі по англіцьке?)))
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РАБИНОВИЧ НА ОСТРОВЕ МИЛЛИАРДЕРОВ, ТОРГУЕТСЯ ЗА УЧАСТОК ЗЕМЛИ
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Украина нуждается в поддержке в развитии флота малых судов, способных помешать возможной российской агрессии на украинское побережьеИсточник:https://censor.net.ua/n450412
Никогда не пишу комметны по заголовкам.
Я просто хотел сказать, что это пустой треп амеров (или, как говорят кацапы, пиндосов).
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тобто хенєралітет на пенсію повідправляють? бо наш генштаб знаходиться десь в 60-70 роках, і мислить категоріями "развєртиванїє механізірованих дівізій в боєвиє порядкі і ввєденіє танкових корпусов в прорив"
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У Тимошенко говорили "богатые заплатят за бедных", у шоколадного наоборот, бедные должны заплатить за богатых.
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Всё из "шахт". Четвёртый год "добывают". Особенно хорошо клюёт после очередного путинского "гумконвоя"
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